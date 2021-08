Review: Jackery Explorer 500 Power Station und Jackery SolarSaga 100W im Test

Interessanter ist jedoch die Vorderseite des Lithium-Ionen-Akkus: Da ist in der oberen Reihe mittig ein LCD, auf dem Ein- und Ausgabeleistung in Watt sowie die Akkukapazität in Form einer Prozentangabe und einer Batterie-Grafik mit fünf Balken zu sehen sind. Aktiviert wird es über die rechts davon untergebrachte Taste mit der weissen Beschriftung DIAPLAY. Nach 15 Sekunden geht es wieder aus. Links vom Display wiederum ist ein Rundstecker-Anschluss sowie eine LED für den Stromeingang zu finden. Hier sind 12 V bis 30 V mit bis zu 3.75 A möglich, um den verbauten Lithium-Ionen-Akku mit 24000 mAh aufzuladen.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck der Jackery Explorer 500 Portable Power Station Power

Die PowerStation Explorer 500EU macht einen hervorragend verarbeiteten Eindruck. Alles passt und nichts wackelt oder knarzt. Die Bedienelemente sind intuitiv gestaltet und das Gerät schnell und problemlos einzusetzen.

Die Leistungsdaten des Herstellers zeigen sich als durchaus zutreffend. Alle Volt- und Ampere-Zahlen können so abgerufen werden. Selbst an der Wechselstrom-Steckdose ist somit alles mögliche anzuschliessen, sogar eine Schlagbohrmaschine! Die PowerStation von Jackery kann unterschiedlichste Geräte mit Strom versorgen und das auch vergleichsweise dauerhaft. Nach 12 Stunden unter 10 W verbrauch schaltet sie sich jedoch wieder automatisch in den Standby-Modus. Wenn keine Spannung abgeführt wird jedoch auch deutlich schneller.

Zum vollständigen Aufladen mittels mitgeliefertem Steckernetzteil braucht die Jackery Explorer 500 Portable Power Station etwa 7 Stunden, während das Auto-Aufladekabel die Powerbank in etwa acht Stunden auflädt. Per 100 W Solarpanel ist der Akku in etwa 14 Stunden bei optimaler Sonneneinstrahlung wieder voll aufgeladen.

Preis und Fazit

Der mobile Stromspeicher Jackery PowerStation Explorer 500 ist für nicht ganz billige 599,99 Euro bzw. SFr. erhältlich. Für etwas weniger, namentlich 299,99 Euro bzw. SFr. ist die PowerStation Explorer 240 mit entsprechend 240 Wh zu bekommen und wer noch mehr Leistung braucht, kann für stolze 1199,99 Euro bzw. SFr. die Jackery PowerStation Explorer 1000 mit 1002 Wh Akku-Kapazität bekommen. Letztere hat sogar zwei Wechselstrom-Steckdosen mit 1000 W Leistung an Bord. Die PowerStation Explorer 2000 und auch die Explorer 1500 sind derzeit nicht lieferbar.

Alles in Allem ist die Jackery PowerStation Explorer 500EU eine beeindruckende mobile Stromlösung für Camping und andere Outdoor-Aktivitäten, das Heimwerken und als Notstromaggregat. Technisch ausgefeilt und durchdacht gestaltet ist die Explorer 500 von Jackery für unterschiedlichste Zwecke und die Stromversorgung von diversen Geräten bestens geeignet.

Da die Jackery PowerStation Explorer 500 für den Einsatz mit der SolarSaga 100W Solaranalge konzipiert ist, haben wir diese ebenfalls mit getestet.

Lieferumfang des Jackery SolarSaga 100W SolarPanels

Das Solarpanel Jackery SolarSaga 100W kommt mit einer mehrsprachigen Kurzanleitung.

Hardware und Eigenschaften

Das Solarpanel SolarSaga 100W von Jackery selbst ist 122 x 53.5 x 2 cm gross und kann in der Mitte zusammengefaltet werden auf 61 x 53.5 x 3.5 cm. Das Zubehör wiegt 4.69 kg und ist wiederum in Schwarz und Orange gehalten. Acht metallene Ösen zum Befestigen des Panels an den langen Seiten sowie zwei orange Leisten an den kurzen Seiten des Solar-Panels mit Magentverschluss fallen auf. Vorne wie hinten zwei ausklappbare Ständer zu finden. Rückseitig ist eine Reissverschlusstasche angebracht, in der die Stromanschlüsse geschützt untergrebacht sind. Neben einem zwei Meter langen Kabel mit dem Rundstecker und Adapter zum Aufladen der Jackery Power Station Explorer-Reihe sind hier ein USB-A-Anschluss mit 5 V und bis zu 2.4 A sowie ein USB-Typ-C-Anschluss mit 5 V und bis zu 3 A zu finden. Dazwischen ist eine Status-LED zu finden.