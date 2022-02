Volla Phone X im Test: Rugged-Handy bietet volle Kontrolle über eure Daten

Volla Phone X im Test: Rugged-Handy bietet volle Kontrolle ├╝ber eure Daten von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Volla Phone X Technik: Rudiment├Ąr … aber es reicht vollkommen aus Technisch d├╝rft ihr aber keine Wunder erwarten. Hier kommt ein MediaTek Helio P23 mit 8 Kernen zum Einsatz. Dieser reisst mit seinen 4 GB RAM nat├╝rlich keine Beine aus. Das 6.1 Zoll grosse Display l├Âst zudem nur in 720p und damit nur in HD auf, setzt aber immerhin noch auf IPS-Technologie. Der interne Speicher ist mit 64 GB aber ordentlich bemessen und d├╝rfte viele Nutzer:innen nicht an ihre Grenzen bringen. Die Technik des Volla Phone X im ├ťberblick Handy-Typ: Outdoor-Smartphone, Barren

Outdoor-Smartphone, Barren Display: 6.1 Zoll, IPS-LCD mit 720p Aufl├Âsung

6.1 Zoll, IPS-LCD mit 720p Aufl├Âsung Prozessor: MediaTek Helio P23, 8-Kern-CPU

MediaTek Helio P23, 8-Kern-CPU Betriebssystem: Volla OS auf Basis von AOSP oder Ubuntu Touch

Volla OS auf Basis von AOSP oder Ubuntu Touch Speicher: 4 GB RAM und 64 GB intern, microSD bis 256 GB

4 GB RAM und 64 GB intern, microSD bis 256 GB Kamera: 13 MP Hauptsensor, 2 MP Tiefenmessung

13 MP Hauptsensor, 2 MP Tiefenmessung Konnektivit├Ąt: NFC, Bluetooth 5.0, USB-C (2.0)

NFC, Bluetooth 5.0, USB-C (2.0) Akku: 6’200 mAh

6’200 mAh Abmessungen: 162.4 x 79 x 15.3 mm

162.4 x 79 x 15.3 mm Gewicht: 280 Gramm Was die Performance betrifft, ist das Volla Phone X aber eher im Einstiegssegment anzusiedeln. Aufwendige Spiele schafft das Ger├Ąt nat├╝rlich nicht. Einfache 3-Match-Games wie Candy Crush, solange es nicht unbedingt 3D-Grafik sein muss, d├╝rften aber kein Problem darstellen. Allerdings ist das Phone X auch nicht die Zielgruppe f├╝r Leistung-Fans mit Gaming-Ambitionen.

Das Volla Phone X ist ein Outdoor-Modell der Serie und kommt mit einem eigenen Betriebssystem. Bild: Volla

F├╝r den reinen Outdoor-Einsatz reicht das Gebotene aber locker aus. Die Oberfl├Ąche l├Ąuft absolut fl├╝ssig, gravierendes Ruckeln konnte ich nicht feststellen. Alle Alltags-Programme sind somit ohne grosse Probleme nutzbar. Egal ob Messaging, Internet, Mail oder auch mal leicht komplexere Berechnungen. Die Leistung reicht daf├╝r vollkommen aus und das ist im Grunde auch gut so. Man sollte sich nur vor dem Kauf klar machen, f├╝r wen das Modell an sich ausgelegt ist. 13 MP Kamera ist kein Glanzst├╝ck – Reicht aber aus Auch bei der Kamera ist nat├╝rlich ein wenig der Rotstift angesetzt worden. Der 13 MP Sensor stammt von Sony, allerdings schaffen es die internen Bildbearbeitungsprozesse es nicht, das Beste aus jeder Situation herauszuholen. Die Bilder sind allgemein scharf, weisen aber winzige Unsch├Ąrfen an den R├Ąndern auf. Zudem gehen in „belebten“ Szenen auch mal Details verloren, wenn ihr beispielsweise B├Ąume oder B├╝sche fotografiert. Schwere Artefaktbildung konnte ich aber nicht feststellen. In schlechten Lichtverh├Ąltnissen ist dann schlussendlich ganz vorbei. Hier reicht es wirklich, wenn das Umgebungslicht langsam anf├Ąngt weniger zu werden, beispielsweise wenn die Sonne langsam verschwindet. Die geschossenen Bilder werden so oder so matschig. Das Volla Phone X will aber kein Kamera-Handy sein und das ist es auch nicht. Das Modell konzentriert sich hier auf andere St├Ąrken. Ihr k├Ânnt Fotos machen und es reicht durchaus aus. Mehr gibt es hier auch nicht zu sagen.

Die Kamera ist „ok“ aber reisst in dieser Preisklasse keine B├Ąume aus. Da gibt es f├╝r das gleiche Geld woanders wesentlich mehr. Bild: PocketPC.ch / Laser

Volla OS: Google fliegt raus und viel Datenschutz steckt drin Es ist wirklich lange her, dass ich ein Smartphone in der Hand hatte, das ein alternatives Betriebssystem bietet und Abseits von Google Android und Apple iOS arbeitet. Vor allem gehen wir schon lange nicht mehr auf die Betriebssysteme ein, da es eigentlich keinen Sinn macht, diese noch wirklich auszubreiten. Im Grund ist alles Android mit angepassten Oberfl├Ąchen oder eben Apple iOS. Viel zu erz├Ąhlen gibt es da mittlerweile nicht mehr, zumal sich die Systeme schon seit Jahren auf dem Markt befinden. Volla OS setzt zwar auf Android, schmeisst aber Google komplett aus dem System! Ihr ben├Âtigt kein Google-Konto oder dergleichen f├╝r die Anmeldung. Alles geschieht komplett anonym und ihr hinterlasst auch keine pers├Ânlichen Daten auf dem Ger├Ąt! Das ist starkes Tennis und vor allem schon lange nicht mehr ├╝blich.

Rudiment├Ąr, aber auch genau so gewollt. Volla OS will hohen Datenschutz mitbringen und nicht einmal ein Konto ist n├Âtig. Bild: Volla

Wer blinkende Icons und farbenfrohe Umgebungen gewohnt ist, wird sich beim ersten Einrichten erstmal umschauen. Ihr werdet hier in einen schwarzen Bildschirm geworfen, der eine Suchleiste im oberen Bereich anzeigt. Der rote Punkt in der unteren Ecke ist ein Schnellzugriffs-Men├╝, das euch zu Kontakten, Nachrichten oder Einstellungen bringen kann. Nat├╝rlich l├Ąsst sich dieses auch noch anpassen. Mit Wischen nach Links und Rechts kommt ihr in weitere Men├╝s, darunter auch in eine rudiment├Ąre App-Icon-Ansicht, die ein paar vorinstallierte Programme und Einstellungsm├Âglichkeiten zeigt. Der Aura Store ist dort auch zu finden, eine Art Kopie des Google Play Store, der komplett anonym ohne Account genutzt werden kann. Apps ladet ihr einfach herunter und installiert sie.

Die Bedienung ist anf├Ąnglich sehr gew├Âhnungsbed├╝rftig. Mit etwas Einarbeit aber gut machbar. Der Browser ist ├╝brigens Mozilla Fennec. Bild: PocketPC.ch / Laser

Alternatives Volla Phone X mit Ubuntu Touch f├╝r Linux-Fans Ihr k├Ânnt aber beim Kauf das ausgelieferte Betriebssystem selbst w├Ąhlen. Entweder nehmt ihr das vorinstallierte Volla OS oder ihr habt auch die Wahl Ubuntu Touch vor Auslieferung installieren zu lassen. Wir haben diese Version leider nicht erhalten, die Idee finden wir aber als Alternative f├╝r Linux-Fans absolut klasse. Hier h├Ątte mich durchaus die Bedienung und die Effizienz in Verbindung mit der Hardware interessiert. Unsere letzte Begegnung mit Ubuntu Touch ist eine Weile her. Linux-Kenner:innen k├Ânnen hier mit der Konsole arbeiten und so das Modell auf Softwarebasis bis ins kleinste Detail anpassen. Auch werden die aus dem Ubuntu Store verf├╝gbaren Programme unterst├╝tzt. Es erfordert allerdings um Welten mehr Einarbeit mit diesem System zurecht zu kommen. Daher halten wir diese Alternative nur f├╝r echte Linux-Fans f├╝r empfehlenswert oder ihr solltet zumindest einen echten Drang zum entdecken oder ausprobieren mitbringen.

Ubuntu Touch ist wesentlich farbenfroher aber eben auch nur was f├╝r Linux-Fans. Sch├Ân, dass es aber genau diese Auswahl gibt. Bild: Canonical

├ťberragende Akkulaufzeit, absolut Outdoor-tauglich Die Hardware ist nat├╝rlich mit dem MediaTek-Prozessor und dem sehr niedrig aufl├Âsendem Display eher spartanisch. Das wiederum kommt dem massiven Akku von 6.000 mAh mehr als nur gelegen. Die Akkulaufzeit des Volla Phone X ist dementsprechend nicht von dieser Welt und bei moderater Nutzung ist schon fast eine Arbeitswoche von Montag bis Freitag drin. Meist ist Donnerstag schon Schluss, aber das kommt tats├Ąchlich auf den Einsatzzweck an. Seid ihr aber Outdoor unterwegs, ist ein lang durchhaltendes Handy dieser Klasse aber auch mehr als sinnvoll. Trotz des riesigen Volumens des Handys, ist der Lautsprecher allerdings wirklich schlecht. Wir w├╝rden nicht unbedingt empfehlen das Audio ├╝ber diese laufen zu lassen. Stattdessen nutzt lieber Kopfh├Ârer, die ihr ├╝brigens auch traditionell (muss man ja schon fast so sagen) per 3.5-mm-Klinke anschliessen k├Ânnt.

Die Akkulaufzeit ist stark! Geladen wird per USB-C und unter der Kappe versteckt sich auch ein Klinkenanschluss. Bild: Volla