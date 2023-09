XGIMI Horizon Ultra im Test: 4K-Beamer ist gleichzeitig eine Set-Top-Box mit Android! von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Technik im Check: Das steckt im XGIMI Horizon Ultra Der chinesische Hersteller verpackt aber einige interessante Features in dem Gehäuse. Unter anderem ist dieses auch gleichzeitig eine Set-Top-Box, da ihr hier mit einem Android TV 11 arbeiten könnt und somit Zugriff auf die meisten Sachen aus dem Play Store habt. Er bietet aber noch viel mehr. Unter anderem kombiniert die Leuchteinheit LED mit Laser-Technik. Ersteres kümmert sich um das Bild und die Laser-Technik um die Leuchtkraft. So erreicht der Projektor rund 2’300 ISO Lumen. Messen können wir das nun Labor-technisch nicht, aber es reicht vor einem normal erhellten Raum locker aus. Zudem integriert der Beamer zwei Lautsprecher mit 12 Watt Ausgangsleistung. Hierfür hat der Hersteller mit Harman-Kardon zusammengearbeitet, um ein üppiges Sounderlebnis auf die Beine zu stellen. Das gelingt in erster Linie zwar schon, aber nicht auf allen Ebenen, wie wir aber noch etwas später ausführen werden. Im Inneren finden sich sonst eher gemächliche Hardware-Spezifikationen: 32 Gigabyte interner Speicher und 2 GB RAM klingen jetzt nicht nach High-End und das merkt man bei der Bedienung auch ein wenig. Über den ausführenden Prozessor wissen wir allerdings nichts. Technische Daten im Kurzüberblick Anzeigetechnik: DLP, LED + Laser (Dual-Light)

DLP, LED + Laser (Dual-Light) Helligkeit: Bis zu 2’300 ISO Lumen

Bis zu 2’300 ISO Lumen Auflösung: 3840 x 2160 Pixel (4K)

Lampenlebensdauer: circa 25’000 Stunden

circa 25’000 Stunden Bildstandards: HDR10, Dolby Vision, HLG

HDR10, Dolby Vision, HLG Anschlüsse: 2x HDMI (1x eARC), 2x USB-A, 1x LAN, 1x 3.5 mm Klinke, Optical Out

2x HDMI (1x eARC), 2x USB-A, 1x LAN, 1x 3.5 mm Klinke, Optical Out Konnektivität: WiFi 6 Dualband, Bluetooth 5.2

WiFi 6 Dualband, Bluetooth 5.2 ISA 3.0 Features: Intelligente Hindernisserkennung, Leinwandanpassung, Trapezkorrektur und mehr

Intelligente Hindernisserkennung, Leinwandanpassung, Trapezkorrektur und mehr Lautsprecher: 2x Harman-Kardon 12 Watt, DTS-Virtual: X, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus

2x Harman-Kardon 12 Watt, DTS-Virtual: X, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus Hardware: 32 GB interner Speicher und 2 GB RAM Ansonsten ist wirklich viel hochwertige Technik verbaut. Unter anderem modernes WiFi 6, Bluetooth 5.2 oder auch High-Definition-Standards wie HDR10 und gar Dolby Vision. XGIMI brüstet sich auch damit, dass der Horizon Ultra der erste Langdistanz-Beamer mit Dolby Vision-Unterstützung sei. Zudem ist die Lebensdauer der Lampe mit 25’000 Stunden ebenfalls gut dimensioniert. Besonders beeindrucken soll der Beamer auch mit viel intelligenter Erkennung. Die verbaute ISA 3.0-Technologie (inkl. Tiefensensor) kann somit das Bild an die Wand oder Leinwand anpassen. Es erkennt Objekte im Weg und richtet die Ränder der Anzeige entsprechend aus. Das gilt auch für den Fokus oder die Trapezkorrektur, die das Bild wieder in Waage bringt.

Massig Anschlüsse! Aber auch direkt am Abwärmeauslass. Hängt hier in den Luftstrom keine anderen wärmeempfindlichen Geräte. Bild: PocketPC.ch / Laser

XGIMI Horizon Ultra im Test: Perfekt für PlayStation 5 und Video-Streaming? Da es sich hier um ein Android TV 11-System handelt, ist die Einrichtung schnell erledigt. So könnt ihr den Beamer recht leicht mit eurem Google-Konto verknüpfen und wie eine Set-Top-Box bedienen. Es gibt lediglich keinen Tuner-Eingang für Fernseher-Empfang aber das wäre auch etwas zu viel des Guten. Wir reden hier schliesslich über einen Beamer, der allerdings schon von Haus aus viel kann, vor allem dank der vielen Anschlussmöglichkeiten. Ich habe daher meine PlayStation 5 mit dem XGIMI Horizon Ultra im Test verbunden und ein paar Sachen ausprobiert. Vor allem auch Gaming durch HLG Unterstützung und wie gut die Eingabeverzögerung arbeitet. Der Beamer ist natürlich nicht in der Lage mit 120 Hertz Ausgang zu hantieren. Dafür aber mit 4K bei 60 Hertz und die Bildqualität dabei spricht durchaus für sich. Da die meisten Games sowieso maximal nur 60 Bilder pro Sekunde bieten (meist auch weniger), können wir hier auf eine wirklich gute und flüssige Bildqualität zurückgreifen. Das Bild arbeitet verzögerungsfrei und wir haben auch bei der Eingabe über den Controller keine schweren Latenzen festgestellt. XGIMI gibt die Latenz im Spielemodus mit unter 18 Millisekunden an. Das ist jetzt nicht überragend wenig, aber völlig im Rahmen und reicht auch für Zocken auf Wettbewerbsebene.

Das Bild wird an die Oberfläche angepasst. Bis zu 200 Zoll sind möglich und die automatische Schärfeeinstellung als auch Trapezkorrektur funktionieren hervorragend. Bild: PocketPC.ch / Laser

Das Bild ist wirklich sehr scharf und die Farbwiedergabe ist richtig gut! Ihr könnt in den Einstellungen noch mit den Kontrasten spielen und entsprechend anpassen. Einige Farbeinstellungen könnt ihr vorkonfiguriert auswählen. Beispielsweise “Kino”, “Lebendig” oder auch andere Modi. Ein extra Spiele-Modus ist komplett auf Games ausgelegt. Insgesamt ist aber sowohl beim Streaming als auch beim Spielen die Anzeige wirklich gut. Kommt ihr aus Versehen vor die Linse des Beamers, so deaktiviert er als Augenschutz das Licht und aktiviert es wieder, sobald ihr aus dem Lichtkegel tretet. Harman-Kardon-Sound mit zwei eingebauten 12 Watt Lautsprechern Was der XGIMI Horizon Ultra im Test ebenfalls nicht vermissen lässt, ist ein kräftiger Klang aus seinem Inneren heraus. Dieser wird von zwei Lautsprechern der Firma Harman-Kardon beigesteuert und diesen haben durchaus einen guten Klang. Der Beamer produziert diesen aber eher auf der tiefen Tonlage, was etwas zu lasten der Höhen geht und diese auch leicht verzerrt, vor allem in höheren Tonlagen. Zum hören von Musik ist der Beamer aber wirklich gut geeignet und er reicht auch dazu aus einen Raum ordentlich mit Klang zu befüllen. Was er aber tatsächlich nicht so wirklich hinbekommt, ist den Klang bei Filmen korrekt wiederzugeben. Der Sound ist zwar in diesem Fall auch nicht schlecht, aber da der Beamer fest positioniert ist und man von diesem Punkt aus mit dem Klangbild rechnen muss, wird es beim Schauen von Serien und Kinofilmen eher weniger prickelnd. Raumklang dürft ihr in diesem Fall also nicht erwarten. Auch nicht beim Zocken. Daher ist ein externes Lautsprecher-Setup fast schon ein Must-Have, um das Kinoerlebnis auf eine weitere Stufe zu heben.

Das Netzteil ist ebenfalls nicht klein. Unter Volllast soll der Beamer bis zu 300 Watt schlucken können. Meist liegt er aber schon um einiges darunter. Bild: PocketPC.ch / Laser

Android TV 11 bietet viele Möglichkeiten, den XGIMI Horizon Ultra zu verwenden Besonderes Augenmerk verdient auch die verwendete Plattform. Im Gerät selbst ist Android TV 11 vorinstalliert. Hier habt ihr Zugriff auf den Google Play Store und somit auch auf entsprechende Apps. Unter anderem auch auf Streaming-Dienste wie Disney+, Crunchyroll, Amazon Prime Video und mehr. Nicht dabei und zwar aus Lizenzgründen, ist Netflix. Das ist natürlich nicht ganz optimal, aber ihr könnt euch hier über den eingebauten Google Chromecast behelfen und den Content so auf den Beamer streamen. Funktioniert auch mit anderen Apps, die auf dem Beamer nicht laufen. Die verwendete Hardware sorgt übrigens ab und an für kleinere Ruckler auf der Oberfläche. Mit 2 GB RAM kommt nicht sonderlich weit und Apps schliessen sich hier recht schnell von alleine automatisch im Hintergrund. Für ein Gerät mit einer UVP von 1’899 Euro bzw. SFr. ist das schon etwas wenig, was übrigens auch für die 32 GB internen Speicher gilt. Hier hätte ich mir dann doch etwas mehr an Leistung gewünscht.

Über die Fernbedienung steuert ihr den Horizon Ultra und sein Android TV 11 System. Auch könnt ihr Google Assistant nutzen. Bild: PocketPC.ch / Laser