Review: Inateck USB 3.2 Gen 2 USB-C Festplattengehäuse 2.5 Zoll FE2014 im Test

Festplatten und SSD-Laufwerke im 2.5 Zoll Format fallen immer mal wieder an. Aus der PS5 oder aus dem Laptop ausgebaut, weil durch eine schnellere und/oder grössere ersetzt, liegen sie in der Schublade herum. Doch das muss nicht sein! In einem Festplattengehäuse mit entsprechend schnellem Controller können sie für Backups und andere Zwecke gute Dienste bringen. Wir haben uns darum das Inateck USB 3.2 Gen 2 USB-C Festplattengehäuse für 2.5 Zoll HDD und SSD bis 9.5 mm Bauhöhe genauer angeschaut.

Lieferumfang des Inateck Festplattengehäuses FE2014

Geliefert wird das Gehäuse mit einer englischsprachigen Kurzanleitung sowie einem 50 cm kurzen USB-C zu USB-A-Kabel. Dieses unterstützt USB 3.2 Gen 2 und somit Datenraten bis zu 6 Gbps. Ein Schaumstoffpolster für schmale Laufwerke ist ebenfalls mit dabei und im Gehäuseinneren zu finden.