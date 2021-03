Review: Einova Mundus Pro im Test

Seit über einem Jahr ist vielen schmerzlich bewusst, das Hygiene nicht im Badezimmer aufhört. Gerade unsere täglichen Begleiter, die Smartphones, können wahre Keimschleudern sein. Darum hatten wir auch schon Desinfektionsgeräte getestet, die mit UV-C-Licht die Oberflächen von Alltagsgegenständen keimfrei machen.

Heute schauen wir uns das Einova Mundus Pro an.

Lieferumfang des Einova Mundus Pro

In der Verpackung des Einova Mundus Pro sind neben dem Gerät das zugehörige Netzteil, eine kurze Anleitung und Garantieinformationen.

Hardware und Eigenschaften

Das Gerät selbst ist ähnlich wie der Belkin BOOST↑CHARGE UV-Sterilisator als aufklappbare Kunststoffbox gebaut. Im Inneren finden sich vier UV-C emmitierende Dioden und zwei Lampen, die in einer achtminütigen Bestrahlung 99.999 Prozent aller Viren und Bakterien EPA-zertifiziert zerstören, zusammen mit Ozon und Titaniumdioxid. Während Ozon durch UV-C immer entsteht, ist die Beschichtung der Lampen mit Titaniumdioxid die Effizienz der Desinfektion besser.

Zum Starten und Stoppen des Desinfektionsvorgangs gibt es mittig auf der Vorderseite eine blau beleuchtete Taste. Blau ist auch das sichtbare Licht im Inneren des Geräts währenddessen. Die Unterseite zeigt fünf Gummifüsse für sicheren Halt auch auf glatten Oberflächen. Die Rückseite zeigt neben dem Anschluss für das 20 V Netzteil einen USB-A-Anschluss.

Der Deckel beherbergt zwei Ladespulen, die Qi-kompatibel kabelloses Laden mit bis zu 10 Watt mit Strom versorgen. Zwischen den beiden Ladeplätzen ist eine kleine Erhebung zu finden.

Der zusätzliche USB-A-Anschluss auf der Rückseite liefert 18 Watt Leistung via QuickCharge Protokoll. Beide Qi-Ladeplätze können gleichzeitig benutzt werden und auch der USB-Anschluss verringert die Ladeleistung der Qi-Station nicht. So kann beispielsweise das Ladekabel für die Smartwatch auch gleich am Einova Mundus Pro angeschlossen werden.

Das Gerät selbst ist quadratisch und weiss. Es ist 19.5 x 19.5 x 5.2 cm gross und wiegt 754 Gramm. Interessant ist, dass der Desinfektionsbereich aus zwei stufen besteht, so dass Geräte und Gegenstände darin unabhängig voneinander bestrahlt werden können. Wie immer bei UV-C Desinfektionsgeräten kann man nicht nur Smartphones darin von Viren und Bakterien befreien beziehungsweise diese deaktivieren, sondern auch Ringe, Uhren, Brillen und vieles mehr.