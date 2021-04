Review: Makalu 67 Gaming Maus im Test

Wer viel spielt, legt auch wert auf entsprechendes Zubehör. Dazu gehören auch ultra-leichte Mäuse, wie die Makalu 67 des neuen Players auf dem Markt, Mountain . Der deutsche Hersteller wurde 2018 gegründet und hat nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne seines Keyboards eine Maus auf den Markt gebracht. Die Makalu 67. Sie will bestechen durch eine hohe Auflösung des optischen Sensor und ihr geringes Gewicht von nur 67 Gramm.

Die Makalu 67 gibt es in den Farben schwarz und weiss und für die Benutzung im sogenannten Palm- wie auch Claw-Grip geeignet. Allerdings aufgrund der Position und des Designs nur mit der rechten Hand.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck der Makalu 67

Die Maus ist super tadellos und macht einen guten Eindruck. Das ungewöhnliche Design ist erstaunlich stabil und es knarzt und wackelt nichts.

Die Makalu 67 ist sicherlich für grosse Hände besser geeignet und ist durch die angenehme Form neben Gaming auch gut für den Arbeitsalltag zu gebrauchen. Mit der intuitiven Software Basecamp kann die Maus individuell konfiguriert werden und fünf Profile angelegt werden, was die Tastenbelegung und Empfindlichkeit sowie Beschleunigung an geht. Sie werden durch die Taste unter dem Mausrad oder durch die App ausgewählt und mit vier LED-Punkten über der Taste angezeigt. Das fünfte Profil ist entsprechend aktiv, wenn keine LED leuchtet. Die Mehrfarben-RGB-Beleuchtung ist mit acht Zonen ausgestattet.

Die Makalu 67 lässt sich super bedienen. Wenn es um genaue Mausführung geht, sind die 19000 DPI ein wahrer Vorteil und das geringe Gewicht sind für schnelle Bewegungen optimal. Eine weitere Besonderheit ist das 1.8 Meter lange Kabel. Es ist so leicht und flexibel, dass es mehr an Schnürsenkel als an Kabel erinnert.

Preis und Fazit

Die Makalu 67 kostet direkt beim Hersteller 59,99 Euro bzw. SFr. in den Farben Weiss und Schwarz und ist auch bei Amazon erhältlich.

Alles in Allem ist Mountain mit der Makalu 67 eine recht aussergewöhnliche Maus gelungen, die nicht nur im Gaming-Sektor ihre Berechtigung findet. Der vergleichsweise hohe Preis zahlt sich durch die hochwertigen technischen Komponenten, nicht zuletzt den Sensor, die langlebigen Tasten und die durchdachte Software aus. Das aussergewöhnliche Design ist dann noch dazu ein Hingucker und funktional gleichermassen.