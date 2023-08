Review: Belkin SoundForm Mini kabelgebundener On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Lesedauer: 5 Minuten

Kopfhörer sind eine tolle Sache. Zum Musikhören, für Videos und Gaming, aber auch für Schule und Arbeit können Headsets gute Dienste leisten. Für Kinder jedoch sind viele nicht so gut geeignet. Entweder sie sind zu gross oder zu laut. Wir haben darum die Belkin SoundForm Mini OnEars getestet.

Lieferumfang der Belkin SoundForm Mini On-Ears für Kinder

Die Belkin Sound Form Mini OnEars kommen zusammen mit einem Sticker-Bogen und einer mehrsprachigen Kurzanleitung, darunter auch Deutsch und Französisch.

Hardware und Eigenschaften

Die Belkin SoundForm Mini kabelgebundener On-Ear-Kopfhörer für Kinder sind in den Farben Schwarz, Blau und Rosa zu haben. Sie sind mit gepolsterten Hörmuscheln aus Kunstleder und einem verstellbaren Kopfbügel ausgestattet. Die Kopfhörer sind knapp 50 x 50 x 28 cm gross und wiegen 200 Gramm. Ds fest integrierte Kabel ist circa 110 cm lang und grau, mit einem klassischen Bedienfeld mittels Multifunktiontaste am Kabel in den Kopfhörerfarben, bei der auch das Mikrofon zu finden ist. Das Kabel verfügt über einen handelsüblichen 3.5 mm-Klinkenanschluss mit vier Polen, so dass das Headset zu den allermeisten Geräten kompatibel ist.

Um eine sichere Lautstärke für Kinder zu bieten, ist in das SoundForm Mini Headset von Belkin der Gehörschutz durch eine feste Lautstärkebegrenzung direkt integriert. Die OnEars werden nie lauter als 85 dB.