Review: Xiaomi Band 7 im Test: Mehr Display, mehr Akku, höherer Preis

Mit dem Xiaomi Mi Smart Band 7 (oder auch nur Band 7) hat der chinesische Hersteller die neuste Version seines sehr beliebten Fitnesstrackers bereits vor kurzer Zeit vorgestellt. Wir haben nun die Möglichkeit bekommen, den Tracker über Wochen auszuprobieren, noch bevor der Launch für Westeuropa war. Unsere Eindrücke erfährst du hier in einem kompakten Testbericht.

Übrigens ist das nicht der einzige gestiegene wert. Im Vergleich zur Grösse legt vor allem der Akku massiv zu. Von knapp über 120 mAh beim Band 6, misst dieser nun im Band 7 über 180 mAh, was für im Verhältnis zu einer erhöhten Laufleistung führt. Je nachdem was ihr mit dem Fitnesstracker macht, sind die zwei Wochen mehr als nur realistisch und wir hatten keine Probleme sieben Tage locker zu erreichen. Das ist ein wirklich toller Wert.

Besonders beeindruckend ist einmal mehr das verwendete Display. Das kleine OLED-Panel ist leuchtstark und auch in sehr hellen Umgebungen noch gut ablesbar. Die Auflösung beträgt 192 x 490 Pixel und damit erstaunliche 326 ppi. Die Pixeldichte ist also identisch zum Vorgänger und damit bleibt die Anzeige sehr scharf. Die Leuchtkraft steigt übrigens von 450 nits vom Band 6 zu sehr guten 500 nits des Xiaomi Band 7 im Test.

Das Band 7 hat das altbekannte Design in wirklich nur minimal grösser. Bild: Xiaomi

Fitnesstracking und Blutsauerstoffmessung deutlich verbessert

Funktional hat sich allerdings auch einiges getan. Unter anderem wurde die Erkennung für Sportarten deutlich verbessert, was in unserem Test gut funktionierte. Diese werden nun nicht nur präziser erkannt, es werden auch deutlich mehr Sportarten erkannt. Auch der Sensor unter dem Fitnesstracker funktioniert gut und misst den Puls auf dem Niveau der Apple Watch. Die Abweichungen sind wenn nur minimal.

Noch einmal zurück zum Tracken von unterschiedlichen Sportarten: Beim Band 6 konntet ihr bis zu 30 Sportarten analysieren und auswerten lassen. Beim Xiaomi Band 7 sind es nun satte 120 Sportarten und darunter auch viele, die ihr im Wasser austragen könnt. Damit ist der Funktionsumfang gewaltig gewachsen! Dank der gestiegenen Akkulaufzeit könnt ihr so einiges aus dem kleinen Fitnesstracker rausholen und ihn als täglichen Sportbegleiter einsetzen. Echte Smartwatches bieten zwar einen weitaus höheren Funktionsumfang, schaffen aber dann auch meist nur den einen Tag mit einer Ladung, das ist hier natürlich anders.