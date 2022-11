Turtle Beach Recon Cloud im Test: Controller mit Fokus auf Game-Streaming von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Volle Kompatibilität – Windows 10+11, Android und Xbox Series X/S sowie One Der Controller lässt sich darüber hinaus mit einer Menge an Geräten verbinden. Im Test konnten wir Verbindungen mit Android-Handys per Bluetooth oder auch USB-C herstellen. Zudem kann der Controller an der Xbox Series X und S sowie an der Xbox One genutzt werden. Sogar Windows 11 und Windows 10 werden unterstützt. Zudem ist das Gamepad komplett auf das Zocken mit dem Microsoft Xbox Gamepass auf Android-Smartphones zugeschnitten und dort werden in der App ebenfalls alle wesentlichen Funktionen unterstützt. Jedoch bei Apple iOS, macOS, Sony PlayStation und Nintendo Switch muss der Controller passen. Hier ist keinerlei Funktionalität vorgesehen und die Konsolen stehen auch ehrlich gesagt nicht auf der Verpackung. Zwar konnte ich den Recon Cloud mit einem iPhone 13 Pro Max per Bluetooth verbinden und er wurde auch erkannt. Das iPhone konnte aber mit dem verbundenen Turtle Beach Recon Cloud im Test nichts anfangen. Schade eigentlich, denn ich würde einen absolut ultimativ einsetzbaren Controller durchaus begrüssen, werde ich aber wohl nie bekommen.

Die Klammer hält das Smartphone sicher. Zumal die Halterung mit einer stabilen Schraube aus Metall angeschraubt wird. Bild: PocketPC.ch / Laser

Turtle Beach Recon Cloud im Test: So zockt es sich mit dem Controller Die Handhabung ist denkbar einfach. Entweder verbindet ihr den Controller per Bluetooth 4.2 (schade, kein 5.0 oder höher) bzw. per USB-C Kabel mit dem Smartphone eurer Wahl. Mindestens Android 8.0 oder höher wird vorausgesetzt. Spiele, die einen ordentlichen Controller-Support bieten, erkennen den Recon Cloud sofort. Das gilt übrigens auch für Windows-Geräte, wie meinen alten Alienware Gaming-Laptop, der zwar schon mit rund 10 Jahren schon ordentlich gealtert ist aber mit Windows 10 den Turtle Beach Controller weiterhin gut unterstützt. Die Haptik ist fantastisch und für meine filigranen, aber doch mittelgrossen Hände fast schon ideal. Ich erreiche alles problemlos im Test. Buttons und die Analogsticks geben wirklich sehr gutes Feedback. Allerdings hätte ich mir etwas mehr Punch beim drücken gewünscht. Denn es fühlt sich ein wenig so an, als würde man die Knöpfe in einen Hohlraum drücken, der sich nicht ganz so hochwertig anfühlt. Dieses wird zumindest von einem hohl klingenden Nebengeräusch unterstützt. Das Druckgefühl ist aber von der Haptik selbst her sehr gut. Die Tasten sind zu keiner Zeit schwammig und lassen ein ordentliches Spielgefühl entstehen. Grundsätzlich fühlt sich das Spielen auf dem Turtle Beach Recon Cloud im Test deutlich mehr nach richtigem Zocken mit einem echten Controller an, als mit den meisten Geräten, den ich bisher so in den Fingern hatte. Die wirklich gute Haptik und das Gefühl der Druckknöpfe hat hier einigen Anteil daran. Auch die stabile Handy-Halterung, die mehrere Positionen erlaubt und auch als Tischstand nutzbar ist, ist durchaus ein Highlight.

Viele Verbindungsmöglichkeiten: Entweder per Bluetooth oder USB-C-Kabel (hinten). In der Mitte ist übrigens ein 3.5-mm-Klinkenanschluss. Bild: PocketPC.ch / Laser

Hohe Akkulaufzeit und viele Knöpfe zur Bedienung Was den Controller aber zusätzlich auszeichnet, ist eine mit 30 Stunden angegebene Akkulaufzeit. Das erreichte ich zwar im Test nicht, aber 26 Stunden waren durchaus drin. Das ist bei weitem mehr als ein PS5-Controller jemals erreichen würde und er lässt sich sehr bequem per USB-C schnell wieder aufladen. Wenn er direkt angeschlossen wird, kann er natürlich auch während des Ladens noch genutzt werden. Übrigens dürfte euch bereits auf den Bildern das enorme Tastenfeld ab der Mitte des Controllers bis an den oberen Rand aufgefallen zu sein. Dort ist neben dem Xbox-Knopf, den Android-typischen Menü-Buttons auch Knöpfe für die Bedienung des Recon Cloud vorhanden. Mit ihnen könnt ihr die Chatlautstärke separat zur Spiellautstärke einstellen, sofern es vom laufenden Programm unterstützt wird. Schliesst ihr ein Headset mit 3.5-mm-Klinke direkt am Controller an, stehen euch ausserdem Einstellungen für “SuperHuman Hearing” bereits, um beispielsweise Schritte in FPS-Spielen deutlich hervorzuheben. Zudem steht euch ein Modus für verbessertes Zielen zur Verfügung, der vor allem beim Zoom in Spielen die Genauigkeit erhöhen kann.

Eine der besten Android-Controller. Aktuell sogar der Beste seiner Art, den wir für Android bis zum jetzigen Zeitpunkt ausprobieren durften. Bild: Turtle Beach