Review: ActivePuzzle 3D Roboter Puzzle im Test

Roboter-Spielzeug haben wir für euch immer mal wieder getestet. Ob Matatalab oder Tinkerbots bis zu Robo Wunderkind. Doch das heute auf dem Prüfstand befindliche ActivePuzzle geht einen ganz anderen weg. Weniger Spielzeug und mehr Elektronikbausatz. Doch schauen wir es uns gemeinsam genauer an.

Lieferumfang von ActivePuzzle Im Karton von ActivePuzzle Complete Set sind 20 Puzzleteile enthalten, die Elektronik-Bauteile enthalten. Zudem sind zwei Räder, zwei Propeller und ein USB-C-Kabel zum Aufladen mit dabei. Auf beziehungsweise in fast allen der weissen, leichten Kunststoffpuzzle sind elektronische Bauteile vorhanden, meist als surface mounted device, kurz SMD. Diese sind keine verkünstelt kindlichen Darstellungen sondern oft genau die Teile, die in der Industrie auch verwendet werden und so in unseren Smartphones, Tablets und anderen Geräten stecken. Die Puzzle-Teile sind im einzelnen: LED: zwei weisse, helle SMD-LED

zwei Motoren mit Kreuz-Steckverbinder

ein Summer

ein Voltmeter

ein Infrarot-Sender

ein Lightsensor

ein Temperatursensor

zwei Näherungssensoren

ein Potentiometer

ein Infrarot-Empfänger

ein Leiter

ein Isolator

zwei Akkus mit Ein-Aus-Schalter und USB-C-Anschluss

ein Analog-Digital-Wandler (AD-Wandler)

ein logisches NICHT

ein logisch UND

ein logisches ODER

ein Wellengenerator

ein Arduino-Adapter mit einer 2 x 6 Stiftlochleiste

zwei LEGO-Adapter Mit diesen Teilen können nun allerlei Experimente und Aufbauten durchgeführt werden. Dazu ist neben dem USB-C-Kabel zum Aufladen der beiden Akkus-Teile (deren Kapazität leider nicht bekannt ist) auch eine englischsprachige Anleitung vorhanden. Zusätzlich gibt es beim Hersteller direkt einen englischen Unterrichtsplan für Lehrkräfte zum kostenlosen Download . Denn ActivePuzzle ist nicht nur für den privaten Gebrauch, sondern explizit für den Schuleinsatz konzipiert. Geeignet soll es sein für Kinder ab acht Jahren.

Das ActivePuzzle Complete Set. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware des ActivePuzzle Die ActivePuzzle-Teile selbst sind jeweils unter zehn Gramm leicht und 40 x 40 x 7 mm gross. Aus weissem Kunststoff geformt verfügen sie immer über zwei Seiten mit Aussparung und zwei Seiten mit passenden Kugeln, die jeweils gegenüber liegen. So passen die Puzzle-Teile ineinander und werden über jeweils drei simple Federkontakte auf jeder Seite miteinander auch elektrisch verbunden. Die Seiten mit den Aussparungen haben dafür sechs Kontaktfelder. Die anderen beiden Seiten jeweils einen kleinen Block mit drei Federkontakten. Nur die weissen LEGO-Adapter haben keine elektronischen Bauteile und darum auch keine Kontakte. Die Bauteil-Puzzleteile kommen in verschiedenen Farben daher. Während grüne Teile für die Stromversorgung da sind, signalisiert Rot als Akzent auf den Puzzleteile-Oberseiten eine Sensorik. Hier sind also die Infrarot, Temperatur, Näherung und Helligkeits als Einangssignal in das Puzzle zu finden. Schwarz ist den Verbraucher-Bauteilen vorbehalten. Darunter sind die beiden kleinen Elektromotoren, der aktive Summer, die LED-Lampe, das Voltmeter mit LED-Anzeige sowie der IR-Transmitter. Sie stellen also gewissermassen Ausgangssignale dar. Blau sind verbindende Teile, Logik-Komponenten und der Arduino-Anschluss. Über letzteren kann die Schaltung, die durch das Puzzle am Ende zustande kommt, einerseits durch zusätzliche Sensoren erweitert werden. Zudem kann mit einem Mikrocontroller, beispielsweise einem Arduino-Board, direkt auf die Schaltung zugegriffen werden. Das ganze ActivePuzzle macht einen sehr interessanten und umfangreichen Eindruck. Leider sind die Puzzleteile etwas wackelig und die Verbindungen sind durchaus nicht immer so zuverlässig, wie man sich das wünschen würde. Das liegt mitunter auch daran, dass die Teile hohl sind. Die Altersempfehlung ab acht Jahren ist diesbezüglich etwas sportlich. Wenn die Kinder damit ungestüm umgehen, ist zu befürchten, dass ActivePuzzle-Teile zu Bruch gehen.