Tronsmart Bang SE im Test: Viel Geblinke und viel zu wenig Sound von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Technik im Tronsmart Bang SE: Ein Highlight ist jedenfalls Bluetooth 5.3 Nicht gewöhnlich übermässig ausgestattet zeigt sich der Tronsmart Bang SE im Test. Eigentlich finden wir mittlerweile das übliche im Gerät. So könnt ihr microSDs für das Abspielen von Musik nutzen. Auch lässt er sich per AUX verbinden und wir sind auch immer wieder davon angetan, dass Tronsmart in seine neusten Geräte immer Bluetooth 5.3 verbaut. Das ist wirklich löblich und bei weitem noch kein Standard bei allen Herstellern. Im Inneren verbergen sich übrigens 2 Lautsprecher, die ihr gar nicht verfehlen könnt, da diese im LED-Licht pulsieren, genau wie die aussenliegenden seitlichen passiven Subwoofer. Die Ausgangsleistung liegt bei etwa 40 Watt laut Hersteller, die von einem 8000 mAh grossen Akku befeuert wird. Interessant ist auch die Fähigkeit zum Dual-Pairing mit einem anderen Bang SE. Dann stehen euch gleich insgesamt 4 Lautsprecher zur Verfügung.

Immerhin einige Anschluss-Optionen. Sogar AUX ist dabei und microSD. Bild: PocketPC.ch / Laser

Klang des Tronsmart Bang SE im Test: Katastrophe bei Mitten und Höhen Leider schafft es der Tronsmart Bang SE im Test nicht, klanglich zu überzeugen. Das liegt vor allem daran, dass er extrem an Dynamik vermissen lässt und einen sehr blechernen tiefen Grundton mitbringt. Dieser wird auch nicht besser, sobald ihr den Knopf für ein “offeneres Klangbild” betätigt. Damit fühlt sich der Ton zwar minimal “breiter” an, aber es ändert nichts am Grundklang, der einfach wirklich nicht gut ist. Vor allem Gesang mit Pitch nach oben überfordert den Tronsmart Bang SE enorm und die Mitten sind zwar da, aber dümpeln ziemlich Platt im Klangbild umher. Als erschreckend empfanden wir allerdings auch den Bass. Normalweise sind wir es von Tonsmart-Geräten dieser Klasse eher gewohnt, dass ein grollender Bass eher die Mitten oder Höhen verschlingt, aber selbst dieser ist irgendwie nicht wirklich da. Zwar ist der Lautsprecher tieftonlastig, aber ein Gefühl von “Druck” kommt jetzt nicht auf. Das merkt man dann so ziemlich durch alle Genres hinweg, denn der Bang SE passte im Test in kaum eine Kategorie.

Grosse passive Subwoofer Membranen an den Seiten, die aber kaum etwas ausrichten. Guter Bass ist leider nicht vorhanden. Bild: PocketPC.ch / Laser

Akkulaufzeit und maximales LED-Geblinke Spannend wurde es dann aber bei der Akkulaufzeit, denn der Tronsmart T7 hatte bereits in unserem Test mit seinen LEDs einige Schwierigkeiten eine gute Laufzeit zu bringen. Der Hersteller gibt rund 24 Stunden Akkulaufzeit mit dem verbauten 8000 mAh grossen Energiespender an. Erreicht wird das aber laut Beschreibung nur nach bestimmten Kriterien, die ihr wahrscheinlich nie erreicht. Selbst bei eher leisen klängen und eher sanftem LED-blinken, waren gerade einmal um die 15 Stunden drin. Das ist aber für einen Outdoor-Ausflug an einem Tag völlig ok. Ihr dürft nur nicht vergessen diesen wieder aufzuladen. Was aber auch hier wieder enorm am Akku zieht, ist eben das LED-Geblinke. Ihr könnt das Blinken übrigens in drei Stufen regeln. Pulsierend, nach der Musik aufblinkend oder “rotierend”. Es sieht durchaus fancy aus, aber ich empfinde so etwas eher als Spielerei. Lieber die LEDs weglassen und die Akkulaufzeit konstant hoch halten.

Die LEDs sind definitiv nicht mein Fall. Fühlt sich auch eher an wie ein Lautsprecher vor 13 Jahren oder älter. Bild: PocketPC.ch / Laser