Review: ADATA SE760 Ultra Fast externe SSD im Test

Im Karton des externen Festkörperspeichers von ADATA sind neben der SSD selbst eine Kurzanleitung sowie zwei 30 cm kurze USB-Kabel in handelsüblichem Schwarz enthalten: Eines von USB-A zu USB-Type-C und eines, das beidseitig mit einem USB-C-Stecker versehen ist. Sie sind relativ flexibel, haben aber gleichzeitig recht grosse Kunststoffteile an den Steckern.

Schellen mobilen Datenspeicher brauchen wir immer wieder mal und zu klein sollte er auch nicht sein. Sei es für die Offline-Mediensammlung oder für die Backups der Laptops und Smartphones. Da sind externe SSD-Speichergeräte , die via USB angeschlossen werden können, gerade das richtige. Sie sind aufgrund fehlender beweglicher Teile sehr robust und vor allem sehr schnell. Die Preise für die Flashspeicher sind in den letzten Jahren deutlich gesunken, doch gleichzeitig ist auch die Kapazität und vor allem die Geschwindigkeit erhöht worden. Wir haben für euch darum ein aktuelles USB-SSD-Modell getestet: Die ADATA SE760 Ultra Fast SSD mit 2 TB Speicherplatz.

Eigenschaften der ADATA SE760 UltraFast SSD

Die SSD kommt in einem Metallgehäuse daher, dass konvex geformt ist. An den Seiten jedoch sind gewölbte Schienen zur besseren Griffigkeit zu sehen. Die Enden des externen Speichers sind jeweils mit Kunststoff abgeschlossen und im rechten Teil ist neben dem mittig angebrachten USB-C-Anschluss eine kleine, blaue Status-LED zu finden. Neben der Farbe Schwarz gibt es die ADATA SE760 SSD auch noch in Titan Grau, wobei nur der Metallteil, nicht jedoch die Endstücke, dann in dem dunklen Grauton schimmern.

ADATA nennt die Struktur der Metalloberfläche Hairline-Schliff.

Die SE760 von ADATA ist in den Kapazitäten 250 GB, 500 GB, 1 TB und 2TB verfügbar.

Das Gerät ist 122.2 x 44 x 14 mm gross und wiegt weniger als eine Tafel Schoggi, nämlich 95 Gramm. Auf der Oberseite ist die Wortmarke des Herstellers ADATA zu lesen. Auf der Unterseite finden sich Konformitätslogos, der Hinweis auf das Herstellungsland Taiwan, die Kapazitätsangabe sowie die Seriennummer.

Als Datenschnittstelle kommt USB 3.2 Gen 2 für den internen PCI Express 3.0 x4 an dem einzelnen Type-C-Anschluss zum Einsatz. Damit ist laut Hersteller sequentielles Lesen bis maximal 1000 MB/s und sequentielles Schreiben bis maximal 800 MB/s auf der USB-SSD von ADATA möglich. Übrigens ist USB 3.2 Gen 2 nur ein anderer Name für USB 3.1 Gen 2. Es wurde vom USB-Konsortium einfach umbenannt.

Der Stromverbrauch liegt bei 4.5 Watt (5 V bei 900 mA). Als Betriebstemperaturspanne kommt 0 °C bis 35 °C in Frage. Da Solid State Drives (SSD) ohne bewegliche Teile auskommen, ist die ADATA SE760 vollkommen geräuschlos im Betrieb und unempfindlich gegen Schläge und Vibrationen. Die externe SSD ist zudem wasserfest.

Testeindruck der ADATA SE760 Ultra Fast externen SSD

Zunächst besticht das USB-Drive durch schlichte Eleganz. Die SSD sieht einfach gut aus. Sie fühlt sich gut an und liegt auch gut in der Hand. Die Verarbeitung lässt auch nichts zu wünschen übrig. nichts knarzt oder wackelt. Allerdings ist der Speicherriegel nicht wirklich rugged. Die Metalloberfläche kann zerkratzen oder eingedrückt werden. Etwas Vorsicht sollte man also walten lassen.