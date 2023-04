Tribit StormBox Micro 2 im Test: Einer der besten Mini-Speaker auf dem Markt von Marcel Laser

Lesedauer: 4 Minuten

Bilder: PocketPC.ch / Laser Tribit StormBox Micro 2 im Test: Mehr Leistung, grösserer Akku, verbesserte Technik Im Inneren des Gehäuses hat Tribit nach den paar Jahren aber ordentlich aufgeräumt. Der Lautsprecher hat nun eine Ausgangsleistung von 10 Watt statt vorher 9 Watt. Zudem wächst der Akku von 2600 mAh auf satte 4700 mAh an. Das alles erklärt übrigens auch die leicht angestiegene Höhe des Micro 2, die aber wirklich nur im direkten Vergleich auffällt. Des Weiteren ist mit Bluetooth 5.3 der aktuellste Verbindungsstandard verbaut. Dank Reverse-Charging lässt sich übrigens der Lautsprecher auch als kleinere Powerbank für Smartphones nutzen. In den richtigen Situationen kann das zumindest recht praktisch sein. Laut Hersteller-Angaben hat sich die Gesamtlautstärke über das Klangsprektrum gesehen um 1 bis 1.5 Dezibel erhöht. Aber auch die Akkulaufzeit macht einen massiven Sprung. Trotz der erhöhten Leistung von 10 Watt kommt der Speaker nun dennoch auf eine enorm hohe Akkulaufzeit von gut 12 Stunden. Wir konnten sogar bei moderater Lautstärker und einem verbundenen iPhone 13 Pro Max fast 14 Stunden erreichen! Das ist im Vergleich der 6 bis 8 Stunden im Vorgänger schon eine ordentliche Steigerung. Insgesamt präsentiert sich der Speaker also innerlich komplett runderneuert und ist nicht einfach nur ein beiläufiges Upgrade, was wir an dieser Stelle durchaus begrüssen und auch nach den Jahren, die der Vorgänger nun schon auf den Markt ist, zu erwarten ist.

Die Lasche hält einiges Aus und so könnt ihr den Speaker auch an einem Fahrrad anbringen. Bild: PocketPC.ch / Laser

So klingt die Tribit StormBox Micro 2 im Test: Massiv verbessert – Etwas viel Tiefton Während wir die StormBox Micro im Test damals sogar als fast schon besser als die Micro-Speaker von Bose anpriesen, was aber auch vor allem am Preis des günstigen Modells aus China zu verdanken ist, so hat Tribit nun den Ton des des neuen Modells massiv aufgewertet. Nicht nur die 1 Watt mehr Leistung wirken sich deutlich auf das Klangspektrum auch, insgesamt ist der Ton einfach wesentlich voller und dynamischer. Dem Vorgänger fehlte es noch recht deutlich an Bass, was aber irgendwie bei den Massen auch zu erwarten war. Hier bläst die neue StormBox Micro 2 im Test einem schon das Hirn in die hinteren Kopfkanäle und das mit einer Inbrunst, die wir so nicht erwartet hätten. Insgesamt nimmt der Hang zum Tiefton aber ebenfalls zu. Während die Dynamik des Vorgängers ein sehr ausgewogenes Spiel zwischen Mitten und Höhen zuliess, ist diese zwar auch noch beim Nachfolger zu höhren, wird aber minimal vom tieferen Grundklang umarmt. Vor allem basslastige Musik profitiert nun enorm von den neuen Klangeigenschaften, während ruhigere Genres zwar ebenfalls noch gut klingen, aber minimal aufgrund des etwas dunkleren Klangbildes leiden. Schlimm ist das aber absolut nicht. Die StormBox Micro 2 klingt im Test absolut hervorragend und zaubert ein Klangbild auf die Ohren, dass man selten von derart kleinen Lautsprechern gewohnt ist. Wenn man den Vorgänger nebeneinander mit dem hier vorliegenden Nachfolger direkt vergleicht, verstehe ich aktuell absolut nicht, wie ich den Bass in der ersten StormBox so überraschend gut bewerten konnte. Mit der StormBox Micro 2 legt Tribit im Klang einfach massiv nach. Praktisch: Wenn ihr eine zweite Micro 2 kauft, könnt ihr diese miteinander im Stereo-Verbund koppeln und so den Klang noch einmal verbessern. Kompatibel ist das mit dem ersten Modell allerdings nicht, ihr braucht schon den gleichen Speaker ein zweites Mal.

Der Stoff ist sehr robust und hochwertig! Bild: PocketPC.ch / Laser