Smartmi Humidifier 3 im Test: Luftreinigung und Befeuchter in einem

Der kleine Pummel-Würfel steht übrigens auf vier gummierten runden Füsschen, die durchaus sehr rutschfest sind und einen sehr sicheren Stand ermöglichen. Da der Humidifier 3 selbst ohne Wasser im Tank gar nicht all zu leicht ist, tut man sich den Fuss beim Anlaufen ordentlich weh. Das ist jetzt definitiv kein Kritikpunkt, auch wenn es im Test (unabsichtlich!) weh getan hat. Er kippt einfach nicht um und mit Wasser sogar noch deutlich schwieriger ist. Schliesslich will niemand den Inhalt aus Versehen im Raum verteilen. Definitiv ein Pluspunkt!

Das Design des Xiaomi Humidifier 3 ist genau wie bei seinen Vorgängern eher sehr schlicht und zweckmässig gehalten. Allerdings nicht unattraktiv, denn das stehende Rechteck macht schon ein wenig was her. Mit seinen Abmessungen von etwa 26 x 26 x 40.5 cm ist er etwas grösser als seine Vorgänger. Ein LED-Display an der Oberseite ist funktional und präsent in der vorderen Front integriert. Hier könnt ihr nicht nur die aktuelle Luftfeuchtigkeit ablesen, sondern auch die Wassertemperatur, den Betriebsstatus und den Timer einstellen. Insgesamt ist die Verarbeitungsqualität – wie von Xiaomi gewohnt – hervorragend und das Gerät fühlt sich robust an. Ohne eingefülltes Wasser ist das Gewicht mit knapp über fünf Kilogramm in Ordnung, aber kein Leichtgewicht.

Als starker Pollenallergiker ist die Qualität der Luft die ich einatme durchaus ein Kriterium für mein Wohlbefinden. Ein Problem, dass der Smartmi Humidifier 3 der Unternehmensgruppe von Xiaomi durchaus lösen kann. Der smarte Luftbefeuchter von Xiaomi wurde entwickelt, um nicht nur die Luftfeuchtigkeit in unseren Räumen zu optimieren, sondern auch einen eleganten und intelligenten Ansatz zur Verbesserung des Raumklimas zu bieten. Hält er was er verspricht? Wir haben ihn in einigen Tagen ausprobieren können.

Bilder: PocketPC.ch / Laser / Smartmi

Technik des Xiaomi Smartmi Humidifier 3

Im Inneren findet ihr einen 5 Liter messenden Wassertank vor, der schon einmal ein wenig grösser ausgestaltet ist, als im Vorgänger. Wahrscheinlich auch ein Grund für die leicht erhöhten Dimensionen. Zudem kann die Hardware 350 ml Wasser in rund einer Stunde an die Luft abgeben. Ein Dauerbetrieb ist so circa für 14 Stunden ausgelegt, allerdings letzteres eher mit einer ruhiger eingestellten Laufleistung. Praktisch: Ist der Tank leer, schaltet sich der Humidifier 3 von alleine ab, sollte aber auch erwartet werden. Nehmt ihr die obere Abdeckung ab, geschieht dieses ebenfalls, vor allem aus Sicherheitsgründen. Zudem verdunstet der Smartmi evaporative Humidifier 3 etwaiges Restwasser, wenn es nicht mehr zum Raumluftbefeuchten ausreicht. So kann das auch nicht übel riechen. Ein Novum in der Geräteklasse.

Natürlich steckt auch im Xiaomi Smartmi Humidifier 3 ein integrierter Feuchtigkeitssensor. Dieser misst die Luftfeuchtigkeit in Echtzeit in der Umgebungsluft und passt die Betriebsgeschwindigkeit des Verneblers entsprechend an, um dann laut Hersteller ein optimales Raumklima zu gewährleisten. Übrigens lässt sich das Wasser sehr leicht über die obere Öffnung nachfüllen. Einfach reinkippen! Als Anzeige dient am unteren rechten Bereich ein kleines durchsichtiges Fenster, dass den Füllstand preisgibt. Ihr könnt euch auch über die LED-Anzeige informieren, aber dann nur in drei Stunden: Voll, halbleer, so gut wie leer, was natürlich weniger aussagekräftig ist.

Um die Umgebungsluft nicht weiter zu belasten und gerade empfindliche Menschen noch besser vor Partikel in der Luft zu schützen, wird übrigens kein Nebel produziert, sondern die Feuchtigkeit deutlich gemässigter an die Luft abgegeben. Viele Zerstäuber und Nebler blasen eine feine Wolke, ähnlich eines natürlichen Herbstnebels in die Luft, der zwar schnell optisch verschwindet, aber weitaus grössere Wasserpartikel in der Luft zurücklässt. Das passiert beim Smartmi Humidifier 3 nicht.