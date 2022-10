Review: Kobo Clara 2E (Tolino Shine 4) E-Book-Reader im Test

Das verbaute eInk-Display im SeitenverhÀltnis 4:3 misst 6 Zoll in der Diagonale und liefert eine Pixeldichte von 300 PPI. DruckqualitÀt also. Kobo nennt diesen Touchscreen HD E Ink Carta 1200. technisch bietet er eine Auflösung von 1072 x 1448 Pixel und bietet ebenso einen Dark Mode, der zwar nicht Strom spart wie bei einem IPS- oder TFT-Display, aber die Augen schont.

Auch will Kobo CO 2 Emissionen ausgleichen und weitere Klimaschutz-Initativen anstrengen, die im Zusammenhang mit dem Clara 2E stehen.

Herausragendes Merkmal, und darum wohl das E im Namen des Kobo Clara 2E, sind seine ökologischen Claims. Kobo wirbt damit, dass die entsprechenden Bauteile des E-Book Readers zu 85 Prozent aus Kunststoff bestehen. 10 Prozent davon sind zudem aus Plastik, dass sonst in den Weltmeeren landen wĂŒrde, die bekanntermassen ein grosses Problem mit Mikroplastik mit sich fĂŒhren. Die Verpackung kommt nun ohne Magnet aus, besteht aus FSC-zertifiziertem Recyclingpapier und wurde mit Sojatinte bedruckt, was bei aller Problematik um den Sojanabau die derzeit umweltfreundlichste Drucktechnologie darstellt. Auf Basis von Sojaöl werden in den USA der ĂŒberwiegende Teil aller Zeitungen (50 Prozent, bei Tageszeitungen sogar 75 Prozent) gedruckt, wĂ€hrend in Europa nur etwa 15 Prozent auf diese Erdöl-Alternative setzen.

Der interne Akku mit ‎1500 mAh soll fĂŒr Wochen halten und der verbaute Prozessor lĂ€uft mit 1 GHz und kann auf 16 GB Speicherplatz zurĂŒckgreifen, von dem knapp 14 GB fĂŒr eigene Daten zur VerfĂŒgung stehen. Diesen befĂŒllen wir in bekannter Manier via USB-2.0 mit BĂŒchern und Audiodateien in unterschiedlichsten Formaten können.

Daneben können natĂŒrlich auch eBooks im Kobo Store erworben werden. Mit dem Tolino Shine 4 in den entsprechenden Stores von buecher.ch oder Thalia. Der Amazon Kindle Store ist natĂŒrlich nicht kompatibel. Digital erworbene eBooks werden dann direkt auf das GerĂ€t per WLAN heruntergeladen. Zudem verfĂŒgt der Kobo Clara 2E wie alle Kobo eReader ĂŒber eine OverDrive -Integration. FĂŒr viele ist das der Hauptgrund, einen Kobo eReader zu kaufen, denn mit OverDrive kann man sich aus Bibliotheken weltweit digitale BĂŒcher und HörbĂŒcher kostenlos ausleihe, sofern man Mitglied der Bibliothek ist. Derzeit ist jedoch in der Schweiz nur drei Bibliotheksstandorte, darunter International Schools, und in Deutschland und Österreich einzelne Stadtbibliotheken mit im OverDrive-Verbund . Das lohnt sich eher nicht. DafĂŒr gibt es in unseren Breitengraden aber auch verbreitet das System OnLeihe , die ebenfalls kompatibel, wenngleich nicht integriert im Kobo Clara 2E ist. Man muss also leider die ePub-Dateien vom Bibliothekenverbund herunterladen und via USB-Kabel auf das GerĂ€t kopieren.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zum Kobo Clara 2E eBook Reader

ZunĂ€chst macht der Kobo Clara 2E einen sehr hochwertigen und vergleichsweise robusten Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt, die Taste haben eine angenehme Grösse und einen guten Druckpunkt. Der Bildschirm wird im Lieferzustand von einer Folie geschĂŒtzt. Eine entsprechende Schutzfolie wĂ€re hier allerdings zu empfehlen, da der Touchscreen nicht durch Gorilla Glass oder Ă€hnliches geschĂŒtzt wird.

Display

Mit das Wichtigste an einem E-Book-Reader zunÀchst, der Bildschirm.

Das eInk-Display von 6 Zoll Diagonale mit 300 PPI hat eine angenhme Auflösung, bei der man die Bildpunkte mit blossem Auge nicht erkennt. Das HD E Ink Carta 1200 ist auch ein matter Anti-Glare Screen, was bedeutet, das Reflexionen zerstreut werden. Damit ist es zwar etwas besser lesbar als glÀnzende Displays im direkten Sonnenlicht, spiegelt aber dennoch leicht und wird dann schwer zu lesen. Direktes Sonnenlicht ist also ein Problem, aber ansonsten geht das sehr gut.

Die Hintergrundbeleuchtung ist sehr gleichmĂ€ssig und nicht etwa zu den RĂ€ndern hin heller oder dunkler. Das ist fĂŒr einen eReader dieser Preisklasse beachtenswert. Auch ist das Bild, wie bei e-Paper Displays ĂŒblich, absolut blickwinkelstabil. Egal wie wir auf den Kobo Clara 2E blicken, das Bild bleibt identisch.

Durch die vergleichsweise hohe Punktdichte ist der einfarbige Bildschirminhalt immer gestochen scharf ohne sichtbare Pixel. Der Kontrast ist ebenfalls sehr gut und auch ohne eingeschaltetes Hintergrundlicht bleibt der Text gut lesbar. Dazu tragen auch die 16 Graustufen bei, die durch Fehlerdiffusion und Dithering entstehen.

Laufzeit

Der Kobo Clara 2E von Rakuten hĂ€lt im reinen Lesemodus laut Hersteller mehrere Wochen durch. NatĂŒrlich ist das AbhĂ€ngig von verschiedenen Faktoren. HauptsĂ€chlich die Hintergrundbeleuchtung, WLAN und Bluetooth beeinflussen die Akkulaufzeit, weil das e-Paper Display technisch bedingt ja sehr wenig Strom verbraucht. Auch nach knapp vier Wochen tĂ€glicher Nutzung, dauerndem WLAN-Empfang und gelegentlichem Hörbuch-Genuss ist der Akku noch weit entfernt von leer.

Software

Die Software des Kobo Clara 2E ist wie von anderen Readern des Herstellers bereits bekannt und basiert mutmasslich auch auf Android. Zumindest sagt dies der Header des (beta) Web-Browsers. So oder so bietet das GerĂ€t damit ein Vielzahl praktischer und durchdachter Funktionen. Sie kommt in 21 Sprachen inklusive WörterbĂŒchern, darunter auch Französisch und Deutsch.

Damit können Wörter durch Anstreichen markiert und nachgeschlagen oder mit Notizen versehen werden.

ZunĂ€chst einmal ist der eReader trotz der geringen Kerngeschwindigkeit angenehm schnell. Kaum eine halbe Sekunde vergeht beim UmblĂ€ttern einer Seite voller Bilder. Wer etwa Comic-BĂŒcher als PDF- oder CBZ-Dateien benutzt, kann sie doch recht angenehm auf dem Kobo Clara 2E lesen. Das Seitenformat von 4:3 zeigt sich als sehr gewohnt und angenehm fĂŒr elektronische BĂŒcher. NatĂŒrlich sind die Seiten dann nicht originalgetreu zu lesen, da die meisten auf grössere Formate ausgelegt wurden und auf dem 6 Zoll Display zu klein erscheinen wĂŒrden.

Die Bedienung des Touchscreens geht leicht vonstatten und ist immer noch intuitiv aufgebaut. Zum BlĂ€ttern kann man einfach das rechte oder linke drittel der Seite tippen. In der Mitte tippen öffnet im Lesemodus das MenĂŒ, bei dem man das automatische Drehen deaktivieren und fest Hoch- oder Querformat auswĂ€hlen kann. Zudem ist natĂŒrlich die Helligkeit im MenĂŒ einstellbar und mit der Option natĂŒrliches Licht kann die Farbtemperatur automatisch (anhand der Tageszeit) oder manuell geregelt werden. Ebenso wie der Dark Mode, bei dem der Hintergrund schwarz und der Text weiss wird.

Das ComfortLight PRO hilft, blaues Licht zu reduzieren und so die Augen zu schonen. Die Display-Beleuchtung lĂ€sst sich aber auch durch einen Fingerstrich am linken Bildschirmrand ganz ohne MenĂŒ in ihrer Helligkeit steuern und muss nicht automatisch erfolgen.

Weiter kann die Schriftart aus zehn unterschiedlichen Fonts und 50 Schriftgrössen ausgewĂ€hlt werden. Auch der Zeilenabstand und die SeitenrĂ€nder sowie die Textausrichtung (linkbĂŒndig oder Blocksatz) können ebenso gesetzt werden. Auch hier kann das aber auf Wunsch einfach den Dokumenteneigenschaften ĂŒberantwortet werden.

Verbindungen

Die Verbindung zum WLAN mit 5 GHz- oder 2.4 GHz-Signal klappt tadellos. Auch die Bluetooth-Verbindung zu Kopfhörern oder Speakern funktioniert gut. Es werden jedoch keine hochauflösenden Codecs wie Qualcomms aptX HD oder Ă€hnliches unterstĂŒtzt.

Auch die Übertragung per USB-Kabel klappt tadellos, wenngleich hier Datenraten von etwa 3 bis 4 MB/s das Maximum darstellen.

KompatibilitÀt

Auch dieser eReader von Kobo liest eine ganze Menge Dateiformate. Dabei stellt er nicht alle gleich gut dar. PDF-Dateien werden so ausgegeben wie sie konstruiert wurden, was in der Natur des Dateiformats liegt. Damit sind sie nicht gut lesbar, weil 6 Zoll einfach nicht reichen. Unter 8 Zoll, was ungefÀhr DIN A5 entspricht, wird das einfach meistens nicht gut aussehen. Aber es wird ein PDF genau so ausgegeben wie auf dem Rechner, nur eben in Graustuffen. Da lassen sich auch die Schriftarten nicht Àndern. Nur Zoom ist möglich.

ePub und andere Textformate werden wie zu erwarten an das Displayformat und dessen Auflösung ausgerichtet, neu angeordnet und die Schrift kann nach eigenem Geschmack und BedĂŒrfnis eingestellt werden.

NatĂŒrlich gibt es auch die Integration in den Rakuten Kobo Store, die gut funktioniert und ein umfangreiches Angebot bietet. gut. Einzig schade, dass OnLeihe mit dem Rakuten Kobo-GerĂ€t nicht zusammenarbeiten kann oder will, so dass der (experimentelle) Webbrowser nicht dazu dient, sich direkt E-Books auszuleihen und der Umweg ĂŒber den Rechner genommen werden muss.

Das geht aber so oder so und sehr gut. Das GerĂ€t meldet sich einfach als Datenspeicher am Mac oder PC und kann befĂŒllt werden. Die Software auf dem Kobo Clara 2E sucht dann selbst im Hauptverzeichnis und Unterordnern nach entsprechend lesbaren Dateiformaten.

Wer etwas mehr Kontrolle ĂŒber die eigene E-Bibliothek auf dem Reader haben will, kann beispielsweise auf die freie Software Calibre zurĂŒckgreifen. Diese kann mit dem Clara 2E ebenfalls problemlos arbeiten.

Preis und Fazit

Den Kobo Clara 2E gibt es mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 159.99 SFr. bzw. 149,99 Euro. Die zugehörigen SleepCover sind 29,99 Euro oder 34.99 SFr. in den Farben Schwarz, Coral Reef Orange und Sea Glass Green zu bekommen. GĂŒnstiger gibt es das Basic SleepCover in der Farbe Deep Ocean Blue, dass jedoch keinen Klapp-StĂ€nder beinhaltet. DafĂŒr kostet es aber auch nur 29.99 SFr. oder 19,99 Euro.

Übrigens ist der Rakuten Kobo Clara 2E nahezu identisch zum Tolino Shine 4. Dieser hat jedoch eine schnellere CPU mit 1.8 GHz und gibt den Arbeitsspeicher mit 1 GB an. DafĂŒr fehlt wieder einmal Bluetooth.

Mit dem Kobo Clara 2E bzw. Tolino Shine 4 bekommt man einen tollen, kleinen eBook-Reader, der wasserdicht, schnell und leicht ist. Er passt in (grössere) Hosentaschen und lĂ€sst das Versprechen vom digitalen Taschenbuch besser einlösen. Dass er nach Schutzart IPX8 wasserdicht ist,also Regen oder auch ein Bad mal ĂŒbersteht, ist super. Wenn er also im Kroatien-Urlaub versehentlich im Pool landet oder zuhause in die Badewanne fĂ€llt, ist er nicht sofort kaputt.

Die vielen unterschiedlichen Dateiformate, die das GerĂ€t unterstĂŒtzt, Support fĂŒr den Web-Lesezeichendienst Pocket, das ComfortLight PRO Feature mit automatischer Farbtemperatur-Anpassung des gut hellen Hintergrundlichts und das hochaufgelöste 6 Zoll Touch-Display mit tollem Kontrast und langer Laufzeit machen den eBook-Reader zu einem tollen GerĂ€t fĂŒr unterwegs und zuhause.

Sehr nett ist die Option, die verbleibende Zeit bis zum Kapitelende anzeigen zu lassen. So weiss man auf einen Blick, ob man das eBook nun weglegen schon soll, oder ob ein Kapitel noch drin ist. Auch kann der Sleep-Screen angepasst werden. Das sind Komfort-Features, die einen eReader auszeichnen. Schade ist nur, das OnLeihe nicht direkt funktioniert und DRM-geschĂŒtzte ePubs per PC/Mac heruntergeladen werden mĂŒssen. Und dass der Rahmen um das Display so breit ist, wirkt auf den ersten Blick ungewohnt, ist aber zum Festhalten ganz praktisch.

Ob das Eco-Concious des Kobo Clara 2E zu ĂŒberzeugen vermag, steht auf einem anderen Blatt. Zumindest aber bewegt sich etwas in der Tech-Industrie. Wer einen grösseren Reader sucht, der etwa auch Hardware-Tasten zusĂ€tzlich zum Touch-eInk-Display bietet, kann auf den Kobo libre 2 zurĂŒckgreifen oder gleich zum Kobo elipsa mit 10.5 Zoll greifen.