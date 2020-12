Review: Belkin BOOST↑CHARGE UV-Sterilisator im Test

In diesen Zeiten ist es an vielen Orten wichtig, alltägliche Gegenstände sterilisieren zu können. Das Smartphone, die Hausschlüssel – vieles, was wir täglich anfassen, kann so nämlich Keime übertragen und uns unter Umständen krank machen. Das ist nicht erst seit SARS-2 CoVID-19 so, aber nun natürlich um so präsenter.

Der bekannte Hersteller Belkin hat ein neues Produkt vorgestellt, das hier unterstützen will. Wir haben den BOOST↑CHARGE UV-Sterilisator für euch getestet.

Lieferumfang des Belkin BOOST↑CHARGE UV-Sterilisators

Die Ladestation mit UV-C-Licht wird geliefert mit einer Kurzanleitung ohne Worte, einem 18 Watt Ladegerät sowie einem 120 cm langes USB-C-Ladekabel. Das Ladegerät ist zu Qualcomms QuickCharge 3.0 kompatibel.

Hardware und Eigenschaften

Der Belkin UV-Sterilisator ist 199 x 118 x 35 mm und ist aus robustem, weissen Kunststoff gefertigt. Die Oberseite zeigt neben dem Belkin-Schriftzug und Logo einen Kreis in der Mitte mit Blitz-Symbol. Dahinter verbirgt sich die Qi-kompatible Inuktionsladespule für kabelloses Aufladen mit bis zu 10 Watt. Damit lassen sich neuere Smartphones, egal ob Apple iPhone, Samsung Galaxy S20 oder andere, ohne ein Kabel einzustecken, drahtlos mit Strom versorgen. Auch Hüllen bis zu 3 mm Dicke stören dabei nicht. 10 Watt sind hier mehr, als der handelsübliche, erste Qi-Standard liefern konnte und erlauben so einen deutlich schnellen Ladevorgang. Eine LED in der rechten Hälfte der Oberseite zeigt den aktiven Qi-Ladevorgang an.

Die Unterseite zeigt vier Gummifüsschen für sicheren Stand auch auf glatten Oberflächen. In der Rückseite ist der USB-C-Anschluss zur Stromversorgung untergebracht.

Vorne am UV-C-Sterilisator ist eine kleine Nut zum öffnen des Deckels angebracht sowie eine Taste und zwei LED. Diese Taste steuert die UV-Sterilisator-Funktion. Ein einfacher Druck aktiviert die beiden UV-C-emmitierenden LED im Inneren für drei Minuten. Es leuchtet dann nur die linke LED blau auf, um dies anzuzeigen. Doppelt gedrückt wird ganze 10 Minuten Sterilisiert und beide LED leuchten. Drei mal drücken beendet den Vorgang und die LED erlischen. Wenn der Deckel geöffnet wird während die UV-C LED aktiv sind, werden diese sofort gestoppt um Schäden an der Haut oder gar den Augen zu vermeiden. Dennoch ist es natürlich zu empfehlen, das Gerät erst auszuschalten. Das blaue Licht, was im inneren des Geräts zu sehen ist, ist übrigens nicht UV-C-Licht, denn das ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. Es ist vielmehr als Sicherheitslicht zu betrachten, das einen Bestrahlungsvorgang anzeigt.