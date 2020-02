Review: Love Heart – NFC Herzanhänger getestet

Manchmal muss es zum Valentinstag nicht etwas grosses sein. Ein Blumenbouquet oder ein Parfum sind vielleicht auch etwas zu langweilig. Das Techie-Herz erfreut sich da doch mehr – genau – an Technik. Darum gibt es auch von NFC21 einen speziellen NFC -Anhänger in Herzform, der bequem und einfach mit der passenden Botschaft versorgt werden kann.

Eigenschaften des Love Heart NFC Herzanhängers

Der NFC Herzanhänger Love Heart ist 18 x 13 x 1 mm gross und wiegt gerade mal 3 Gramm. ein Flügel des Herzens hat eine Öffnung, an der eine ca. 25 mm lange, schwarze Gummibandschlaufe angebracht ist.

In wasserfestem, rotem PVC eingegossen findet sich darin ein NTAG216 NFC Chipsatz mit einer einzigartigen URL als NDEF-Nachricht.

Benutzung des Love Heart NFC Herzanhängers

Der Anhänger kann mit der Schlaufe am Geschenk befestigt werden oder auch so als bedeutungsvolles Geschenk her halten.