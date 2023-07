Tribit XSound Go im Test: Kompakt, kraftvoll und wasserfest – Wirklich so gut?

Lesedauer: 4 Minuten

Ebenfalls gut: Die Anschlüsse hinten sind mit einer dicken Gummiabdeckung ordentlich geschützt. Insgesamt wackelt nichts und der Speaker wirkt wie von Tribit aber schon lange gewohnt sehr hochwertig. Die Oberfläche fühlt sich übrigens leicht gummiert an, was die Griffigkeit erheblich erhöht, allerdings am Strand mit all dem Sand schnell für kleinere Kratzer sorgen dürfte. Ausprobieren konnten wir das jetzt nicht, aber schon mit Fingernägeln lässt sich sehr leicht kleine Kratzer in die Oberfläche ritzen. Ein kleiner Makel, aber er ist da

Bluetooth-Lautsprecher gibt es wirklich wie Sand am Meer und der Markt ist ordentlich übersättigt. Wie bereits in unzähligen Testberichts bereits herausgefiltert, macht der chinesische Hersteller Tribit aber durchaus gute Produkte. Kann also der tragbare und wasserfeste Tribit XSound Go nun ebenfalls überzeugen? Wir haben die kleine Pille ausprobiert.

Die Mitten sind zwar vorhanden, aber werden permanent von den Höhen und vor allem dem betont tiefen Segment durch die Gegend geschubst. Wo sich der Lautsprecher aber wirklich enorm gut schlägt ist elektronische Musik oder Rap mit enorm viel Bass, wo die tiefe Betonung eine sehr hohe Rolle spielt und die Vocals ebenfalls verständlich bleiben müssen. Er eignet sich auch für andere Musik, wird aber dann schnell schwammig in der Grundordnung der Töne und verschluckt unheimlich viel in der Mitte.

Ausgestattet ist der Tribit XSound Go mit zwei 40 Millimeter Treibern und einem passiven Radiator. Letzterer soll für die tiefen Bässe sorgen. Die Ausgangsleistung liegt bei 2×8 Watt was insgesamt 16 Watt ergibt. Klingt jetzt erstmal für diese Grösse nicht besonders schlecht. Allerdings geht der Lautsprecher aufgrund seines Design einige Kompromisse ein und diese sind auch im Klangbild hörbar. Mal positiv und auch ein bisschen negativ.

Verbindung und Akkulaufzeit – Lange Laufzeit und Bluetooth 5.0

In puncto Verbindung bietet der Tribit XSound Go eine einfache und schnelle Bluetooth-Pairing-Funktion. Hier setzt der Hersteller auf Bluetooth 5.0 und gibt eine Reichweite von um die 30 Meter (100 Fuss…) an. Die Verbindung bleibt innerhalb der üblichen Reichweite aber sehr stabil, was mehr als ausreichend für den durchschnittlichen Gebrauch am Strand oder auf der Liegewiese ist. Weiterhin verbaut Tribit im XSound Go auch einen AUX-Eingang, was ein praktisches Feature für diejenigen ist, die eine kabelgebundene Verbindung nutzen möchten oder wenn der Akku des verbindenden Geräts knapp wird.

Apropos Akku, hier gibt Tribit für den XSound Go eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden bei mittlerer Lautstärke an. Ganz erreicht haben wir diese selbst bei mittlerer Lautstärke nicht, aber mindestens 20 bis 21 Stunden sind drin und das reicht für mehrere Strandgänge oder Pool-Eskapaden aus. Eine wirklich gute Leistung, die meist teilweise für eine ganze Woche vollkommen ausreichen mag und durchaus auch ein Pluspunkt darstellt. Über den USB-C Anschluss kann er übrigens recht zügig wieder aufgeladen werden. Bereits 15 Minuten am Kabel reicht wieder für viele Stunden Laufzeit aus.