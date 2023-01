Review: Flexispot Untertisch-Schublade S01 im Test

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Die Verarbeitung des Flexispot Untertisch-Schublade S01B ist sehr gut und lässt nichts zu wünschen übrig. Die Metallteile sind sauber und tadellos lackiert und weisen keine scharfen Kanten auf. Auch die Kunststoffteile, wie etwa die Frontseite, ist gut verarbeitet und macht einen stabilen Eindruck.

Die Montage ist schnell und relativ einfach erledigt. Selbst unter einer fertig montierten Tischplatte kann man dank der Bohrschablone recht problemlos die Flexispot Untertisch-Schublade S01B anbringen.

Das Schubladenschloss ist leicht versenkt in der Front und wird um 90 Grad gedreht. Der Schlüssel kann in beiden Positionen abzogen werden. Die Filzauflage auf dem Schubladenkörper ist gut verklebt und sitzt sicher. Sie hilft dabei, dass Gegenstände nicht so leicht herunterrutschen. Zu beiden Seiten sind die Montageschienen, die grössere Dinge bremsen, doch nach hinten nicht. So kann auch mal der Laptop einfach herunter fallen und es ist entsprechend Vorsicht geboten.

In der Schublade mit 6 cm Höhe passen entsprechend nicht sehr grosse Dinge herein. Doch der tägliche Bürobedarf, Locher und Stifte, Notizbücher und das Handy, kommen sehr gut darin unter.

Das Schloss ist wie die allermeisten Schubladenschlösser nicht sonderlich einbruchssicher. Es lässt sich vermutlich sehr einfach auch ohne den passenden Schlüssel öffnen. Zudem gilt es zu bedenken, dass die Schublade an der Halterung aufgehängt wird und von unten angeschraubt ist. Diese vier schrauben sind schnell gelöst und so kann man die ganze Schublade einfach mitnehmen. Wirklich wertvolle Gegenstände sollte man also nicht allein der Flexispot-Schublade anvertrauen.

Preis und Fazit

Die Untertisch-Schublade S01 von Flexispot kostet beim Hersteller 69.99 SFr. bzw. Euro.

Um einfach und schlicht mehr Stauraum unter dem Schreibtisch zu bekommen, ist Flexispot Untertisch-Schublade S01B ein tolles Produkt. Dass man auf und in der Schublade seine sieben Sachen aufräumen kann, macht sie zu einer guten Lösung im Home Office und im Büro. Laptops mit 14 Zoll passen problemlos mitsamt Zubehör rein. Wichtig ist nur, zuvor auszumessen, ob genug Platz für die Aufhängung unter der Tischplatte vorhanden ist.