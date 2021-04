Review: Baseus SuperSI Quick Charger USB-C 20 W im Test

Ladegeräte mit USB-C PD gibt es unterdessen schon ein paar am Markt. Viele bringen erstaunliche Leistung, wie etwa 120 Watt, doch sind auch nicht gerade klein. Heute schauen wir uns für euch ein besonders kleies Ladegerät von Baseus genauer an. Den Baseus SuperSI Quick Charger 1C 20W.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Das Baseus SuperSI QuickCharge 1C 20W versorgt ein iPhone 12 Plus von Apple per MagSafe oder USB-C-auf-Lightning-Kabel direkt mit 20 Watt und lädt das Smartphone entsprechend schnell auf. Ebenfalls sind Handys von Samsung, realme und OnePlus mit ihren entsprechenden Schnelladeprotokollen dankbar für die Spannungs- und Stromstärkekombinationen des Ladezwergs und laden schnell auf. Doch auch andere Geräte aus Cupertino werden schnell geladen, so etwa die iPhone 11-Generation oder iPads mit 18 Watt. Je nach dem, was das Gerät, auch abseits von Tablets und Smartphones benötigt, kann es die entsprechende Spannung und Stromstärke abfragen. Einzig ist die Gesamtleistung mit 20 Watt natürlich begrenzt, so dass etwa eine Nintendo Switch Hybridkonsole zwar 15 V wie gewünscht bekommt, allerdings nicht mit 2.6 A sondern nur 1.3 A und entsprechend fast um die Hälfte langsamer auflädt.

Preis und Fazit

Das Baseus SuperSI QuickCharge 1C 20 Watt Ladegerät gibt es für 16,99 Euro bzw. SFr. im Handel, wobei für die blaue Farbvariante ab und an ein wenig mehr als für die weisse und die schwarze Version verlangt wird.

Alles in Allem ist das Quick Charger 1C 20W Ladegerät von Baseus mit SuperSI-Technologie ein schmuckes, kleines, leichtes und dafür erstaunlich leistungsstarkes Steckernetzteil, dass für aktuelle Smartphones und Tablets sowie viele andere Geräte gleichermassen. Es dient als portable, weltweit einsetzbare Stromquelle für ein Apple iPhone 12 Pro Max genauso wie für ein Samsung Galaxy S21+ oder ein OnePlus 9 Pro und ist einfach überall hin mitzunehmen.