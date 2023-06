Review: Flexispot CB2 Rollcontainer im Test

Lesedauer: 3 Minuten

Der Flexispot CB2 Rollcontainer ist 60 x 40 x 50 cm gross (inklusive Rollen) und wiegt in ungefülltem Zustand knapp 15 kg. Er besitzt vier vollständig drehbare Doppelrädchen sowie ein zusätzliches einzelnes Rad unter der grossen untersten Schublade, so dass diese leicht herausgezogen werden kann und nicht durchhängt. Diese nimmt sodann auch das Hängeregister auf.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Der Flexispot CB2 Rollcontainer ist sehr gut verarbeitet und macht einen soliden, langlebigen und edlen Eindruck. Alles passt ineinander, die Lackierung ist tadellos und die Schubladen sind alle drei leichtgängig und wohl austariert. Selbst das Hängeregister ist, dank der zusätzlichen Rollen, problemlos auch mit viel Papier und entsprechendem Gewicht beladen noch bequem zu bedienen.

Die Höhe der einzelnen Schubladen ist mit 10.4 cm für die beiden oberen bzw. 28.2 cm für die grosse gut dimensioniert und auch die Tiefe von 50 cm hilft, den Rollcontainer gut unter handelsüblichen Schreibtischen zu verstauen. Mit 60 cm Höhe inklusive der Rollen ist er nicht zu hoch, um auch unter den Schreibtisch zu passen. Doch auch daneben macht er eine gute Figur und bietet zudem nochmals darauf eine zusätzliche Ablagemöglichkeit.

Das Schubladenschloss ist wie von derartigen Schlössen gewohnt nicht besonders komplex aufgebaut. Ein einfacher Scheibenmechanismus verriegelt den Zylinder, der um 90 Grad gedreht alle drei Schubladen auf der rechten Seite mit einem Riegel gegen unbefugtes Öffnen sperrt. Mit moderater Gewalt kann diese Sperre jedoch vermutlich recht leicht überwunden werden. Allerdings wird sich dabei wohl einiges am Flexispot CB2 Rollcontainer verbiegen, so dass er abgeschlossen nicht zerstörungsfrei geöffnet werden kann. Auch das Schloss ist aus relativ weichem Metall und hält einem handelsüblichen Akkubohrer wohl auch nicht lange stand. Schon mit dem Teppichmesser lassen sich sichtbare Kratzer und Kerben in die Vorderseite bringen. Kurzum: Wertsachen sollte man in diesem Container vielleicht besser nicht einschliessen

.

Die unterste Schublade kann bis zu 30 kg aufnehmen. Die beiden oberen sind mit bis zu 20 kg belastbar. Insgesamt sollten nicht mehr als 65 kg in den Flexispot CB2 Rollcontainer geladen werden, da die Rollen nicht für mehr als 80 kg ausgelegt sind.

Der einbrennlackierte Rollcontainer selbst ist jedoch recht unempfindlich gegen Kratzer und Dellen. Das 2 mm starke Blech lässt sich nicht so ohne Weiteres eindrücken und auch die Farbe hält so einigem Stand. Klar, mit der Stahlwolle sollte man der Beschichtung nicht zu Leibe rücken, aber mal den Kuli draufgeworfen oder mit der Schere unsanft darüber geschrammt hinterlässt nicht sofort eine hässliche Spur.

Preis und Fazit

Der Flexispot CB2 Rollcontainer ist beim Hersteller für den Preis von 199,99 Euro bzw. SFr. in den Farben Schwarz (CB2B) und Weiss (CB2W) erhältlich. Zudem gibt es 10 Jahre Garantie auf den Schreibtischcontainer.

Auf Amazon ist der Preis identisch, allerdings ist das weisse Modell derzeit nicht mehr erhältlich, so dass man den CB2 Bürocontainer nur noch in der Farbvariante Schwarz bestellen kann.

Der Flexispot CB2 ist ein toller Rollcontainer aus Metall zu einem guten Preis. Er sieht schlicht und schick aus, kommt mit frei drehbaren Rollen, die bei Bedarf auch arretiert werden können, und weist gute Masse auf. Der Container passt gut unter den Schreibtisch und kann aber auch frei im Zimmer stehen. Toll sind der robuste Lack und die leichtgängigen Schubladen, die alle 20 bis 30 kg Last aufnehmen können. Das Schloss erfüllt seinen Zweck, aber der Rollcontainer sollte eher nicht zur Aufbewahrung von Wertgegenständen genutzt werden.