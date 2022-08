Tronsmart T7 Speaker im Test: Ein Kilo Bassmaschine mit LED-Akku-Problem

Der Tronsmart T6 war irgendwie schon ein ordentlicher Lautsprecher. Beschränkt Outdoor-fähig und viel Wumms fürs Geld bekam man hier. Nach einigen Jahren kommt nun der Tronsmart T7 (ein „Element“ fehlt nun auf der Verpackung) auf den Markt. Wir konnten das Modell schon vor Release ein paar Tage ausprobieren und zeigen euch, was der Tronsmart T7 im Test alles so kann.

Tronsmart T7: Deutlich überarbeitetes, moderneres Design und IPX7-Schutzklasse

Tronsmart hat sein neues T7-Modell nicht nur technisch im Inneren überarbeitet, sondern auch optisch einer kompletten Frischzellenkur unterzogen. So ist der neue Speaker komplett in Schwarz gehalten und wiegt mit rund 930 Gramm fast das doppelte als der Vorgänger! Im direkten Vergleich ist dieser auch massiv „gewachsen“ und hat deutlich an Umfang zugenommen. Solltet ihr euch an die Masse und Gewichte des Vorgängers gewöhnt haben, ist das durchaus eine Umstellung, vor allem im Rucksack ist dieser nun weitaus deutlicher zu spüren. Das „Ultra Portable“ des Herstellers müssen wir an dieser Stelle also deutlich verneinen!

Was aber durchaus bleibt ist die wirklich hochwertige Verarbeitung. Der Tronsmart T7 zeigt im Test keinerlei Schwächen was Qualität der Materialien betrifft. Er ist sauber verarbeitet, kein Knarzen oder Riefen sind zu hören oder erkennen. Einzig allein das extrem grosse Drehrad auf dem Kopf des Speakers wirkt minimal billig, sitzt aber fest im Gehäuse und deutet mit leichtem „Klicken“ die entsprechenden Eingaben an. Drücken kann man es allerdings nicht.

Neu ist übrigens auch die mehrfarbige LED-Beleuchtung. Diese kann entweder in mehreren Farben gleichzeitig im Ring pulsieren, sich der Musik anpassen oder das auch aus Gaming-Kreisen bekannte „Atmen“ simulieren. Eine nette Spielerei, die dem Tronsmart T7 ein wenig Leben einhaucht, aber auch sprichwörtlich aussaugt. Was es damit allerdings auf sich hat, erklären wir im Bereich zur Akkulaufzeit. Stark: Der Lautsprecher ist dank IPX7 vor eindringendem Wasser geschützt! Eintauchen solltet ihr diesen zwar nicht, aber einen guten Regenguss dürfte er ohne Probleme damit standhalten.