Review: Kioxia EXCERIA PLUS Portable SSD im Test von Yves Jeanrenaud

Lesedauer: 3 Minuten

Wenn man regelmässig seine Daten offline sichert oder auf die Cloud verzichten will für Datentransfers, kommt man um schnellen externen Speicherplatz nicht herum. Da ist eine portable SSD das Mittel der Wahl. Wir haben uns die Kioxia EXCERIA PLUS Portable SSD mit 1 TB genauer angeschaut. Inhaltsverzeichnis Toggle Lieferumfang der Kioxia EXCERIA PLUS Portable SSD

Hardware und Eigenschaften

Testeindruck

Preis und Fazit Lieferumfang der Kioxia EXCERIA PLUS Portable SSD Die externe SSD von Kioxia kommt zusammen mit einer mehrsprachigen Anleitung, einem USB-C-zu-USB-C-Kabel sowie einem USB-C-zu-USB-A-Kabel von jeweils 30 cm Länge. Die Anleitung ist neben Englisch und Deutsch auch auf Französisch und Italienisch sowie in weiteren sechs Sprachen abgedruckt. Mehr ist nicht im Karton enthalten. Hardware und Eigenschaften Der Hersteller konzentriert sich auf Design und Mobilität mit einem geschmeidigen, abgerundeten Aluminiumgehäuse. Diese elegante, tragbare SSD-Serie ist handlich und passt mühelos in jede Hosentasche. Gleichzeitig liefert sie im 105 x 45 x 14.7 mm kompakten, praktischen Speicherplatz für alle, die einen zeitlosen Designansatz für ihren mobilen Lebensstil schätzen. Das Speicherwunder wiegt dabei nur 76 Gramm. Während auf der Oberseite nur die Wortmarke des Herstellers zu lesen ist, befinden sich auf der Unterseite die Konformitäts-Logos und Produktinformationen sowie die Seriennummer des Speichers. Zudem sind hier sechs Torx-Schrauben zu sehen, mit der die beiden Hälften des Aluminiumgehäuses zusammengehalten werden. Die portable SSD von KIOXIA unterstützt USB3.2 Gen2 und bietet eine maximale sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von 1050 MB/s bzw. Schreibgeschwindigkeiten von 1000 MB/s. Die EXCERIA PLUS Portable SSD mit BiCS FLASH besteht den Falltest nach MIL-STD-810H 516.8 Verfahren IV und verfügt über ein stossfestes Gehäuse ohne bewegliche Teile. Damit ist der externe Speicher sehr langlebig. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht zudem eine effektive Wärmeabfuhr bei starker Beanspruchung. So muss man sich keine Sorgen machen, kann zudem die Daten mit der kostenlosen Software SSD Utility per Passwort Hardwareverschlüsselung schützen und Datensicherungen bis zu 2 TB erstellen.

Kioxia EXCERIA PLUS Portable SSD. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Die EXCERIA PLUS Portable-SSD ist standardmässig mit Windows OS, macOS, iPadOS, Android Sony PS4 und PS5 und Xbox Series X/S kompatibel und verfügt über einen schlanken USB Type-C-Anschluss an der kurzen Seite mit einer USB 3.2 Gen2-Schnittstelle, mit der Sie schnell 4K-Videos und hochauflösende Fotos übertragen können. Im Lieferumfang jeder EXCERIA PLUS Portable-SSD sind sowohl ein Typ-C-auf-A- als auch ein Typ-C-auf-C-Kabel enthalten, damit das Laufwerk sowohl mit aktuellen als auch mit älteren Rechnern problemlos verbunden werden kann. Neben dem USB-C Anschluss ist eine kleine, weisse LED als Aktivitätsanzeige zu finden.