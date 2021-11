Review: HUWDER 150W 3C1A USB-PD 4 Port PPS Ladegerät im Test

So kann das Laden effizienter und schonender für die Ladeelektronik der empfindlichen Smartphones gestaltet werden. Theoretisch ist es sogar schneller als vorhergehende Schnelllade-Standards. PPS ist ein Teil der USB Power Delivery 3.0 Spezifikation, was bedeutet, dass jedes Ladegerät mit PPS auch USB Power Delivery 3.0 kann. Umgekehrt jedoch nicht unbedingt.

An allen drei USB-C-Anschlüssen können 5 V, 9 V, 12 V und 15 V mit bis zu 3 A sowie 20 V mit bis zu 5 A ausgegeben werden. Das entspricht USB-PD mit bis zu 100 Watt Leistung. Dafür ist bekanntermassen aber auch ein aktives Kabel mit USB-C-Steckern an beiden Enden erforderlich.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zum HUWDER 150W 3C1A PPS USB-PD PPS Ladegerät

Das Huwder A2002-001 ist solide verarbeitet und macht einen robusten Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt. Auch unter Volllast piept oder surrt das Gerät nicht, was für die Qualität spricht. Es wird jedoch natürlich spürbar warm, denn die Leistung muss irgendwo her kommen und die meisten Spannungswandler produzieren auch heute immer noch Abwärme.

Die Leistungsdaten entsprechen dem, was der Hersteller verspricht. Damit können Smartphones und Tablets genauso wie Laptops aufgeladen werden. Weil insgesamt sogar bis zu 150 W zur Verfügung stehen, wobei auch dann noch 60 W am USB-C Port auch als USB PPS möglich sind, können aktuelle Laptops gleichzeitig mit anderen mobilen Gadgets mit Strom versorgt werden, ohne dass sich der Ladevorgang verzögern muss.

Das flexible Stromversorgen dank USB PD PPS klappt ebenfalls recht gut mit entsprechenden Geräten, so etwa der Nintendo Switch oder dem Samsung Galaxy S20 Ultra. Hierbei sind natürlich nicht immer die vollen 100 W notwendig, doch das zu ladende PPS-kompatible Gerät kann auch so das Maximum für sich heraus holen. Das ist nicht immer schneller, da eben die Ladeelektronik vielleicht auch eher auf Schonung statt auf Booster ausgerichtet ist.

Der mitgelieferte Standfuss indes ist praktisch, um das Gerät hochkant aufstellen zu können. Gleichzeitig ermöglicht er, in der vorderen Rampe ein Smartphone anzulehnen und so einfacher in der Nähe des Ladegeräts aufzubewahren, während es mit Strom versorgt wird.

Insgesamt funktioniert das alles sehr gut und das Ladegerät verrichtet seinen Dienst zuverlässig und gut. Voraussetzung ist natürlich immer, das sowohl das USB-C-Kabel als auch die Gegenseite entsprechend aufgestellt sind.

Preis und Fazit

Das A2002-001 150 W USB PD PPS Ladegerät von Huwder ist für 99.99 US-Dollar Preisempfehlung beim Hersteller zu bekommen, wobei der Preis zwischenzeitlich auf 70.00 USD gesunken ist.

Alles in Allem ist das für seine Grösse sehr leistungsfähige Netzteil vor allem für all jene eine sinnvolle Anschaffung, die mehrere leistungshungrige Geräte gleichzeitig aufladen möchten. Zwei MacBook Pro etwa können so aufgeladen werden und werden dank intelligenter Aushandlung der Stromstärken via USB-PD3.0 PPS mit der Stromstärke und Spannung versorgt, die sie gerade brauchen, statt eine Standardspannung abrufen zu müssen.