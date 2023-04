Volla Phone 22 im Test: Volle Kontrolle über das Betriebssystem

Lesedauer: 7 Minuten

Doch dadurch wirkt das Gerät auch sehr solide. Im Test konnte ich weder Riefen noch Spaltmasse erkennen. Alles fügt sich wunderbar zusammen und lässt keinen Spielraum für Kritik. Interessant für Fans eines alten, teils sehr vermissten Features: Das Volla Phone 22 bietet in der Front eine Benachrichtigungs-LED! Für mich persönlich spielt das zwar keine Rolle, aber es gibt durchaus Menschen, die dieses Feature bei vielen Modellen mittlerweile schmerzlich vermissen. Hier kann der deutsche Hersteller also punkten,

Die Verarbeitungsqualität ist sehr hoch und das Volla Phone 22 fühlt sich im Test wirklich gut in der Hand an! Durch das viele Kunststoff ist natürlich nicht unbedingt ein Premium-Modell zu erwarten, aber das ist auch tatsächlich nicht das Ziel. Das Modell ist unheimlich gut verarbeitet und wirkt dadurch sehr hochwertig. Mit einem Gewicht von 210 Gramm ist es allerdings auch sehr schwer, etwas schwerer als Vergleichbare Geräte dieser Klasse und auch die 10.4 mm Durchmesser sind deutlich über dem Durchschnitt.

Der deutsche Hersteller Volla geht mit seinen Smartphones einen ganz eigenen Weg. Während Huawei gezwungen ist auf Google zu verzichten und daher die hauseigenen chinesischen Apps und Dienste vorinstalliert, gibt es bei Volla so etwas rein gar nicht! Wir haben nun nach dem Volla Phone X im Test das Volla Phone 22 in der Hand und haben es ausgiebig ausprobiert. Auch hier ist der Ansatz wieder bemerkenswert, doch bleibt die Serie (noch?) kein Smartphone für alle Menschen.

Insgesamt ist die Performance innerhalb der hauseigenen Oberfläche aber sehr gut. Die etwas hinterherhinkende Hardware merkt man dem Gerät nicht an und der ältere MediaTek reicht für diese auch völlig aus. Das Umschalten zwischen Apps läuft flüssig und auch die Bedienung an sich geht ohne Ruckler über die Bühne.

Neben USB-C 2.0 finden wir auf der unteren Seite des Rahmens auch einen 3.5 mm Klinkenanschluss wieder, was mittlerweile auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Schnellladen gibt es übrigens leider nicht, hier kamen wir im Test auf maximal 5 Watt. Schade, denn der verbaute Akku ist mit 4500 mAh im Vergleich zur Konkurrenz in diesem Segment etwas klein. Viele Geräte dieser Klasse setzen auf 5000 mAh und mehr. Doch dass so etwas nicht immer ein Nachteil sein muss, schlüssle ich noch im Abschnitt Akkulaufzeit auf.

Im Inneren finden wir einen MediaTek Helio G85 vor, der allerdings kein 5G-Mobilfunk unterstützt. Dieser liegt in etwa auf dem Niveau eines Snapdragon 680, was zwar für die kleinsten Spiele in den App Stores reicht, aber bei schon leicht aufwändigeren Games die Puste ausgeht. Für die alltägliche Performance reicht das allerdings locker aus. Browser, das Schreiben von Nachrichten und vielleicht ein wenig Social Media interessiert es herzlichst wenig, ob da nun High-End-Hardware drin steckt oder nicht. Auch die 4 GB RAM und 128 GB interner Speicher sind für diese Klasse ausreichend dimensioniert. Letzterer ist per microSD um weitere 512 GB erweiterbar.

Auch der leichte Grauschleier drückt ein wenig die Anzeigequalität nach unten. Dieser ist vor allem bei dunkleren Inhalten zu sehen und verstärkt sich vor allem dann, wenn man nur leicht seitlich auf das Display schaut. Wenn wir nun bedenken, dass andere Hersteller für den Preis des Volla Phone 22 AMOLED mit dynamischen 120 Hertz verbauen, dann ist das natürlich im direkten Vergleich sehr wenig für das Geld. Allerdings handelt es sch hier auch um ein europäisches Smartphone aus Remscheid in Deutschland. Die Vorzüge liegen hier also woanders. Das Modell ist eben nicht nur “Designed in Germany”, sondern auch “Made in Germany” und das ist einfach ein Vorteil, was vor allem Arbeitsbedienungen betrifft.

Wir blicken auf der Front auf ein 6.3 Zoll grosses LCD mit einer FullHD+ Auflösung und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Dieses ist für die reine Anzeige in Ordnung, hat aber eklatante Schwächen bei der Blickwinkelstabilität. Die Farben waschen zur Seite hin sehr schnell aus und die Spitzenhelligkeit ist vor allem unter direktem Sonnenlicht ein Problem. So schaue ich bei direkter Sonneneinstrahlung mehrmals hin, um Symbole zu erkennen, was definitiv nicht an meinen Augen liegt.

Die Dual-Kamera auf der Rückseite mit 48 Megapixel Hauptsensor ist einigermassen in Ordnungen. Die Bilder sind scharf genug, weisen aber Schwächen am Rand der Fotos aus, wo es zu Unschärfen und Artefaktbildung kommen kann. Auch ist die Rauschunterdrückung nicht optimal, was zu leichtem flimmern vor allem in gleichmässigen Farbverläufen führt. Dennoch hat die Kamera Schnappschussqualität und die Fotos sind brauchbar, um die eigenen Momente festzuhalten. Für ausufernde Social Media Eskapaden oder wer mit Smartphone-Fotografie als Hobby zu tun hat, wird aber eher die Nase (bzw. die Augen?) rümpfen. Richtig gut ist der Knipser also zwar nicht, aber auch nicht abgrundtief schlecht.

Wichtigster Vorteil erstmal: Ihr startet das Volla Phone 22 einfach das erste Mal, sobald ihr es aus der Verpackung nehmt und bis auf zwei bis drei Klicks, seid ihr SOFORT im Betriebssystem. Keine Anmeldung, keine Pflicht für Accounts damit überhaupt irgendwas funktioniert oder dergleichen. Ein merkwürdiges Gefühl, wenn man seine Liste mit 200 Passwörtern rausholt und sich erst einmal fragt was eingerichtet werden soll. Natürlich könnt ihr Google Apps, Facebook, Instagram und Co. nach installieren bzw. sideloaden, doch dann machen diese Apps eben… naja, Social-Media- und Datenklau-Sachen. Natürlich funktioniert dann die Synchronisation erstmal nicht und es sind auch nicht sofort alle Kontakte, Fotos und mehr drüben.

Volla bietet in seinen Geräten das sogenannte VollaOS an. Dieses basiert natürlich auf Android, kommt allerdings komplett ohne Google Dienste daher. Zudem ist von Haus aus die Möglichkeit eines VPN gegeben, der komplett nach belieben Konfiguriert werden kann und grundsätzlich kommuniziert das System nicht wie andere Betriebssysteme permanent unerwünscht nach draussen. Das hat natürlich einige Vorteile, denn das System kommt ohne Bloatware daher und ihr müsstet einige gewünschte Apps unter Umständen “sideloaden”. Vorinstalliert ist allerdings der F-Droid-Store, mit dem ihr schon bereits Zugriff auf einige Programme habt.

Screenshots: PocketPC.ch / Laser

Natürlich richtet sich das Volla Phone 22 aber auch nicht an die Menschen, für die alles auf Anhieb funktionieren soll oder diese dann gerade doch? Denn wer mit Google, Apple und Co. schon vorher nichts am Hut hatte und somit nichts auf derartige Einrichtungen gibt, der wird damit mehr als glücklich. Seit ihr aber eher sicherheitsfanatisch veranlagt und wollt nicht die Datenkraken der grossen Unternehmen von Anfang an im System haben, so könnt ihr VollaOS entsprechend konfigurieren und auch weiter auf dem Sicherheitsaspekt ausbauen. Es lässt sich zur Not aber auch alles nach installieren, was ihr so brauchen könntet.

Die Oberfläche gibt sich schwarz und sehr dunkel mit roten Akzenten für Aktions- oder Schnellzugriffe. Dabei wirkt alles sehr aufgeräumt, doch ist die Bedienung anfänglich nicht sonderlich intuitiv. Denn man wird quasi zum Start vor einem schwarzen Bildschirm mit rotem Punkt geparkt und fängt erst einmal an zu wischen, um zu schauen, ob irgendwas passiert. Und ja, es passiert durchaus was, denn mit einem Wisch nach rechts, kommen wir in die App-Zentrale. Der rote Punkt am Anfang ist der Knopf für Schnellzugriffe zu den wichtigsten Bereichen im Handy.