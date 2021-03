Review: Baseus GaN 2 Pro USB-C QuickCharger 65 W im Test

Hardware und Eigenschaften

Das Baseus GaN2 Pro USB-C QuickCharge 65 W Ladegerät ist gerade mal 107 36 x 32 mm gross und wiegt 128 Gramm. Es ist in schlichtem Schwarz oder Weiss erhältlich.

Das Ladegerät hat auf der Rückseite einen herkömmlichen, zweipoligen Euro-Stecker, der in nahezu alle Steckdosen passt, zumindest in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Gerät ist so breit wie der Stecker selbst. In der rechten oberen Ecke des Chargers ist eine LED in die Kante eingelassen.

Auf der Vorderseite sind drei USB-Anschlüsse zu finden. Zwei USB-C-Ports für USB-PD Power Delivery und ein USB-A-Port für Qualcomms QuickCharge 4+ Schnellladeverfahren.

Die beiden USB-C-PD-Anschlüsse können jeweils maximal 65 Watt liefern und zwar mit 20 V bei 3.25 A. Automatisch ausgehandelt mit dem angeschlossenen Gerät wird auch 5 V, 9 V, 12 V und 15 V bis zu 3 A über die USB-C-Anschlüsse geliefert, womit auch die Nintendo Switch zufrieden ist.

Der USB-A-Anschluss kann ebenfalls bis zu 60 Watt liefern in Form von 20 V mit bis zu 3 A, ebenso wie bei 9 V und 12 V. Bei 4.5 V sind 5 A und bei 5 V bis zu 4.5 A möglich. Dabei wird natürlich automatisch erkannt, wie viel Strom und Spannung das angeschlossene Gerät denn verträgt und die bestmögliche Kombination gewählt. Dafür sorgt Qualcomms QuickCharge.

Insgesamt liefert das Baseus GaN 2 Pro 65 W aber maximal, wie der Name schon verrät, 65 Watt Ausgangsleistung. Das heisst, bei mehreren angeschlossenen Geräten verteilt sich die Leistung entsprechend. Wenn beide USB-C-Ports genutzt werden, liefert der obere 45 Watt und der untere noch 18 Watt, was zusammen 63 Watt ergibt. So auch zusammen mit dem USB-A-Anschluss. Werden beide USB-C-Ports mit dem USB-A-Port gleichzeitig eingesetzt, liefern sie zusammen noch maximal 60 Watt.