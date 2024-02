Tronsmart T7 Mini im Test: Neues Mini-Modell mit gleichen Problemen

Lesedauer: 3 Minuten

Gefühlt ballert Tronsmart den Markt mit Lautsprechern zu. Irgendwie vergeht kein Monat, in dem wir nicht ein Testgerät des Herstellers in die Finger bekommen. Die T7-Serie hat mit dem Mini nun auch Zuwachs bekommen und bietet hiermit auch den aktuell kleinsten Lautsprecher der Reihe. Dieser hat aber so ziemlich die gleichen Probleme wie das grösste Modell und die mittlere Outdoor-Variante. Wir haben den Lautsprecher getestet.

Design ist Tronsmart-typisch robust, schick und hochwertig

Was wir Tronsmart zugute halten ist vor aber vor allem das Design. Der Tronsmart T7 Mini zeigt sich im Test als schicker, schwerer und kleiner Lautsprecher, der durchaus eine hohe Wertigkeit ausstrahlt. Das ist in diesem Preisbereich tatsächlich nicht sehr häufig gegeben. Das Mesh-Gewebe, dass sich um das Gerät wickelt, ist straff und vor allem auch sehr stabil und das Logo ist gummiert aufgedruckt und fühlt sich auch hochwertig an.

Er ist zwar klein, aber mit einem Gewicht von rund 510 Gramm auf der Küchenwaage garantiert kein Leichtgewicht. Das sehen wir aber als Vorteil, so steht er stabil und kann auch nicht ohne Weiteres ohne grössere Krafteinwirkung umgeworfen werden. Im Gepäck macht sich das aber definitiv bemerkbar. Dafür ist der Speaker aber mit 102 x 108 mm auch relativ kompakt und kann in einer Ecke im Rucksack einfach verstaut werden.

Mit der oben angebrachten, massiv gewebten Schlaufe könnt ihr den Lautsprecher übrigens auch ausserhalb vom Rucksack irgendwo transportabel anbringen. Denkt aber bitte daran, dass das Gewicht mit rund einem halben Kilo nicht unbemerkt bleiben dürfte. Baumelt also eine derart massive Kugel an eurem Rucksack, solltet ihr schon ein wenig aufpassen, dass diese nicht zu viel Schwung erhält. Der Tronsmart T7 Mini selbst ist sehr massiv gebaut und der ein oder andere Stoss richtet hier keinen Schaden an, aber das Gerät kann halt schon selbst zu einer Art “Mini-Abrissbirne” werden.