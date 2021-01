Review: Choetech 100 W GaN PD Dual-USB-C Ladegerät im Test

Hardware und Eigenschaften

Der bekannte Hersteller Choetech hat das PD6008 101 x 65 x 30 mm klein und aus weissem Kunststoff gefertigt. Es wiegt 244 Gramm und schlicht gestaltet. Selbst die Wortmarken ist nur auf der rechten Seite aufgedruckt und fällt so kaum auf.

Der Netzstecker auf der Rückseite ist hochkant angebracht, was in Steckdosen manchmal unpraktisch sein kann.

Auf der Unterseite sind die Produktdaten und Konformitäts-Logos zu finden.

Vorne sind zwei USB-C-Anschlüsse mit der Bezeichnung PD sowie eine kreisförmige, blaue LED zu finden.

Leistungsdaten des Choetech 100W PD6008

Die beiden USB-C-Ausgänge sind für Power Delivery ausgelegt. Beide haben dieselben Ausgangsdaten und liefern Stromspannung von 5 V bis 20 V:

in den Stufen 5 V, 9 V, 12 V und 15 V fliessen über den USB-C-PD-Anschluss bis 3 A und bei 20 V bis 5 A. Dies sind somit 100 Watt Leistung.

Wenn jedoch beide USB-C-Anschlüss benutzt werden, ist die maximale Leistung bei 45 Watt pro Anschluss. Das bedeutet, dass bei 20 V Spannung maximal 2.25 A Stromstärke möglich sind.

Das Choetech 100 W GaN PD Dual-USB-C Ladegerät PD6008 unterstützt Qualcomms QuickCharge 3.0 und das Power Delivery-Protokoll PD3.0 (bis 100 Watt).

Testeindruck des Choetech 100 W GaN PD Dual-USB-C PD6008 Chargers

Der Choetech Charger macht einen durchwegs guten Eindruck. Die Verarbeitung ist wie gewohnt sehr gut und lässt nichts zu beanstanden. Nichts wackelt oder knarzt.

Die Leistung stimmt ebenfalls. Gemessen mit dem LMP USB-C Multimeter liefert das PD6008 GaN Netzteil genau das ab, was es soll. Selbst mit der Nintendo Switch, die bekanntermassen recht wählerisch ist, was die Stromversorgung an geht, bekommt mit den 15 V und 2.6 A genau nach Bedarf Strom geliefert. Auch mehr ist wie gesagt möglich und so kann auch ein Laptop wie das MacBookPro und diverse Smartphones schnell und effizient aufgeladen werden.

Die Wärmeentwicklung des USB-PD-Netzteils ist selbst unter Vollast von 100 Watt vertretbar. Bei weniger Leistung wird das Gerät kaum warm.