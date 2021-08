Review: Bowers & Wilkins PI7 In-ear True Wireless ANC Headphone im Test

In der Box der Bowers & Wilkins PI7 True Wireless In-Ears enthalten sind neben dem Lade-Case und den Kopfhörern ein mehrsprachiges BĂŒchlein mit Sicherheits- und Garantieinformationen, sowie eine bebilderte, ebenfalls mehrsprachige Schnellstartanleitung . Ausserdem sind zwei Paar AufsĂ€tze in unterschiedlichen Grössen zusĂ€tzlich zu demjenigen auf den InEars selbst sowie zwei Kabel von jeweils 1 Meter LĂ€nge. Ein USB-Type-C-Kabel sowie ein USB-C-zu-3.5-mm-Stereoklinke. Beide Kabel sind mit Mikroklett-BĂ€ndern zum leichteren Transport ausgestattet.

Hardware und Eigenschaften

Die Bowers & Wilkins PI7 In-ear True Wireless Headphone sind in den Farben Weiss sowie Anthrazit erhÀltlich. Dabei ist Hauptteil der InEars sowie die Ohrstöpsel selbst in der jeweiligen Farbe gestaltet, wÀhrend das kreisrunde Bedienfeld an der Aussenseite in beiden FÀllen gold- oder messingfarben ist.

Ladecase

Die Ladebox ist ebenfalls in der Farbe Weiss beziehungsweise Anthrazit erhĂ€ltlich, wobei auch hier der Deckel immer mit Gold bzw. Messing gestaltet ist. Das Case wiegt 61 Gramm und ist oval. Wie bei vielen Ă€hnlichen Lade-Cases wird auch das der PI7 von B&W magnetisch festgehalten und nach oben aufgeklappt. Darin liegen die beiden Ohrstöpsel, sie mit jeweils fĂŒnf Kontakten aufgeladen und verbunden sind. Zwischen den beiden Lademulden ist eine Taste fĂŒr das Pairing und den Werks-Reset zu finden.

Auf der Vorderseite ist eine mehrfarbige Status-LED sowie eine grosse Taste zum Wechseln von gepaarten EndgerÀten untergebracht. Sie zeigt neben dem Verbindungsstatus auch den Ladezustand des Cases und den Ladevorgang der Ohrstöpsel an.

Auf der Unterseite des Ladecases ist ein mittig ein USB-Typ-C-Anschluss zu finden.

Über diesen USB-C-Port kann nicht nur das Case selbst aufgeladen werden. Gleichzeitig dient es auch dazu, per Kabel als USB-AudiogerĂ€t am Rechner anzuschliessen. So können ebenfalls GerĂ€te mit dem Bowers & Wilkins PI7 benutzt werden, die ĂŒber kein Bluetooth verfĂŒgen. Selbiges gilt fĂŒr GerĂ€te, die noch nicht mal ĂŒber eine USB-Host-Funktion verfĂŒgen. Mittels 3.5-mm-Stereoklinken-Kabel kann das PI7 Ladecase als Bluetooth-Transmitter an GerĂ€te angesteckt werden und sendet deren Audiosignal dann via Bluetooth an die beiden In-Ears. Es können sogar andere B&W-Kopfhörer, wie etwa die PX7, damit benutzt werden.

Das Ladecase kann zudem auch kabellos per Qi Wireless Charging aufgeladen werden. Dann muss man sie noch nicht mal mit dem beidseitigen USB-C-Kabel einstecken. Praktisch.

Ohrhörer

Jeder Ohrhörer wiegt lediglich 7 Gramm. Sie sind mit jeweils drei Mikrofonen fĂŒr perfekte Klang- und SprachqualitĂ€t sowie das Adaptive Noise Cancelling ausgestattet und haben Sensoren fĂŒr die Trageerkennung. Sie erlauben hochqualitative SoundĂŒbertragung mit 24-Bit und 48 kHz dank adaptiver Qualcomm aptX-Technologie. Dazu nutzen die PI7 von Bowers & Wilkins Bluetooth 5.0 mit aptX Adaptive Codecs. Hierbei ist aptX HD, aptX Low Latency (LL) sowie das klassiche aptX unterstĂŒtzt, ebenso wie AAC und SBC. als Bluetooth-Profile kommen A2DP v1.3.1, AVRCP v1.6.1, HFP v1.7.1, HSP v1.2 sowie BLE GATT zum Einsatz.

Im Inneren der beiden Ohrhörer, die jeweils vier Stunden Laufzeit erlauben (20 Stunden insgesamt), sind dual Hybrid-Treibereinheiten mit einzelnen VerstĂ€rker verbaut. Diese 9.2 mm kleinen Dynamic Driver mit Balanced Armat sorgen fĂŒr nahezu verzerr-freien Sound im Bereich von 10 Hz bis 20 kHz. FĂŒr die Verzerrung (THD) wird weniger als 0.3 Prozent bei 1 kHz und 10 mW angegeben.

Jeder Ohrhörer, der nach Schutzklasse IP65 vor Spritzwasser und Staub geschĂŒtzt ist, verfĂŒgt ĂŒber eine eigene Multifunktionstaste an der oberen Kappe des Ohrhörers. Damit kann sowohl die Musikwiedergabe als auch die Telefonie-Funktion bedient werden. Zudem ist die GerĂ€uschunterdrĂŒckung am linken Kopfhörer ein- und ausschaltbar, wenn man die Taste fĂŒr eine Sekunde drĂŒckt. Die Taste am rechten Kopfhörer indes kann startet die Sprachassistenz-App Apple Siri oder Google Assitant durch einsekĂŒndigen Knopfdruck.