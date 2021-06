Review: Choetech 80 W Solar Panel mit USB PD im Test

BZusamUSB

Hardware und Eigenschaften

Zusammengefaltet ist das Solarpanel nicht grösser als eine handelsĂŒbliche Aktentasche und misst 41 x 36 x 2.5 cm. Sie wiegt 3.55 kg und ist ausgeklappt ganze 41 x 158 cm gross. Getragen werden kann das Mini-Solarkraftwerk an einem TPE-gummierten Haltegriff. Das ganze Gadget ist in robustes Textil namens Oxford-Stoff eingebettet und verfĂŒgt ĂŒber sechs grosse Metall-Ösen, mit denen das Panel beispielsweise am Caravan oder am Zelt befestigt werden kann.

Weiter sind rĂŒckseitig vier ausklappbare StĂ€nder angebracht, die mittels Klettverschluss befestigt werden. Sie helfen dabei, das Solarpanel möglichst gut zum Sonnenlicht auszurichten und so mehr Energie aufnehmen zu können.

Auf der Vorderseite des aufgeklappten Panels sind vier grosse, hocheffiziente monokristalline Solar-Panels eingebaut, die bis 23.5 Prozent mehr Energie liefern aus dem Sonnenlicht, als herkömmliche Solarzellen. Auf der magnetischen Verschlusslasche sind zudem die Leistungsdaten und Produktinformationen des Choetech 80W Solar Panel aufgedruckt.

Die Kabel und Stecker-Adapter werden auf der RĂŒckseite in einer mittels Klettverschluss verschlossenen Tasche aufbewahrt, in der auch die vier AnschlĂŒsse fĂŒr GerĂ€te zu finden sind: Neben einem 18 W USB-A Anschluss mit 5 V und bis zu 2.4 A sowie einem weiteren USB-A Anschluss mit 5 V bis zu 3 A, 9 V bis zu 2 A und 12 V bis zu 1.5A befindet sich dort auch ein USB-C PD Anschluss mit bis zu 30 Watt. Dabei sind 5 V und 9 V mit bis zu 3 A, 12 V mit bis zu 2.5 A und 20 V mit bis zu 1.5 A möglich. Maximal also die angegebenen 30 Watt.

Der Gleichstromausgang daneben wiederum liefert 12 V bis 18 V bei bei zu 4.44 A, also maximal 79.92 Watt. Über diesen Anschluss wird auch das Kabel mit dem Anderson-Stecker angeschlossen sowie eben fĂŒr Laptops und andere GerĂ€te mittels der mitgelieferten Adapter.

Des Weiteren ist das Solar Panel von Choetech mit integriertem Übertemperatur-, Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz gegen elektrische Probleme gefeilt. Es ist mit einer RĂŒckstromschutzdiode ausgestattet, um RĂŒckstrom von der Batterie zum Solarpanel zu verhindern. Das Solarpanel ist nach Schutzklasse IPX4 wasserdicht und zudem korrosionsbestĂ€ndig sowie hochtemperaturbestĂ€ndig und damit ideal fĂŒr den Ausseneinsatz.