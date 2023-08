Review: ESMART Professional MISATI 120 Zoll Stativ-Leinwand im Test von Yves Jeanrenaud

FĂŒr einen ordentlichen Beamer braucht es in der Regel eine Leinwand. Dann wird das Bild klarer und auch kontrastreicher, als auf der Raufasertapete. Wir haben uns die ESMART Professional MISATI Leinwand in 120 Zoll mit Stativ genauer angeschaut.

Eigenschaften der ESMART MISATI Leinwand ESMART EXS Stativ

Testeindruck BildqualitÀt Das Stativ

Preis und Fazit Lieferumfang der ESMART Professional MISATI 120 Zoll Stativ-Leinwand Im Karton ist neben der Projektionsleinwand ist nur die Leinwand im oktogonalen MetallgehĂ€use, das passende Stativ sowie eine Bedienungsanleitung in fĂŒnf Sprachen, darunter auch Deutsch, Englisch und Französisch. Eigenschaften der ESMART MISATI Leinwand Die Leinwand selbst ist in unserem Fall bis 266 x 149 cm gross, was eine Bildschirmdiagonale von 120.03 Zoll, nĂ€mlich 304.9 cm ergibt. Das Seitenformat betrĂ€gt somit 16:9 und das Tuch ist in Weiss gehalten. Es kommt mit einem Gain-Faktor von 1.1, macht somit das projizierte Bild um zehn Prozent heller dank des weissen PVC-Gewebes auf der Vorderseite. Dahinter befindet sich ein Textilgewebe und die RĂŒckseite ist von schwarzem PVC verdeckt, so dass auch bei Gegenlicht die Vorderseite noch kontrastreich bleibt. Zudem werden so Doppelbilder verhindert. Der Betrachtungswinkel ist laut Hersteller mit 150 Grad verhĂ€ltnismĂ€ssig breit und die Beschichtung des matt-diffusen ESMART PerfectWhite 2 Leinwandtuch zudem fĂŒr Auflösungen von bis zu 8K UHD, also 7680 x 4320 Pixel, geeignet. Das VorgĂ€ngerprodukt PerfectWhite 1 war noch bis 4k UHD gedacht. Die OberflĂ€che ist wasserabweisend und abwaschbar sowie schimmelresistent und blickdicht. Zudem ist sie schwer entflammbar, ohne dass hierzu weitere Informationen wie zugehörige DIN-Normen angegeben wĂŒrden. Die weisse ProjektionsflĂ€che kommt mit einem schwarzen Rand von wenigen Zentimetern aus. Die Leinwand selbst wird durch einen Federmechanismus automatisch im weissen, sechseckigen MetallgehĂ€use aufgerollt. Der Zylinder ist 261 x 6.3 x 8 cm gross und verfĂŒgt ĂŒber einen integrierten Tragegriff. Die MISATI Projektionsleinwand von ESMART wiegt in der 120 Zoll-AusfĂŒhrung zusammen mit dem Stativ knapp 8.1 kg.

Auch bei Gegenlicht gut ausgeleuchtet. ESMART Professional MISATI 120 Zoll Stativ-Leinwand. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

ESMART EXS Stativ Das EXS Stativ der ESMART Professional MISATI Stativ-Leinwand ist ebenfalls aus weissem Metall gefertigt und kann platzsparend zusammengeklappt werden. Die drei Beine des Standfusses lassen sich einfach und bequem ausklappen und verfĂŒgen ĂŒber weiche Gummikappen an den Aussenenden, so dass empfindliche Böden nicht zerkratzt werden und gleichzeitig die Standfestigkeit verbessert wird. Auf der RĂŒckseite des Stativs, dessen Galgen einfach ausgeklappt wird und ĂŒber mehrere Kerben fĂŒr das Einhaken der Leinwand verfĂŒgt, ist am quadratischen Mast ein blauer Kunststoffknopf zu finden. Dieser lĂ€sst das Stativ variabel auf bis zu 320 cm ausziehen und arretieren. Allerdings sind dafĂŒr lediglich acht Stufen verfĂŒgbar. Die Leinwand wird am unteren Ende in einem Mechanismus im Griff eingehakt, in dem man sie frei drehen kann. So kann die ESMART Professional MISATI auch direkt am Stativ platzsparend aufbewahrt werden, da man sie einrollen und senkrecht stellen kann.