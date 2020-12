Review: Choetech 9-in-1 USB-C Multiport Adapter HUB-M15 im Test

Dieser bringt eine Menge Anschlüsse in einem recht kompakten Gehäuse mit. Was er kann und ob der Hub zu überzeugen vermag, wollen wir für euch klären.

Hardware und Eigenschaften des HUB-M15

Der Choetech 9-in-1 USB-C Multiport Adapter HUB-M15 ist 12.3 x 5 x 1.5 cm gross und wiegt 127 Gramm. Der silberne, keilförmige Korpus hat an allen vier Seiten Anschlüsse untergebracht. Die Oberseite ist schräg abgeflacht. Oben ist nur die Wortmarke des Herstellers aufgedruckt, während die Unterseite neben der Modellbezeichnung und regulatorischen Kennzeichen die Beschriftung der Anschlüsse zeigt. Aber nicht von allen, was interessant ist.

Kommen wir zu den Anschlüssen selbst:

Ein ca. 15 cm langes USB-C-Kabel an der oberen Seite wird zum Anschluss an das Gerät benutzt. Es unterstützt Thunderbolt 3 und USB-C 3.1 mit bis zu 5 Gbps Datenübertragungsraten. Gleich daneben ist ein USB-C-Eingang zur Stromversorgung zu finden. Dieser kann bis 100 W USB-C Power Delivery (PD) aufnehmen und an das Endgerät wie Laptop, Smartphone etc., weitergeben. Zur Datenübertragung ist der USB-C-Port nicht geeignet. Nur das Kabel selbst. Aber, im Gegensatz zu früheren USB-C-Hubs von Choetech, wie dem 6-in-1 Multiport Hub, kann der USB-C-Eingang gleichzeitig zum Laden des Endgeräts genutzt werden, während die anderen Anschlüsse ebenfalls funktionieren. Interessanterweise ist der USB-C-Anschluss schräg angebracht – parallel zur Geräteoberkante.

An der Unterseite findet sich ein SecureDigital-Slot, in den SD, SDHC und SDXC-Karten passen. Dieser Slot ist parallel zur Unterkante des Hubs installiert.

Rechts sind ein microSD-Slot zu finden, der gleichzeitig zum SD-Slot benutzt werden kann. Auch er kann natürlich microSDHC und microSDXC-Karten aufnehmen. Daneben sind drei USB-3.0-Anschlüsse angebracht.

Die linke Seite beherbergt einen Gigabit-Ethernet-Anschluss in Form einer RJ45-Buchse, einen 60 Hz VGA-Anschluss mit zwei Schraubgewinden für entsprechende Kabelstecker sowie ein 4k HDMI-Anschluss.

Der HDMI-Anschluss kann zwei 4K-Signale mit 30 Hz ausgeben. Wenn der HDMI-Anschluss gleichzeitig mit dem VGA-Anschluss betrieben wird, haben beide eine Auflösung von 1920x1080p bei 60 Hz.

Der Gigabit-Anschluss kann selbstverständlich auch automatisch auf 100 Mbps oder 10 Mbps herunterstufen.

Interessanterweise sind alle Anschlüsse verkehrt herum angebracht. Das bedeutet, dass man entgegen der Gewohnheit sowohl SD-Karten kopfüber einsteckt, als auch HDMI-Kabel und USB-Peripherie. Auf den Produktbildern des Herstellers sieht das anders aus. Wer also den USB-C-Hub-M15 von Choetech auf dem Schreibtisch liegen hat, dreht ihn am besten um. Dank USB-C-Kabel ist das ja kein Problem mehr am Endgerät. Der Stecker passt in beide Richtungen.