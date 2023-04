Review: Flexispot Schreibtisch-Lochwand im Test

Lesedauer: 4 Minuten

Neben der metallenen Lochplatte selbst sind zwei Tischklemmen mit dabei und vier passende schwarze Schrauben mit Kunststoffkappen, um sie dezent zu verschliessen. Zudem ist ein kleines Hängeregal, eine grosse Ablage mit Loch für ein kurzes, breites Reagenzglas, eine Hakenablage, eine Aufbewahrungsbox und eine kleine Trennwand sowie zwei Kunststoffhaken und zwei Spitzhaken im Paket enthalten. Vier Magneten in Wolkenform und drei Kühlschrankmagnete sowie ein Magnet-Bilderrahmen kommen auch dazu und zudem ein Wandmontage-Kit. Letzteres besteht aus fünf Dübeln und Schrauben sowie fünf halbkreisförmige Wandhalterungen mit je sechs Metallstiften. Damit kann die Flexispot Lochwand einfach in Rigips- und Putz-Wänden befestigt werden.

Seit wir alle so viel zuhause arbeiten, liegt hier auch noch viel mehr Zubehör herum. Headsets, Webcams, Stifte und Notizblöcke. Allerlei Büromaterial muss aufgeräumt werden. Darum haben wir uns die Flexispot Lochwand für die Montage am Schreibtisch und direkt an der Wand angeschaut.

Hardware und Eigenschaften

Die Lochplatte selbst gibt es von Flexispot in drei Grössen: 37 x 37 cm, 73 x 37 cm und 90 x 37 cm. Diese sind dann 3 kg, 4.5 kg bzw. 6.8 kg schwer und alle jeweils 1.2 mm stark. An Farbvarianten sind Weiss, Gelb, Schwarz, Pfirsich, Grün und Schwarz verfügbar. Das Zubehör, bis auf die magntischen Komponenten, wird dann in Kontrastfarben geliefert, so bei unserer schwarzen Lochwand eben aus weissem Metall.

Alle Metallteile sind sauber erarbeitet und robust pulverbeschichtet. Sie haben ein gewisses Eigengewicht, ohne unnötig schwer zu sein. Aufgrund der geringen Materialstärke von wenigen Millimetern können viele Eisenteile dennoch auch verbogen werden. Man muss also etwas vorsichtig sein beim umhängen des Zubehörs.

Testeindruck zur Flexispot Lochwand

Das Zubehör wird in die Lochplatte ganz einfach eingehängt oder festgeschraubt, wie etwa die Kunststoffhaken. Diese sind knapp 20 mm tief und eigenen sich so gut, um ein Headset oder Kabel aufzuhängen.

An die Haken-Ablage kann man einfach Stifte einhängen und bequem wieder abnehmen. Ebenso aus dem quadratischen Korb. Auch die anderen Ablagen und Aufbewahrungsmöglichkeiten können flexibel und beliebig in die Löcher eingehakt werden. Dafür sind 13 x 36 Löcher diagonal versetzt in der Platte vorhanden. Auf der Rückseite sind zwei Metallschienen an die Lochwand geschweisst, die vier Öffnungen für die Halterungen bzw. Tischklemmen aufweisen.

Die drei magnetischen, geometrischen Figuren in knalligen Farben sowie die weissen Kunststoff-Wolken machen das ganze etwas verspielter.

Montage

Um die Lochplatte am Schreibtisch zu montieren, sind die mitgelieferten Tischklemmen gedacht. Diese werden an die Klemmen geschraubt und können so an Tischplatte mit der Dicke bis zu 6 cm befestigt werden. Die Handschrauben dafür befinden sich dann natürlich dezent auf der Tischunterseite. Da die Klemme 4 cm tief sind, wackelt die Lochwand auch nicht sonderlich, wenn man sie hochkant montiert und hält sicher an ihrem Platz.

Für die Wandmontage muss zunächst der Untergrund vermessen werden. Die halbkreisförmigen Haken können entweder direkt mit den sechs feinen, vormontierten Metallnägeln befestigt oder aber (zusätzlich) durch die mitgelieferten Schrauben und Dübel in der Wand verankert werden. Danach kann man die Lochwand einfach in die Halterungen einhaken.