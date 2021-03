Review: Baseus GaN 2 Pro USB-C QuickCharger 120 W im Test

Hardware und Eigenschaften

Das Baseus GaN2 Pro USB-C QuickCharge 120 W Ladegerät ist gerade mal 94 x 30 x 55 mm gross und wiegt leichte 222 Gramm. In schlichtem Schwarz gehalten bei unserem Testgerät liefert es Baseus allerdings auch in dezentem Weiss.

Das Ladegerät verfügt rückseitig über einen herkömmlichen, zweipoligen Euro-Stecker, der in nahezu alle Steckdosen passt, zumindest in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Interessanterweise ist dieser Netzstecker in der selben Richtung wie die Gehäusehöhe angebracht, so dass das Ladegerät recht breit seitlich von der Steckdose weg schaut. Das ist zunächst ungewohnt, aber nicht weiter störend und kann sich in Steckdosenleisten vielleicht sogar als nützlich erweisen. Senkrecht ausgerichtete Netzteile blockieren hier ja gerne mal gleich mehrere Anschlüsse. Nicht so das QuickCharge-Gerät von Baseus.

Auf der Vorderseite sind drei USB-Anschlüsse zu finden. Zwei USB-C-Ports für USB-PD Power Delivery und ein USB-A-Port für QuickCharge 4+ von Qualcomm.

Die beiden USB-C-PD-Anschlüsse können jeweils maximal 100 Watt Ausgangsleistung bieten. Dabei wird natürlich automatisch erkannt, wie viel Strom und Spannung das angeschlossene Gerät denn verträgt und die bestmögliche Kombination gewählt. Es kommen bei 5 V, 9 V, 12 V und 15 V bis zu 3 A sowie bei 20 V bis zu 5 A zum Einsatz. Zudem bieten beide Ports auch ein USB PPS Profil an, welches 3.3 V bis 20 V mit bis zu 5 A leistet. Weil 15 V mit mindestens 2.5 A geliefert werden, ist das Gerät auch dazu geeignet, die eher als wählerisch geltende Hybridkonsole Nintendo Switch aufzuladen.

Der USB-A-Anschluss liefert mit Qualcomm QuickCharge bis zu 30 Watt Leistung. Auch hier sind bei 5 V und 9 V bis zu 3 A möglich, 12 V mit bis zu 2.5 A und 20 V bis zu 1.5 A. Mehr erfordert nämlich gemäss USB-PD-Protokoll auch einen USB-C-Anschluss auf beiden Seiten.

Insgesamt liefert das Baseus GaN 2 Pro 120 W aber maximal, wie der Name schon verrät, 120 Watt Ausgangsleistung. Das bedeutet, dass das Ladegerät seine Ausgänge automatisch drosseln muss. Wenn beide USB-C-Anschlüsse in Gebrauch sind, ist bei 60 Watt pro USB-C-PD schon Schluss, statt bei 100 Watt. Egal, welche Spannung anliegt. Ein USB-C und ein USB-A Anschluss gemeinsam bewirken, dass insgesamt 117 Watt geliefert werden, indem der USB-A-Port maximal 30 W bekommt und der USB-C-Port 87 W.

Sind alle drei Anschlüsse belegt, ist der obere, primäre USB-C-Anschluss mit 60 Watt ausgestattet, während die beiden anderen Anschlüsse jeweils 30 Watt erhalten. Insgesamt sind dann also 120 Watt möglich.