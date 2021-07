Review: Choetech B650 Qi Wireless Charger Power Bank 10000 mAh im Test

Anschlüsse, die es in sich haben. Die Choetech Qi Wireless Power Bank B650 mit 10000 mAh, USB-PD USB C und QuickCharge 3.0. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften

Die Choetech B650 Qi Wireless Charger Power Bank ist 142 x 67 x 15 mm gross und wiegt gerade mal 234 Gramm. Sie ist in schwarzen Kunststoff gehüllt und hat eine klassische Barrenform.

Auf der Oberseite befindet sich das Qi Wireless Charging-Feld mit entsprechendem Symbol, dass mit 5 W, 7.5 W oder 10 W per Induktion passend ausgestattete Geräte, wie etwa das Apple iPhone 12 Pro, schnellstmöglich aufladen kann. Zudem ist hier die Wortmarke des Herstellers Choetech eingeprägt. Die Oberfläche ist hier, im Gegensatz zu den anderen Seiten der Powerbank, nicht flach sondern fein strukturiert, was ein abrutschen des Handys während des Ladevorgangs etwas verhindern soll.

Auf der Unterseite finden sich die technischen Angaben zur Powerbank, die 10000 mAh bzw. 37 Wh Strom in sich auf nimmt, sowie die Beschriftung der seitlich untergebrachten Anschlüsse:

An der kurzen Seite oben sind neben vier weissen LED zur Ladezustandsanzeige ein USB-C Anschluss mit orangem Isolator, der sowohl zum Aufladen der Powerbank als auch zum Versorgen von Geräten mit Strom dient. Über diesen sind bis zu 18 Watt Leistung möglich, genauso wie über den daneben liegenden USB-A-Anschluss mit türkisem Isolator: 5 V bis zu 3 A, 9V bis zu 2 A, 12 V bis zu 1.5 A. Das entspricht USB-C PD Power Delivery 18W und QuickCharge 3.0.

Rechtsseitig ist ein microUSB-Eingang zum Aufladen der Powerbank zu finden.

Auf der linken Seite findet sich neben dem Schriftzug “Design by choetech” ein runder Taster, mit dem die Ladezustandsanzeige aktiviert wird. Die Powerbank ist immer im Standby und sobald ein Gerät angeschlossen wird, egal ob per USB-C, USB-A oder via Qi Induktionsfeld, startet der Ladevorgang. Es sind also bis zu drei Geräte gleichzeitig mit der Powerbank aufladbar, wobei dann die Ladeleistung an beiden USB-Ausgängen sowie an der Qi-Seite auf die niedrigste und damit langsamste Option abfällt. Es sind dann nur noch 12 Watt für beide USB-Ports zusammen möglich.

Zum Aufladen der Choetech B650 Wireless Qi Powerbank kann sowohl der microUSB- als auch wahlweise der USB-C-Anschluss genutzt werden. Beide unterstützten dabei 5 V mit bis zu 2.4 A und 9 V mit bis zu 2 A, womit die 37 Wh Akkukapazität innerhalb von etwas über 2 Stunden wieder voll sind. Gleichzeitig den Reserveakku aufzuladen und dessen Ausgänge zu benutzen ist zwar technisch möglich, Choetech rät jedoch davon ab, um die Lebensdauer des 3.7 V Akkublocks nicht unnötig zu verkürzen.