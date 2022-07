Review: Crucial X6 Portable SSD im Test

Die Crucial X6 Portable SSD ist naturgemäss klein. Mit nur 11 x 69 x 64 mm und 42 Gramm Federgewicht passt das Solid State Drive auch bequem in die Hosentasche. Das Gehäuse ist beinahe quadratisch und kieselförmig. Es hat abgerundete Ecken und Seiten. Auf der Vorderseite des matt-schwarzen Gehäuses befindet sich ein glänzendes, ovales Fenster mit dem Schritzug „Crucial by micron“. Auf der Rückseite zeigt das Fenster die Produktbezeichnung Crucial X6 SSD sowie die Kapazitäts- und Typenangabe von 2TB Portable SSD. Darunter befindet sich ein Aufkleber mit Konformitäts-Zeichen, Herstellungsangaben und der Seriennummer.

Im Paket enthalten sind neben dem SSD-Laufwerk ein USB 3.2 Gen-2 Type-C-USB-Kabel für Datenraten bis zu 10 GB/s sowie eine Schnellanleitung in mehreren Sprachen, darunter auch Deutsch und Französisch. Optional dazu gibt es einen passenden USB-C- auf USB-A-Adapter, der allerdings nur in einer kleinen Plastiktüte verpackt daher kommt.

Der zugehörige USB-C-Anschluss befindet sich am Gehäuse der X6 SSD zur rechten Seite. Hier sind keine Aussparungen oder Nasen vorhanden, so dass jeder handelsübliche USB-Typ-C-Stecker passt.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zur Crucial X6 Portable SSD

Die SSD von Crucial macht einen hervorragend verarbeiteten Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt, alles sitzt. Es sieht auch alles robust und langlebig fabriziert aus.

Crucials portable SSD X6 lässt sich problemlos einrichten. Dank Plug-and-Play ist der externe Speicher in allen gängigen Betriebssystemen nahezu sofort Einsatzbereit und liefert seine 2 Billionen Byte an Kapazität. Egal ob unter Linux, Windows oder MacOS X sowie Android, das Gerät wird sofort korrekt erkannt und eingerichtet. Selbst auf der Sony PlayStation und der Microsoft Xbox One lässt sich die SSD einfach anschliessen und benutzen.

Wie alle Speicherhersteller ist auch Crucial einer, der in Potenzen von Zehn rechnet. Damit sind 2 TB rohe, unformatierte Speicherkapazität also 2 x 1012 Byte und nicht 2×240 Byte, was 2 TiB entspräche. Realistisch verbleiben am Schluss, nach dem Formatieren mit dem exFAT Dateisystem von Werk aus knapp 1.81 TiB, etwa 1’998’309’031’936 Byte auf dem Datenträger für das Speichern unserer Dateien. Das ist in Ordnung soweit.

Benchmarks

Interessanter sind die Datenraten. Die 800 MB/s werden zumeist nur unter Laborbedingungen erreicht. Selbst via USB 3.2 Gen 2 angeschlossen und auf einem Intel Core i7 der achten Generation, was nicht die aktuellste Maschine darstellt, ist aber diese Geschwindigkeit nur selten im Test sichtbar. Im Mittel wirft CrystalDiskMark 8 jedoch gute sequenzielle Leseraten von knapp 470 MB/s aus und ist beim Schreiben mit 385 MB/s nur wenig darunter. Spannend hingegen werden die zufälligen Speicherzugriffe, bei denen die X6 Portable SSD von Crucial jedoch rapide abfällt und sich bei etwa 21 MB/s lesend und 40 MB/s schreibend einfindet.

Auch im echten Kopiervorgang von vielen kleinen oder wenigen sehr grossen Dateien zeigt sich, dass die Crucial X6 SSD zu Beginn mit etwa 450 MB/s rennt, dann aber rasch auf etwa 100 MB/s im Schreibvorgang einbricht. Das passiert, sobald mehr als 800 GB geschrieben werden und SLC-Modus verlassen werden muss. Und wenn die SSD zu mehr als der Hälfte gefüllt ist, sinkt die Grösse, die im SLC- statt im QLC-Modus geschrieben werden kann, auch rapide ab auf etwa 100 GB.

Selbiges beim Lesen, wo circa 550 MB/s im Explorer beim Lesen von 100 GB grossen Dateien von der SSD erreicht werden.

Damit befindet sich die tragbare SSD im unteren Mittelfeld der Leistung in ihrer Preisklasse und eignet sich vor allem für das inkrementelle Befüllen und gelegentliche Lesen.

Übrigens ist die Wärmeentwicklung des Solid State Drives auch unter Vollast sehr akzeptabel. Das Gehäuse wird zwar leicht warm, aber nie so, dass man sich Sorgen machen würde.