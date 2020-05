Review: Fujitsu Image fi-800R Dokumenten-Scanner im Test

Die Software von PFU / Fujitsu namens PaperStream Capture kommt mit einer Erweiterung des bekannten ABBYY Finereader, die es erlaubt, eingescannte Seiten per optischer Texterkennung (OCR) zu digitalisieren und als durchsuchbaren PDF-Dokumenten zu speichern. Diese enthalten dann quasi hinter dem eingescannten Bild den Text, der so von Suchfunktionen erkannt und gefunden werden kann. Allerdings sind Treiber , obwohl sowohl TWAIN als auch ISIS unterstützt und mitgeliefert werden, und Scan-Software nur für Microsoft Windows und Apple MacOS X offiziell verfügbar. Treiber für Linux sind jedoch auch zum Download bei Fujitsu im Angebot, nur eben ohne Software mit OCR-Funktion etc.

Ausgegeben werden die Bilder vom Dokumenten-Scanner laut Hersteller in 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen oder 1 Bit Schwarzweiss. Als Ausgabe-Dateitypen kommen PDF, Durchsuchbare PDF, PDF/A, TIFF, mehrseitiges TIFF, Bitmap, JPEG, JPEG2000, RTF, PNG, Word, Excel und PowerPoint in Frage.

Eingebaute Ultraschall-Sensoren wiederum dienen dem fi-800R zur Überlappungserkennung. Wenn also mehrere Blätter im ADF eingezogen werden, erkennt der Scanner dies und fordert zum erneuten Einlegen auf. Auch eine Schräglaufkorrektur ist eingebaut.

Der automatische Dokumenteneinzug kann Papiere in den Formaten A4, A5, A6, A7, A8, B5, B6, B7, B8, Postkarten, Letter, Legal und in benutzerdefinierter Papiergrössen (zwischen 50.8 x 50.8 mm und 210 x 297 mm) verarbeiten. A3-Seiten können mit optionaler Dokumentenhülle (A3 gefaltet mit der Funktion Bilder zusammenfügen).

Der Farbscanner auf Basis eines Kontaktbildsensors liefert Scanns mit einer Auflösung von 600 dpi. Diese Technologie basiert auf CMOS und hat seine Vorteile in den geringen Kosten und dem niedrigem Stromverbrauch sowie einer geringen Bauhöhe. Damit schafft der Dokumenten-Scanner bis zu 40 einseitige bzw. doppelseitige Seiten pro Minute einseitig bei 200 oder 300 dpi durch die ADF. Ob farbig oder schwarzweiss gescannt wird, hat auf die Geschwindigkeit keinen Einfluss, ebensowenig wie doppelseitiges Scannen. Dies, weil die Scannereinheit sowieso doppelseitig ausgelegt ist und bei einem Durchlauf gleich beide Seiten eines Blattes erfasst werden können. Darum spricht Fujitsu auch von 80 ipm, was für Impressionen pro Minute steht, denn es werden ja immer zwei Impressionen pro doppelseitigem Blatt erfasst.

Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Scanner selbst eine Kurzanleitung und eine CD-ROM mit Software und Treibern. Da aber die Anleitungen sowie alle Programme sowieso Online auch zum Download verfügbar und oft aktueller sind, lohnt es sich, direkt auf die Seite von Fujitsu Image zu gehen. Der Dokumenten-Scanner fi-800R bekommt zudem ein passendes Netzteil mit abnehmbarem Kabel und ein USB-B-Kabel zum Anschluss an den Rechner mitgeliefert.

Natürlich gibt es längst professionelle Lösungen und Unternehmen, die diese Digitalisierungsarbeit, inklusive Dokumenten-Server-Lösung und Aktenvernichtung, übernehmen können. Diese Angebote richten sich jedoch meist an Firmen mit dem nötigen Kleingeld und sind für KMUs manchmal genauso wenig attraktiv wie für Privatpersonen. Wir haben uns daher mal umgesehen und bei PFU, ein Unternehmen der Fujitsu Siemens-Gruppe, ein interessantes Produkt für einen Test gefunden: Den Fujitsu Image fi-800R Dokumenten-Scanner.

Das papierlose Büro ist ein Traum vieler Menschen. Klar, denn es ist lästig, umständlich und teuer, die antiquierten Papierberge, unübersichtliche Dokumentenmappen, riesige Aktenordner und Bücher zu pflegen. Hinzu kommt, dass viele Unterlagen, und seien es einfache alltägliche Rechnungen, von Gesetzes wegen teilweise Jahrzehnte aufbewahrt werden müssen. Da liegt es nahe, das alles möglichst digital vorrätig zu halten. Damit ist auch der Aufbewahrungspflicht in vielen Fällen genüge getan und die Originale dürfen getrost in den Reisswolf.

Testeindruck des Fujitsu Image fi-800R Scanners

Die Installation der Programme für den Scanner erfolgt problemlos und ohne viel Überraschungen. Da sich jedoch die fi-Reihe, wobei fi für Fujitsu Image steht, eher an kleine Arbeitsplatzlösungen richtet, sind die mitgelieferten Software-Lizenzen nicht für die Arbeit im Team ausgelegt. eine optionale PaperStream Capture Pro-Lizenz, welche zum Testen mit dem Scanner mitgeliefert wird, bringt dann mehr Funktionen und erleichtert die Arbeit zu mehrt. Zudem gibt es ein kostenpflichtiges Plugin, damit die Software 2D-Barcodes, egal ob QR oder PDF417 erkennen kann.

Der fi-800R Dokumenten-Scanner von PFU / Fujitsu Image ist dank seiner kompakten Bauweise sicherlich sehr gut als Duplex-Arbeitsplatzscanner geeignet. Der Hersteller selbst bewirbt ihn explizit für Empfangsbereiche in Hotel, Krankenhaus oder ähnlichem, wo in der ersten Interaktion mit der Kundschaft einfach und unkompliziert wichtige Daten erfasst werden können sollen.

Tatsächlich klappt das Scannen von Reisepässen oder Identitätskarten erstaunlich gut und die maschinenlesbaren Informationen darauf können ruckzuck und ohne Probleme erkannt und exportiert werden. Auch einzelne Dokumentenstapel, etwa ein Leihvertrag für den Mietwagen, lassen sich schnell und tadellos einscannen. Da PaperStream Capture es erlaubt, einfach und recht intuitiv Regeln für Stapelverarbeitung zu erstellen, kann dieser Prozess sehr komfortabel und ohne viel Eingriffe ablaufen. So können beispielsweise PDF-Dateien auf einem Netzlaufwerk abgelegt werden, direkt mit Datum und Uhrzeit, Rechnername und Login versehen, so dass zumindest nachvollziehbar bleibt, wann und wo das Dokument angelegt wurde.

Meta-Daten im Dokument lassen sich direkt per Bereichs-OCR realisieren, so dass beispielsweise auf Ausdrucken ein 1D-Barcode (2D Codes brauchen wie gesagt ein extra Plugin) oder einfacher Text wie Dokumentennamen beim Scannen erkannt und abgespeichert werden können. Zudem ist die Anbindung an Microsoft SharePoint und SharePoint Online, FTP-Server, Drucker und E-Mailprogramme sowie andere Apps möglich.

Interessanter jedoch ist die Stapelverarbeitung in PaperStream Capture selbst. Was der Fujitsu fi-800R Dokumenten-Scanner liefert, kann hier ganz leicht auf leere Seiten oder andere Probleme, wie Mehrfacheinzug, erkannt werden. Das kappt auch sehr zuverlässig. Einzig bei kariertem Papier, wie in unterstehendem Beispiel auch zu sehen, ist die Software regelmässig nicht in der Lage, die Seitenausrichtung und/oder den Seiteninhalt zuverlässig zu erkennen.

Ich habe testweise meine Notizen und Unterlagen aus dem Studium mit dem Fujitsu fi-800R digitalisiert. Dabei zeigte sich dass zwar die OCR-Funktion mit meiner Handschrift (Sauklaue) nichts anfangen kann, aber das Scannen sehr zügig von Statten geht. Ganze Ordner mit ca. 400 Blätern, teilweise doppelseitig beschrieben und/oder bedruckt, dauerten in meinem Test gut eine Stunde zum Digitalisieren. Dabei muss bedacht werden, dass ich teilweise Register mit acht oder neun Unterkapiteln pro Ordner angelegt hatte und viele Unterlagen zusammengeheftet waren. Die Heftklammern mussten natürlich vor dem Scannen entfernt werden, was ich der Einfachheit halber mit einer Schere erledigte. Einfach die Ecke mit dem Bostitch abgeschnitten und ab in den ADF des Dokumenten-Scanners.

Doch auch das hatte ich mir einfacher vorgestellt, als es war, denn ab und an war das Papier zu glatt und ich hatte zu oft Mehrfacheinzüge oder Papierstau zu beheben. Manchmal übersah ich eine Heftklammer und hatte dann schnell Probleme mit dem Dokumenteneinzug. Dadurch, dass ich damals vieles von Hand und auf kariertem Ökopapier aufgeschrieben hatte, musste ich in der Stapelbearbeitung der Scan-Software PaperStream viel Nachbearbeitungszeit erbringen, denn leere oder falsch ausgerichtete Seiten wollte ich vermeiden. Nach Abschluss hatte ich aber durchaus brauchbare PDF-Dokumente von jeweils wenigen MiB Grösse, die teilweise sogar digital durchsuchbar sind. Mit jedem beliebigen, frei verfügbaren oder kommerziellen PDF-Bearbeitungsprogramm kann ich nun an dieser Stelle weiter machen.