Review: Belkin SOUNDFORM nano im Test

Hardware und Eigenschaften

Die Belkin SOUNDFORM nano sind in drei Farben verfügbar: Blau, Rosa und Weiss. Sie sind in klassischem In-Ear-Design gestaltet und jeweils in einem Farbton gehalten, so dass die abnehmbaren Ohrstöpsel die jeweils heller sind als die Kopfhörer selbst. Denselben Farbton weist auch der Innenteil des Ladeetuis auf. Auf der Rückseite des aufklappbaren Etuis ist der microUSB-Anschluss mit einer Gummi-Abdeckung zu finden.

Sie sind nach Schutzart IPX5 gegen Spritzwasser- und Schweiss geschützt. Im Inneren sind dynamische 6-mm-Treiber verbaut sowie in beiden Ohrhörern ein Mikrofon verbaut. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth 5.0 über bis zu 10 Meter.

Da die Lautstärke auf 85 dB begrenzt ist, werden die empfindlichen Ohren der Kinder vor lauten Geräuschen geschützt.

Die Akkus unbekannter Kapazität liefern den beiden Ohrhörern Strom für fünf Stunden. Das ovale Lade-Etui verlängert die Nutzungsdauer um weitere 19 Stunden. Die True Wireless Kopfhörer sind selbstverständlich auch einzeln benutzbar, so dass theoretisch nicht nur 24 sondern gar 29 Stunden Musikgenuss möglich sind.

Das Lade-Etui verfügt über vier LED zur Akkustandanzeige. Die Kopfhörer selbst haben ebenfalls eine LED zur Anzeige: Am oberen Ende ist die Bluetooth-LED untergebracht, die weiss und blau aufleuchten kann. Zudem sind die Rückseiten der Earbuds zur Touch-Bedienung gedacht.