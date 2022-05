Review: Inateck Tablet Bluetooth Tastatur mit Touchpad im Test

Hardware-Tastaturen sind eine nützliche Sache. Auch der Hersteller Inateck hat da passende Produkte im Sortiment.

Wir haben uns darum die Inateck Tablet Bluetooth-Tastatur mit Touchpad für Android und Windows angeschaut.

Lieferumfang der Inateck Tastatur KB01101

Die Tastatur von Inateck kommt mit einem USB-C-Kabel von 1 m Länge und eine Kurzanleitung, die auf die Innenseite der Verpackung gedruckt ist.

Hardware und Eigenschaften

Die Inateck Tablet Bluetooth-Tastatur wiegt 327 Gramm und ist 252 x 175 x 5 mm gross. Die Tastatur KB01101 verfügt über 80 Tasten, wobei neben den üblichen Buchstaben von A bis Z sowie Umlaut-Tasten und den Satzzeichen-Tasten auch alle zwölf F-Tasten sowie vier Pfeiltasten in handelsüblicher, umgedrehter T-Anordnung in der unteren, rechten Ecke zu finden sind. Links unten befindet sich zwischen Strg und einer Windows-Taste die Fn-Taste. Mittels Fn-Taste werden die neongelben Funktionen der Tastatur bedient. Neben den F-Tasten und Bildlauf wird so auch das Bluetooth-Pairing aktiviert und die Belegung für Windows (Fn + S ) oder für Android (Fn + A) einzurichten. Damit werden auch die Gesten für das Touchpad umgestellt.

Die meisten Tasten des KB01101 sind 14 x 14 mm gross.

Zudem befindet sich mittig unterhalb der Tasten ein 55 x 95 mm grosses Touchpad ohne physische Tasten.

Links unten sind drei LED zu finden: Der Batterieladezustand, die Feststelltaste und Bluetooth. Auf der rechten Seite, direkt neben den LED ist ein Ein-Aus-Siebeschalter sowie ein USB-Typ-C-Ladeanschluss zu finden. Auf der Unterseite sind vier kleine Gummifüsschen zu finden.