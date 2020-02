Review: ADATA SC685 Ultra Slim SSD USB 3.2 Gen 2 Type C getestet

Die SC685 SSD von ADATA kommt in einem kleinen Karton zusammen mit einer englischsprachigen Kurzanleitung und zwei USB-Kabel: Eines USB-A-zu-USB-C und eines, dass an beiden Enden mit einem USB-Type-C-Stecker ausgestattet ist. Beide Kabel sind knapp 30 cm kurz und weisen vergleichsweise grosse Steckermäntel auf.

Eigenschaften und Leistung der ADATA SC685 External Ultra Slim SSD USB 3.2 Gen 2 Type C

Die ADATA SC685 ist mit 84.7 x 54.8 x 9.5 mm so klein wie eine Kreditkarte und so dünn wie ein Smartphone. Dank des Leichtgewichts von 35 Gramm und der technikbedingten Schock- und Stossunempfindlichkeit lässt sie sich sehr einfach überall hin mitnehmen. Das Kunststoffgehäuse des Solid State Drives ist entweder schwarz der weiss und weist einen leicht erhobenen Rand auf. Die Vorderseite birgt in der Mitte den USB-Typ-C-Anschluss und links davon eine Aktivitäts-LED. Auf der Oberseite ist nur der Herstellername ADATA sowie der Schriftzug SSD aufgedruckt, während die Unterseite diverse Zertifizierungs-Logos und die Produktbezeichnung zeigt.

Die Verarbeitung ist tadellos und lässt nichts zu wünschen übrig. Das Gehäuse lässt sich nicht öffnen, knarzt oder wackelt aber auch nirgends. Selbst unter Volllast ist kaum nennenswerte Wärme an der Kunststoffummantelung der SSD zu bemerken.

Der nichtflüchtige 3D NAND Flash-Speicher im Inneren der ADATA SC685 ist in den Grössen 250 GB, 500 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich und wird über USB 3.2 Gen. 2 mit theoretisch bis zu 10 Gbit/s Datentransferraten bedient. Wichtig dabei ist zu bedenken, dass USB 3.2 Gen 2 und USB 3.1 Gen 2 dieselben Spezifikationen und Datenraten beinhalten. USB 3.1 Gen 2 wurde nur umbenannt, wie der Hersteller betont. Übrigens wären erst mit USB 3.2 Gen 2×2 theoretische 20 Gbit/s möglich und USB-C zwingend vorgeschrieben.

Dank UASP sind jedoch auch bei der SC685 externen SSD von ADATA Datenraten bis zu 500 MiB/s möglich. Der Hersteller macht jedoch keine konkreten Angaben zur Geschwindigkeit. Natürlich ist die SSD abwärtskompatibel zu USB 2.0 mit entsprechend niedrigerer Datenrate und kann auch per USB OTG am Smartphone benutzt werden. Hauptsache, das Host-Gerät liefert die erforderlichen 900 mA Stromstärke.

Benchmark zur ADATA SC685 Ultra Slim External SSD

Entsprechend haben wir den ADATA Datenträger auch an einem USB-C-Anschluss, der als USB 3.1 Gen. 1 verkauf wurde, erfolgreich getestet. CrystalDiskMark 6.0.1 x64 zeigt hier recht eindrückliche Datenraten. Während lesend knapp 520 MB/s als Spitze für sequentielles Lesen heraus springen, sind auch beim Schreiben immer noch knapp über 475 MB/s drin. Doch auch die randomisierten Zugriffe lassen sich mit stets über 120 MB/s lesend und über 100 MB/s schreibend durchaus sehen. Nur bei vielen kleinen und zufälligen Zugriffen auf den Datenträger, die bei CrystalDiskMark mit 4 KiB grossen Segmenten in einzelnen Threads und einem Query nacheinander abgefragt werden, zeigen sich Datenraten von noch etwa 23 MB/s bzw. 40 MB/s. Insgesamt ist aber das Testbild an dieser Stelle sehr gut und zeigt, wie die 500 GB SSD auf unserem Prüfstand gute bis passable Leistung abliefert. Die Ergebnisse für die sequentiellen Zugriffe könnten besser sein für einen 3D NAND-Speicher, sprechen jedoch für einen günstigen Controller-Chip und vermutlich fehlenden Cache, der nochmals einen Performance-Boost mit bringen würde. Dafür sind aber auch im Alltag entsprechende Werte durchaus realitätsnah. Eine 10 GB grosse Datei ist in knapp 20 Sekunden auf den externen Speicherplatz geschrieben und auch in knapp 20 Sekunden wieder davon gelesen.