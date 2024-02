Review: KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD im Test von Yves Jeanrenaud

Lesedauer: 3 Minuten

Ohne Solid State Drives, kurz SSD, geht heute nichts mehr. Doch meist sind die Speicherriegel nicht nur schnell, sondern auch schnell regelrecht heiss und teuer allenthalben noch dazu. Wir haben uns darum die erschwingliche, kühle KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD angeschaut. Lieferumfang der KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD

Hardware und Eigenschaften

Testeindruck

Preis und Fazit Lieferumfang der KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD Das Solid State Drive kommt, wie zu erwarten, ohne Zubehör. Nicht einmal eine Schraube ist, im dieses mal rein aus Papier bestehenden, Schächtelchen. Wir finden hier nur eine mehrsprachige Sicherheitsanleitung sowie eine Schnellstartanleitung. Was soll man auch zu einem unformatierten NVMe-Speicherriegel im Format M.2 2280 noch grossartig sagen. Einen Kühlkörper gibt für die auf türkisem PCB aufgebrachte SSD nicht im Lieferumfang. Hardware und Eigenschaften Wichtiger sind die inneren und äusseren Eigenschaften der KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD. Sie ist nach M.2 2280 Formatspezifikationen konform 80.15 x 22.15 x 2.63 mm gross und wiegt 7.4 Gramm mit 2 TB Speicherplatz. Die kleinere Variante mit 1 TB Speicher wiegt gerade mal 7.0 Gramm – schlicht, weil ein Chip weniger verlötet ist. Alle Bauteile sind auf der Oberseite des M-Key-Riegels angebracht, so dass die SSD auch in besonders flache Gehäuse passt. Der Speicher-Controller spricht mit dem PCI-Express-Bus nach Version 4.0, also PCIe 4, auf vier Lanes. Somit sind auf PCIe Gen4x4 64 GT/s theoretisch möglich. Der Controller spricht den NVM Express 1.4 Befehlssatz und läuft mit 3.3 Volt an elektrischer Spannung.

Flach und kühl. Die KIOXIA EXCERIA PLUS G3. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Die BiCS 6 FLASH™ TLC Speicher von KIOXIA, ehemals Toshiba, wiederum kann nach Herstellerangaben mit maximal 5000 MB/s gelesen und mit maximal 3900 MB/s beschrieben werden. Ein DRAM-Cache fehlt bei der EXCERIA PLUS G3 SSD von KIOXIA, dafür ist ein ein SLC-Cache vorhanden. Aber der BiCS 6 NAND, den KIOXIA hier erstmals verbaut hat, ist mit 162 Layern besonders auf Effizienz ausgelegt. Sein typischer Stromverbrauch liegt im Ruhemodus bei 5 mW. Im weniger tiefen Schlaf (PS3) fallen 50 mW an. Das ist beides nicht viel Strom. Im aktuellen Tagesgeschehen liegt der typische Stromverbrauch bei 4.9 Watt für die 1 TB-Variante und 5.3 Watt für die hier getestete 2 TB-Version der KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD. Der Stromverbrauch und auch die maximale Geschwindigkeit hängen zum grössten Teil am verbauten Controller. KIOXIA setzt hier auf einen Phison E21, der zwar etwas betagt, aber für PCIe 4.0 ausgelegt und besonders sparsam konzipiert ist.

Testeindruck Die SSD von KIOXIA lässt sich wie gewohnt problemlos verbauen. Der M-Key des NVMe-Speicherriegels passt so zwar nicht in alle Geräte, das liegt aber auch daran, dass der verbaute Controller lediglich mit 3.3 V arbeiten kann. So wird verhindert, dass die KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD in inkompatiblen Slots verbaut wird. Interessant sind dann die Leistungsdaten des Solid State Drives. Die verprochenen 5000 MB/s im sequentiellen Lesen und 3900 MB/s beim sequentiellen Schreiben erreicht die EXCERIA PLUS G3 von KIOXIA in CrystalDiskMark 8.0.4 bravurös. Im Vergleich zum Vorläufermodell der EXCERIA PLUS (ohne G3) schon mal 1600 MB/S schneller beim Lesen und knapp 800 MB/s schneller beim Schreiben geworden. Natürlich ist damit im Rennen um die schnellste SSD aktuell kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Da sind 13000 MB/s lesend wie Schreibend keine Seltenheit mehr, etwa bei der T700 von Crucial.

Screenshot CrystalDiskMark 8.0.4. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud