Review: Kobo Elipsa 2E eReader mit Handschrifteingabe

Lesedauer: 6 Minuten

Als Amazon den Kindle Scribe veröffentlichte, ging ein Raunen durch manche Büros und Universitätsgebäude. Endlich ein eReader, mit dem man nicht nur wochenlang Bücher lesen konnte, sondern in den man handschriftlich Notizen machen kann. Darum waren wir gleich mit dabei, als Rakuten den Kobo Elipsa 2E präsentierte. Der 10.3 Touchscreen mit e-Ink-Technologie ist zwar nicht das erste Modell von Kobo, dass mit einem Stylus daher kommt, aber bringt einige interessante Features, die das Gerät besonders hervorheben. Kobo, die auch hinter den eReadern der Tolino-Reihe in den Buchhandelsketten der DACH-Region stecken, hat sich nunmehr einen Ruf bei dieser Geräteklasse erarbeitet, die Amazon den Rang ablaufen könnte. Grund genug für einen Test also.

Lieferumfang des Rakuten Kobo Elipsa 2E

Rakuten verschickt den Elipsa 2E eReader seiner Marke Kobo mit einer Konformitäts- und Garantieerklärung sowie Kurzanleitung in 23 Sprachen, darunter auch Deutsch und Französisch, und zwei Ersatzspitzen für den ebenfalls mitgelieferten Kobo Stylus 2. Eine Hülle oder einen Displayschutz sucht man vergebens. Die Folie, die im Auslieferungszustand auf dem Display im A5-Format angebracht ist, dient lediglich dem Transport. Zum Lesen oder gar zum Schreiben macht sie keinen Spass.

Ein separat erhältliches Sleep Cover gibt es derzeit nur in der Farbe Schwarz. Beides, SleepCover wie Kobo Elipsa 2E, ist aus recyceltem Plastik, dass sonst in die Ozeanen gelangt wäre, hergestellt und will so einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Dies deutet auch das E im Namen des Elipsa 2E an, was wohl für ecologic steht, ähnlich wie beim Kobo Clara 2E zuvor.

Hardware und Eigenschaften

Der Kobo Elipsa 2E ist 193 x 227 x 7.5 mm gross und wiegt 390 Gramm. Es ist vorwiegend aus schwarzem Kunststoff gefertigt und weist um das 10.3 Zoll Carta 1200 Display einen deutlichen Rahmen auf, wobei dieser zur rechten Seite hin breiter ist. Das Display selbst weist eine Diagonale von 10.3 Zoll auf und ist ein Touchscreen mit e-Ink-Technologie. Das bedeutet, dass nur beim Verändern eines der über 2.6 Millionen Bildpunkte wirklich Strom verbraucht wird, was sich natürlich massgeblich auf die Akkulaufzeit des eReaders auswirkt. Der Elipsa 2E von Kobo hat eine Auflösung von 1404 x 1872 Pixel, also eine Pixeldichte von 227 PPI und kann so in dem 10.3 Zoll Display, dass ziemlich genau einem halben A4-Blatt, also dem Format A5 entspricht, technisch zwar nur Schwarz und Weiss darstellen, kommt aber sehr gut auf zig Graustufen.

Das Display ist mit einer ComfortLight PRO genannten Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, die neben Helligkeit auch die Farbtemperatur anpassen lässt.

Im Inneren werkelt eine nicht näher benannte CPU mit 2 GHz, die auf 1 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen kann. Zum Speichern liegen 32 GB Flashspeicher bereit, von denen im Alltag knapp 28.6 GiB übrig bleiben. Neben einem USB-Anschluss kann der Kobo Elipsa 2E auch per WLAN im IEEE802.11ac/b/g/n Standard sowie per Bluetooth kommunizieren. Im Gegensatz zu anderen Kobo-Modellen kann der Elipsa 2E auch im 5 GHz-Frequenzband und nicht nur mit 2.4 GHz funken. Bluetooth nutzt er, wie die Vorgängermodelle schon, zum Verbinden mit BT-Kopfhörern zwecks Hörbuchgenuss.

Die Software des Kobo Elipsa 2E kann 15 verschiedene Dateiformate lesen: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR. Zudem ist sie in zwanzig verschiedenen Sprachen verfügbar, darunter auch Deutsch, Italienisch und Französisch. Auch sind wieder 12 Schriftarten vorinstalliert und über 50 Schriftstile individuell konfigurierbar.