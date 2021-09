Razer Hammerhead True Wireless 2021 im Test: An den falschen Stellschrauben gedreht? von Marcel Laser

Bilder: PocketPc.ch / Laser Neu verbaute Technik und Sound: Razer setzt auf kleinere Treiber – Ein Fehler? Was die technischen Daten anbelangt, gibt es einige spektakuläre Änderungen und durchaus eine negative Überraschung. So verbaut Razer in den neuen Modellen nur 10 Millimeter grosse Lautsprecher. Die erste Generation hatte noch satte 13 mm zu bieten. Ansonsten ist so ziemlich alles verbessert worden: Bluetooth 5.2 ist neu und auch das Mikrofon wurde überarbeitet. Ebenfalls neu: Aktive Geräuschunterdrückung! Dafür sinkt die Eingangsleistung von ehemals 8 mW auf schmalere 5 mW. Technische Daten im Überblick Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz

20 Hz – 20 kHz Impedanz: 16 Ω

16 Ω Empfindlichkeit: 91 @ 1 mW bei 1 kHz

91 @ 1 mW bei 1 kHz Max. Eingangsleistung: 5 mW

5 mW Treiber: 10 mm

10 mm Konnektivität: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Akkulaufzeit: Über 30 Stunden (inklusive Ladecase)

Über 30 Stunden (inklusive Ladecase) Apps: Für Android und iOS verfügbar ‎Razer Audio Preis: Kostenlos Razer Audio Preis: Kostenlos Doch was bedeutet das nun für den Klang? Nun, hier hat Razer durchaus einen Rückschritt gemacht. Der Grundtun ist ungewöhnlich dunkel und tief geworden. Im Vergleich mit den Vorgängern werden die Höhen und Mitten leicht verschluckt. Sie sind zwar zu höheren, klingen aber flach und lassen sich auch mit EQ-Settings nicht mehr gut zur Geltung bringen. Warum Razer diese Abstimmung nach richtig guten Ergebnissen der ersten Generation läuft, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Die Razer Hammerhead True Wireless nahmen es mit den Apple AirPods locker auf, die neue Generation ist nicht einmal Ansatzweise vom Klang her an den AirPods dran. Schade. Damit produzieren die Razer Hammerhead True Wireless im Test einen extremen Hang zum Bass, der dem Klangbild eher schadet und Höhen und Mitten nicht viel Spielraum lässt. Vor allem die Mitten schaffen es kaum sich durchzusetzen. Der Klang ist grundsätzlich nicht durchweg schlecht, aber ihr solltet die Kopfhörer nur für Genres nutzen, die auch entsprechende Vorzüge nutzen. Schade, denn die erste Generation war zwar ebenfalls leicht Bass-orientiert, konnte aber mit einer guten Dynamik und ebenfalls gut zu hörenden Mitten und Höhen punkten. Das fehlt hier nun fast komplett.

Der Low Latency Modus soll die Latenz des Klangs beim Spielen deutlich verringern. Ausschlaggebend war das nun aber nicht im Test. Bild: Razer

Razer Hammerhead TWS: Starke Akkulaufzeit, guter Transparenz-Modus, schlechtes ANC Besonders beeindruckt war ich allerdings von der enormen Akkulaufzeit. Schaltet ihr die Chroma RGB LEDs an den Seiten aus und nutzt ANC nicht, dann sind über 6 Stunden Laufzeit drin! Das ist ein absolut überragender Wert für derart kleine Ohrstöpsel. Die Ladeschale schafft zudem bis zu vier weitere Aufladungen und somit seid ihr über die Woche richtig gut versorgt. So schnell geht euch hier der Saft nicht aus. Ebenfalls stark: der verbaute Transparenz-Modus, der Aussengeräusche auf eure Ohren umleitet, damit ihr die Umgebung hören könnt, funktioniert erstaunlich gut. Die Umgebung wird klar über die Mikrofone eingefangen und wiedergegeben. Damit bekommt ihr die Bahnansagen am Gleis oder auch ein kurzes Gespräch mit einer Person sehr gut mit. Ein tolles Feature, dass bei vielen Kopfhörern solcher Art meist zu kurz kommt. Das ANC hingegen fällt in der Feature-Liste hinten rüber. Es funktioniert schlicht und ergreifend nicht gut. Zwar merkt man einen Unterschied, die Umgebung wird sehr leicht gedämpft, aber eine spürbare Verbesserung gibt es leider nicht. Somit ist das ANC eher nicht zu gebrauchen. Allerdings haben die Razer Hammerhead True Wireless in der 2. Generation einen Vorteil: Sie schliessen per Silikonaufsätze den Gehörgang ab und das ist schon eine merkliche Verbesserung. Passives ANC sozusagen und es funktioniert durchaus gut.

Oben und Rechts das Case und Kopfhörer des alten Modells. Ganz Links und Links das neue Modell. Vor allem die hohe Akkulaufzeit ist überragend! Bild: PocketPC.ch / Laser