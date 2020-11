UGreen Powerbank im Test: Kompakte 10000 mAh mit Schnellladefunktion

Jeder von uns sollte schon einmal vor dem Problem gestanden haben und damit meine ich jetzt nicht nur die heissblütige Pokémon-GO-Spielerschaft. Die Akkuleistung unserer Smartphones ist begrenzt und wenn diese erst einmal leer sind, müssen sie auch an die Steckdose. Seid ihr unterwegs, ist das aber meist nicht einfach. Hier helfen Powerbanks, die das mobile Aufladen von Tablets, Laptops und Handys ermöglichen. Wir haben mit der UGreen Powerbank 10000 mAh nun ein solches Modell getestet.

UGreen Powerbank: Sehr kompaktes Design, schlanke Linien

Da passen 10000 mAh rein? Ein Gedanke, der mir schon beim Auspacken der UGreen Powerbank kam. Meine nun bereits 5 Jahre alte Powerbank von Anker mit 12000 mAh ist fast dreimal so gross. Aber die Welt bleibt schliesslich nicht stehen und in dieser Zeit passiert bekanntlich viel. So präsentiert sich das Pendant von UGreen als überaus schlank und griffig.

Denn die Struktur auf der Oberseite ist stark angeraut, und die leicht längliche Bauweise lässt die Powerbank fast schon wie einen Zylinder erscheinen. Die starken Rundungen an den Seiten helfen ebenfalls beim sehr guten Handling. Insgesamt kommt dieses Modell auf Masse von 105.2 x 52.8 x 24.7 mm. Wie für Powerbanks typisch ist auch dieses Modell für seine Dimensionen mit 181 Gramm kein Leichtgewicht und wiegt damit mehr als so manche Smartphones der Oberklasse.

USB-C-Anschluss

USB-A-Anschluss

Vier kleine, weisse Indikator-LEDs

USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

Um die Masse relativ kompakt zu halten, verzichtet der Hersteller UGreen bei diesem Modell auf viel Schnickschnack. Eingebaute LED-Taschenlampen sind vielleicht praktisch, aber wenn ich einmal genau darüber nachdenke, habe ich die in meiner Anker-Powerbank verbaute Lampe in 5 Jahren nie genutzt. Nur einen USB-A und USB-C-Anschluss findet sich in der Front und ein kleiner, mit dem Gehäuse abschliessender Knopf an der Seite zum aktivieren. 4 LEDs auf der Oberseite zeigen euch den Ladestatus an.