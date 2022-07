Review: FlexiSpot Schreibtisch-Fahrrad Desk Bike V9U im Test von Yves Jeanrenaud

Hand auf die HĂŒfte: Wer hat in den letzten beiden Jahren genug Sport gemacht, um den Bewegungsmangel auszugleichen, den nur die fehlende Arbeits-, Schul-, Uni- und Einkaufswege verursacht haben? Genau. Die SARS2 CoVID-19 Corona-Pandemie hat uns doch erstaunlich kurz gezwungen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen, aber wenig erstaunlich haben wir uns schnell daran gewöhnt. Das Essen bringt der Lieferdienst, die tĂ€glichen EinkĂ€ufe ebenso und lernen, studieren und arbeiten können wir oft doch recht einfach von daheim. Damit man am Home Office-Schreibtisch nun auch etwas Bewegung hat wĂ€hrend der Videokonferenz, gibt es seit langem Untertisch-TrainingsrĂ€der, so genannte Desk Bikes. Wir haben das FlexiSpot Deskcise V9U Desk Bike ausprobiert. Inhalt 1 Lieferumfang des FlexiSpot Deskcise V9U

Hardware und Eigenschaften

Testeindruck

Preis und Fazit Lieferumfang des FlexiSpot Deskcise V9U Das Schreibtisch-Fahrrad V9U von FlexiSpot kommt mit einer englischsprachigen Anleitung, einer Dankes- und Garantiekarte, einem InbusschlĂŒssel und einer kreisrunden Gummimatte fĂŒr den GetrĂ€nkehalter. Das FlexiSpot Deskcise V9U ist komplett zusammengebaut. Einzig die vier Standbeine mit frei drehenden Möbelrollen sowie die Pedale mĂŒssen nach dem Auspacken ausgeklappt werden.

FlexiSpot DeskCise V9U

Hardware und Eigenschaften Das FlexiSpot V9U Desk Bike ist 95.5 x 58 x 75.2 cm gross und kann bis 94.5 cm erhöht werden, indem der stufenlose Sattel verstellt wird. Es ist ingesammt knapp 28 kg schwer. Die vier Beine mit den RĂ€dern können zum Verstauen ĂŒbrigens wieder eingeklappt werden, indem mit dem mitgelieferten InbusschlĂŒssel, oder einem anderen harten Gegenstand, krĂ€ftig auf die Federsicherungen an der Unterseite gedruckt wird. So kann das Desk Bike dann einfach weggestellt werden. Das FlexiSpot Deskcise V9U Schreibtischrad ist geeignet fĂŒr Personen mit einer Grösse von 155 cm bis 190 cm und maximal 136 kg Gewicht. Das SportgerĂ€t ist ĂŒberwiegend weiss und hat einen schwarzen, weich gepolsterten Memoryfoam-Sattel. Er ist pneumatisch gefedert und kann wĂ€hrend der Benutzung einfach in der Höhe reguliert werden, indem an dem linksseitig angebrachten kurzen Hebel gezogen wird. Das Deskcise V9U besitzt an der Oberseite mittig seine Bedienelemente. Diese bestehen aus einem Radregler, der den magnetischen Spannungswiderstand des Schwungrads in acht verschiedenen Stufen reguliert. Je mehr im Uhrzeigersinn gedreht, desto mehr Widerstand gibt es und desto mehr Kraft ist beim Treten in die Pedale erforderlich.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Vor dem Rad fĂŒr die Einstellung der IntensitĂ€t ist eine schwarze Taste und ein LCD zu finden. Die beleuchtete FlĂŒssigkristallanzeige stellt die Trainingszeit, die zurĂŒckgelegte Distanz, die Geschwindigkeit, die verbrauchten Kilokalorien und Geschwindigkeit des Schwungrades und die Gesamtdistanz (Odometer). Zwischen den angezeigten Werten wird mit der Taste gewechselt, oder aber die Scan-Einstellung gewĂ€hlt, die selbststĂ€ndig all fĂŒnf Sekunden die Anzeige umschaltet. Gleich darĂŒber ist ein kreisrundes Fach von 9 cm Druchmesser und knapp 1.5 cm Höhe zu finden, dass als GetrĂ€nkehalter dient. Darin ist ein Batteriefach fĂŒr zwei handelsĂŒbliche AA-Batterien, die das Display mit Strom versorgen. Ohne Strom kann aber das FlexiSpot Deskcise V9U ebenfalls problemlos benutzt werden. Nur zeigt es dann eben keine Werte an. In dieses Fach kann nun die mitgelieferte Gummimatte eingelegt werden. Testeindruck Die Verarbeitung des Desktop-Trainingrads ist tadellos. Das FlexiSpot Deskcise V9U wackelt und knarzt nicht, alle Teile passen und machen einen hochwertigen Eindruck. Die Höhe lĂ€sst sich gut einstellen und ist fĂŒr kleinere wie auch grössere Personen gut geeignet. Wenngleich man wohl mit 1.90 cm Körperhöhe auf dem Rad etwas arg ins Wackeln gerĂ€t. Aber nur man selbst. Mit einem Radabstand von 58 cm steht das Deskbike gut und stabil. Die RĂ€dchen an den Beinen sind einigermassen schwergĂ€ngig, so dass man es zwar bequem wegrollen kann, aber nicht aus versehen am anderen Raumende an kommt wĂ€hrend des Trainings. Das Schwungrad lĂ€uft erstaunlich leise und ohne merkbare Vibrationen, so dass man nicht nur Fernsehen kann wĂ€hrenddessen, sondern auch beim Training in einer Videokonferenz sitzen kann. Das FlexiSpot V9U bleibt dabei an Ort und Stelle, wie ein Schreibtischstuhl mit Rollen auch. Etwas ungewohnt ist es zwar, zu strampeln ohne Handgriffe, aber da es fĂŒr den Gebrauch unter beziehungsweise am dem Schreibtisch gedacht ist, erĂŒbrigt sich dies schnell. Dabei muss natĂŒrlich der Tisch mindestens 75 cm hoch sein, so dass ein höhenverstellbarer Schreibtisch zu empfehlen wĂ€re. Der magnetisch regulierte Widerstand des Schwungrads ist merklich. Es gibt einen spĂŒrbaren Unterschied zwischen der niedrigsten und der höchsten der acht Stufen sowie jeweils zwischen den einzelnen Stufen. Allerdings ist das FlexiSpot Deskcise V9U nicht etwa mit einem richtigen Ergometer zu vergleichen. Es ist auch auf der höchsten Stufe bei weitem nicht so anstrengend. Was jedoch auffĂ€llt, ist der Abstand vom Sattel zur Kurbel von ca. 33.5 cm. Die Pedalarme selbst sind knapp 13 cm lang. Das ist fĂŒr grössere Leute durchaus auch gewöhnungsbedĂŒrftig. Auch die stark strukturierten Pedale sind barfuss oder auf Socken vielleicht nicht fĂŒr alle geeignet. Schade ist auch, dass der Sattel nicht gegen einen beliebigen Fahrradsattel ausgetauscht werden kann. Preis und Fazit Das FlexiSpot Deskcise V9U Desk Bike fĂŒr unter den Schreibtisch gibt es beim Hersteller 289,99 Euro bzw. SFr. mit kostenlosem Versand nach Deutschland und Österreich. FĂŒr die Schweiz ist leider kein Direktimporteur bekannt. FLEXISPOT Fitness-Stuhl Fahrrad Stuhl Unter Tisch Fahrrad Heimtrainer Pedaltrainer Heimfahrrad heimtrain fahrrad,fahrrad ergometer heimtrainer,heimtrainer fahrrad senioren Alles in allem macht das Schreibtisch-Fahrrad V9U von FlexiSpot einen guten Eindruck und erlaubt es, im Home Office und beim Binge Watching vor dem Fernseher auch ein paar Kalorien zu verbrennen. Dass es keine Standardattel-Aufnahme hat und auch die Pedale barfuss etwas gewöhnungsbedĂŒrftig sind, lĂ€sst sich verkraften, wenn man von seiner eigenen Körperhöhe denn mit dem GerĂ€t zurecht kommt. Es empfiehlt sich also, nicht nur einen entsprechenden höhenverstellbaren Schreibtisch zu benutzen, sondern auch vom 60-tĂ€gigen RĂŒckgaberecht durchaus Gebrauch zu machen, sollte man nicht ganz zufrieden sein. Ein Fahrrad kauft man ja auch abgestimmt auf die eigene BeinlĂ€nge und die ist von 1.55 bis 1.90 cm grossen Menschen, die mit dem GerĂ€t trainieren könnten, nunmal durchaus sehr unterschiedlich.