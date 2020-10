Review: InLine 5-Port PoE+ Gigabit Ethernet Switch im Test von Yves Jeanrenaud

InLine 5-Port PoE+ Gigabit Ethernet Switch. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften des InLine 5-PortGigabit PoE+ Netzwerk Switch Ein Switch, eigentlich Switching Hub, ist bekanntermassen ein Netzwerkgerät zum Weiterleiten von Daten in einem Netzwerk zwischen verschiedenen Netzwerksegmenten zu verteilen. Dafür lernt das Gerät anhand der MAC-Adresse, zu welchem Anschluss welches Datenpaket weitergeleitet werden soll und verhindert so Kollisionen. Auch kann mit einem Switch die Datenrate besser ausgenutzt werden. Was beim Gerät von InLine unter der Artikelnummer 32305P hinzu kommt, ist die Möglichkeit, angeschlossene Ethernet-Kabel mit Strom zu versorgen und so Power-over-Ethernet anzubieten. Das im schwarzen 11-Zoll-Metallgeäuse verbaute Gerät ist 279 x 179 x 44.5 mm gross und wiegt knapp 270 Gramm. Die Rückseite birgt einzig den Anschluss für das mitgelieferte, dreipolige Kaltgerätekabel. Damit wird der PoE-Switch mit Strom versorgt, von 110 bis 240 V und bis maximal 1.5 A bei 50 Hz oder 60 Hz Wechselstrom. Somit ist das Gerät nahezu weltweit einsetzbar. Links wie rechts sind in dem lüfterlosen Gerät Schlitze und Gitter zu finden, die zur Kühlung dienen, sowie jeweils vier Öffnungen für die Schrauben der Montagewinkel. Auch hier ist, wie beim PoE+-Gigabit-Injektor von InLine, eine spiralförmige Öffnung auf der linken Seite zu sehen, wie sie üblicherweise für Lüfter eingesetzt wird. Das rührt wohl daher, dass die Gehäuseform als Blaupause für andere Geräte ebenfalls benutzt wird. Unten finden sich vier Vertiefungen für die Gummifüsschen sowie ein Typenschild mit Seriennummer. Die Oberseite ist gänzlich blank und schwarz. An der Vorderseite sind zehn grüne LED sowie fünf RJ45-Ethernet-Anschlüsse zu sehen. Die erste grüne LED von Links aus ist mit Power beschriftet und zeigt die Stromversorfung des PoE+-Switches an. Unter LNK/ACT finden sich dann die nummerierten Statusanzeigen für die fünf ebenfalls nummerierten LAN-Ports, die durch Blinken die Datenübertragung anzeigen. Eine Zeile darunter, die mit PoE angeschrieben ist, zeigt an, dass ein PoE-fähiges Gerät mit dem jeweiligen Port verbunden und erkannt wurde. Jeder Anschluss unterstützt IEEE802.3x Flow-Control für den Vollduplex- und Backpressure für den Halbduplex-Modus. Die Ports 1 bis 4 können per PoE+ bis zu 25.5 W Leistung ausliefern. Sie erfüllen also nicht ganz die vollen Möglichkeiten eines PoE-Plus-Anschlusses, der bis zu 30 W Leistung erlaubt. Zudem ist die Leistung auf 75 Watt über alle Ports hinweg gedeckelt, so dass knapp drei der vier PoE-Leitungen auf maximaler Leistung laufen könnten. Der Store-and-forward Gigabit-Switch lernt MAC-Adressen der Ethernet-Frames automatisch und aktualisiert dabei seine 1K grosse Tabelle. Er hat eine Switching-Kapazität von 10G. Das Gerät ist unmanaged und erledigt somit alles ohne Zutun oder Administration. Alle Ports sind gegen Kurzschluss, Überspannnung und Überhitzung geschützt.