Review: Ledlenser H19R Signature Premium Stirnlampe im Test

Weiter ist ein 120 cm langes VerlÀngerungskabel im Lieferumfang sowie ein ganzes Sortiment unterschiedlicher Halter und Adapter. Da wÀre zunÀchst das Helmet Connecting Kit, mit dem die Lampe auf Gruben- und Fahrradhelme montiert werden kann. Vier Helmclips helfen dabei, dass Kabel zwischen Lampenkopf und Akkupack sicher und einfach zu befestigen. Ein mitgelieferter Go-Pro-Adapter kann benutzt werden, um die H19R von Ledlenser an kompatiblen GoPro-Zubehör zu befestigen. Wer also beispielsweise bereits einen Helm mit GoPro-Halterung ausgestattet hat, kann ohne viel Umbauten die Ledlenser-Lampe anbringen und zwischen den beiden Gadgets wechseln. Zudem sind eine Universalhalter und und ein Stativhalter mit im Lieferumfang.

Sheldon Cooper sagte mal, mit Bluetooth wird alles besser. WĂ€hrend bei manchen Gadgets die Smartphone-Anbindung auf den ersten Blick schon sinnhaft erscheint, ist sie bei anderen weniger einleuchtend. Doch wie steht es bei einer Stirnlampe? Wir haben uns die LEDLENSER H19R Signature Premium-Stirnlampe aus dem fĂŒr Messerwaren bekannten StĂ€dtchen Solingen genauer angeschaut. Sie verspricht nicht nur unglaublich helle 4000 Lumen mit zwei LED-Linsen sondern auch, dass diese per App und zusĂ€tzlich Mini-Fernbedienung via Bluetooth 5.0 komfortabel bedienen zu können.

Das Akkupack der Ledlenser H19R Signature Premium Stirnlampe ist in einem 105 x 30 x 50 mm grossen und insgesamt ca. 250 Gramm schweren GehĂ€use verstaut. Das Spiralkabel mit proprietĂ€rem Steckverbinder misst 120 cm und kann um weitere 120 cm mit der mitgelieferten VerlĂ€ngerung erweitert werden. Auf der Oberseite des 33.52 Wh (4800 mAh) starken 3.7 V Lithium-Ionen-Akkus ist eine Ladestandanzeige mit vier LED vorhanden. Neigt sich der Akku dem Ende zu, fĂ€ngt die Ledlenser Headlamp ĂŒbrigens an zu blinken: Unter 25 Prozent LadekapazitĂ€t blinken die Leuchten kurz auf und schalten dann in den Backup-Modus mit verminderter Helligkeit, um möglichst lange noch durchzuhalten. Nach Schutzklasse IPX8 ist der Akkupack vor andauerndem Untertauchen in Wasser geschĂŒtzt.

Die Stirnlampe H19R von Ledlenser selbst fĂ€llt durch den 67 x 37 x 48 mm grossen und 125 Gramm leichten Lampenkopf auf, der sowohl ein Flutlicht-Strahler als auch ein Spot-Licht enthĂ€lt. Beide sind hinter grossen bruchfesten Glaslinsen verbaut und separat ansteuerbar. Dazu findet sich oben auf dem Lampenkopf ein Bedienfeld mit drei mechanischen Tasten. Die Mittlere schaltet beide gleichermassen ein und regelt deren Helligkeit in drei Stufen. Ein Doppelklick der mittleren, grossen Taste schaltet beide Lampen in den Boost-Modus auf maximale Helligkeit fĂŒr 10 Sekunden.

Mit der Funktion Optisense passt die Ledlenser Stirnlampe sich automatisch an die vorhanden LichtverhÀltnisse an und findet so die optimale Helligkeit selbststÀndig. Dazu ist unterhalb der beiden LED-Strahler ein Sensor im Lampenkopf verbaut.

Als Notfalllicht schaltet sich die Ledlenser H19R Stirnlampe automatisch ein, wenn der Ladestrom ausfĂ€llt. Der BerĂŒhrungsmodus seitlich am Scharnier kann in der App ebenso ein- und ausgeschaltet werden wie eine Tastensperre fĂŒr den Transport und der Memory-Modus, bei dem die Lampe in die zuletzt getĂ€tigte Einstellung und Funktion zurĂŒckkehrt, wenn sie nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet wird.

Zudem können bis zu acht unterschiedliche Schalterprofile programmiert werden. Jedes dieser Profile kann bis zu sechs aufeinander folgende Lichtfunktionen enthalten, so dass beispielsweise Lichtsignale oder schnelle Stroboskop-Effekte hinterlegt werden können. Alle diese Funktionen gelten sodann fĂŒr die Tasten am Lampenkopf und die Fernbedienung gleichermassen, wenn die Lampe schon eingeschaltet ist.

Die kostenlose LEDLENSER Connect App fĂŒr Android und iOS ermöglicht alles, was die Tastenbedienung am GerĂ€t selbst erlaubt, und noch mehr. So kann zum einen die Helligkeit von Spot- und Flutlicht getrennt voneinander und feinmaschig von 1 Prozent bis 100 Prozent gesteuert werden. Weiter kann die Lampe zum Blinken, und zwar individuell nach Helligkeit und Blinkintervall, konfiguriert werden. Praktisch ist dabei etwa auch, dass die Ledlenser die Zeit nach Intervallen per Blinklicht signalisieren kann. Wer etwa im Dunkeln joggen geht, kann sich so die Rundenzeit durch ein Blinken der Stirnlampe anzeigen lassen.

Screenshots: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck der Ledlenser H19R Signature Premium Stirnlampe

Die Ledlenser H19R Premium Stirnlampe macht einen hochwertig verarbeiteten Eindruck. Alles passt, nichts wackelt und wird wohl lÀnger halten, als dies bei anderen vergleichbaren Produkten der Fall ist. Auch darum gibt es wohl ganze sieben Jahre Garantie, sofern man sich denn beim Hersteller in Solingen registrieren mag.

Bedienung

Die Bedienung ist mittels der drei Tasten und der berĂŒhrungsempfindlichen FlĂ€che seitlich recht einfach und intuitiv. A propos empfindlich: Weil der Lampenkopf der H19R deutlich WĂ€rme abgibt und gar an manchen Stellen unangenehm heiss, ist diese Touch-Bedienung auch wĂ€rmstens zu empfehlen. Klar, die heisseste Stelle ist rĂŒckseitig bzw. unterhalb des Lampenkopfs, doch ohne Handschuhe möchte ich sie dennoch nur ungern anfassen aus angst, mir die Finger zu verbrennen.

Schade ist jedoch, dass das GehÀuse des Lithium-Ionen-Akkus keinerlei Tasten hat. Will man den Ladezustand erfahren, muss man erst die Lampe aufwecken.

Fernsteuerung

Da ist die Fernsteuerung per App via Bluetooth 5.0 ein wahrer Segen und auch die physische Fernbedienung ist sehr nĂŒtzlich, wenn man etwa beim Crosslauf oder dem Orientierungslauf nicht auf das Handy blicken will beziehungsweise darf. Diese drei Tasten am Handgelenk machen die Bedienung super einfach und gefahrlos möglich. Die Lampe selbst reagiert innert Sekundenbruchteilen auf Eingaben und es ist kaum eine Verzögerung zu bemerken bei der Bluetooth-Übertragung. Ob man also die Taste am GerĂ€t selbst drĂŒckt, an der Fernbedienung oder in der Ledlenser Connect App ist unter diesem Gesichtspunkt fast schon egal.

Einzig der Verschluss des Armbands an der Fernbedienung ist etwas gewöhnungsbedĂŒrftig. Auch dass man die Stirnleuchte am Lampenkopf erst einschalten muss, bevor App und Fernbedienung funktionieren irritiert zu Beginn noch etwas.

Wer auf diese Funktionen verzichten mag, kann jedoch auch die H19R Core nÀher anschauen, die mit fast identischen Leistungsmerkmalen aber ohne Bluetooth-Anbindung und entsprechend zugehöriges Zubehör daher kommt.

Ledlenser Connect App

Die Verbindung der Stirnlampe zur App klappt ĂŒbrigens tadellos und auf Anhieb, auch wenn etwa im Google Play Store die eine oder andere RĂŒckmeldung von Problemen berichtet. Mit mehreren GerĂ€ten und auch unter Apple iOS klappt die Verbindung zĂŒgig und problemlos. Vorausgesetzt, der App werden die nötigen Berechtigungen erteilt. Die App ist identisch auf iOS und Android und recht umfangreich aber gleichzeitig intuitiv gestaltet. Alle Optionen werden kurz mit einem ausfĂŒhrlichen Popup-Text erklĂ€rt und funktionieren wie versprochen.

Tragekomfort und Sicherheit

Was selbstverstĂ€ndlich etwas gewöhnungsbedĂŒrftig ist, ist das vergleichsweise hohe Gewicht des Akkupacks. Dies am Hinterkopf befestigt zu wissen ist schon etwas seltsam, aber nach einer erstaunlich kurzen Weile bemerkt man auch das kaum noch. Doch das ist vermutlich ein sehr subjektiver Eindruck. Wer mag, kann ja den Akku auch im Rucksack, am GĂŒrtel oder der Jackentasche verstauen, denn ein 1.2 Meter langes VerlĂ€ngerungskabel ist auch im Lieferumfang der H19R Signature Stirnlampe. Das Gesamtgewicht von 374 Gramm ist so durchaus gut zu verteilen.

Unangenehm ist die Kopfleuchte von Ledlenser auf jeden Fall eigentlich nie. Die Polster an den Halterungen und auch das Stirn- sowie das Überkopfband sind angenehm.

Durch die ausgefeilte Gurttechnik hĂ€lt die Stirnlampe ĂŒbrigens trotz ihres Gewichts auch bei raschen Kopfbewegungen sehr gut an Ort und Stelle. Heruntergefallen ist sie mir bisher nie, auch wenn ich sehr rasch den Kopf drehte oder zĂŒgig nickte. Ein sicherer Sitz ist hier ja nicht unwichtig.

A propos Sicherheit: Das Stirnband ist nicht nur Elastisch und abnehmbar, man kann es auch waschen und die reflektierenden FlÀchen bleiben erhalten, so dass man auch von der Seite (oder von oben) nicht ungesehen bleibt. Aber bei dem Lichtkegel vor einem ist das eher nebensÀchlich.

Akkulaufzeit

Die Akkudauer gibt der Hersteller aus Solingen mit 20 Stunden an. Das gilt natĂŒrlich leider nicht fĂŒr die maximale Helligkeitsstufe, jedoch ist im Alltagsgebrauch der Akku durchaus mit 12 bis 14 Stunden kumulierter Einsatz ansehnlich gross. Erst dann kickt das Blinklicht ein und kĂŒndigt den Backup-Modus mit minimaler Helligkeit an, so dass nochmals etwa vier Stunden Laufzeit möglich werden. Das Aufladen geht auch vergleichsweise schnell. In Knapp 5.5 Stunden ist der Akku von Leer auf 100 Prozent vollstĂ€ndig aufgeladen.

Helligkeit

Die Helligkeit der H19R Signature von Ledlenser ist natĂŒrlich auch eine Klasse fĂŒr sich. Zum Vergleich: Eine herkömmliche 60 Watt GlĂŒhbirne strahlt gerade mal 700 Lumen Helligkeit aus. Selbst 250 Watt Fotolampen sind bei gerade mal 3400 Lumen in der Regel stehen geblieben und bei LED-Leuchten mĂŒssen hier auch etwa 20 Watt Leistung aufgenommen werden, um in die NĂ€he der 4000 Lumen kombinierte Helligkeit zu kommen, die diese Kopfleuchte abstrahlt.

Sind beide Strahler, also Flutlicht und Spotlight, aktiv und auf voller Helligkeit, lĂ€sst sich der Bereich vor der Lampe bis 330 Meter mit den 4000 Lumen wirklich taghell erhellen. Die Farbtemperatur von 6500 K zeigen sich hier deutlich in der Farbtreue und dem Kontrastreichtum der angestrahlten Umgebung. NatĂŒrlich ist auch hier Vorsicht geboten: Solch helle Lichtquellen sollten niemals direkt betrachtet werden und man darf auch keinesfalls andere Personen oder Tiere damit direkt ins Gesichtsfeld bestrahlen. Es besteht sonst die Gefahr von, auch bleibenden, Augenverletzungen! Ab 15 Lumen rechnet man in der Augenheilkunde ĂŒbrigens schon mit bleibenden SchĂ€den, wenn die Lichtquelle lĂ€nger als anderthalb Minuten direkt und ungeschĂŒtzt auf die menschliche Iris gerichtet war. Passt also auf!

Praktisch ist auch, dass die beiden LED einzeln gesteuert werden können. So kann man den Bereich vor sich so ausleuchten, wie gerade gewĂŒnscht oder erforderlich. Die Arbeit im Motorraum des Bullis beispielsweise ist sicherlich mit anderen Lichtanforderungen verbunden als der OL durch den skandinavischen Forst, bei dem man möglichst weder unglĂŒcklich stolpern noch einem Elch begegnen möchte. Damit kann man gut entscheiden, wie breit der Weg beleuchtet sein soll.

Bemerkenswert ist auch, dass die Lampe und alles Zubehör bequem und praktisch im mitgelieferten Softcase verstaut werden kann.

Preis und Fazit zur Ledlenser H19R Signature Premium Stirnlampe

Die Ledlenser H19R Signature Premium Stirnlampe gibt es beim Hersteller fĂŒr 299,00 Euro bzw. SFr. inklusive kostenlosem Versand. Das ist schon ein stolzer Preis, allerdings sind einige Online-Shops natĂŒrlich auch schon unter der Preisempfehlung. Einen passenden Zusatzakku mit 4800 mAh gibt es fĂŒr 39,90 Euro bzw. SFr. UVP zu kaufen. Auch hier gibt es allerdings schon gĂŒnstigere Angebote im Netz. So oder so muss bei dem Preis der Leistungs- und Lieferumfang der H19R Signature hervorgehoben werden. FĂŒr das Geld bekommt man eine ganze Menge Licht und Zubehör im passenden Softcase geliefert.

Alles in Allem ist die Ledlenser H19R Signature Premium-Stirnlampe eine High-End-Kopflampe fĂŒr den Extremsport und ganz eigene Anwendungsbereiche. Wer einfach mal ein wenig Licht im Zelt haben will zum Lesen, ist damit vermutlich heillos zu gross bestĂŒckt und auch fĂŒr den abendlichen Trainingslauf ist die 4000 Lumen starke Bluetooth-Stirnlampe vielleicht nicht immer das Richtige. Wer jedoch personalisierbare Lichteinstellungen und vielseitige Befestigungsmöglichkeiten – von Kopf ĂŒber unterschiedliche Helme bis Lenkerstangen und vieles mehr – IP68 Schutzklasse und eine lange Akkulaufzeit bei einer richtig hellen Stirnlampe braucht, kommt an der Solinger H19R Signature von Ledlenser wohl kaum vorbei.

Das reichhaltige Zubehör, dabei vor allem die Halterungen und die Softcase-Tasche, der enorme Funktionsumfang, dabei die automatische Helligkeitsanpassung Optisense, sowie die starke Leuchtkraft machen die Lampe einzigartig. So lassen sich auch die einen oder anderen SchwÀchen durchaus verzeihen.

Wer keine App-KonnektivitĂ€t und Fernbedienung braucht, kann sich jedoch auch mal die Ledlenser H19R Core nĂ€her anschauen, die nur gering weniger Leistung mit bringt und am Zubehör spart. Das passende Zubehör kann man dafĂŒr dann fĂŒr den jeweiligen Einsatzzweck einzeln beim Hersteller nachbestellen.