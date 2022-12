Tribit MoveBuds H1 im Test: Bullige Sportkopfhörer mit hoher Akkulaufzeit von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Riesige Treiber und recht gute Technik – Sound deswegen auch gut? Allerdings sind die Stöpsel auch aus einem anderen Grund recht gross: Die Treiber im Inneren gibt Tribit mit 13 Millimeter an, was durchaus riesig ist in dieser Gewichtsklasse der In-Ear-Buds. Darum sind auch die Aussengehäuse nicht gerade klein. Aber das stört beim Einsetzen nicht, zumal die Geräte einen guten Halt haben. Weitere Spezifikationen sind Bluetooth 5.2, diverse Codecs wie aptX sowie AAC und Features wie ein Transparenz-Modus und Schweissschutz nach IPX8. Richtig krass ist allerdings die Akkulaufzeit, aber dazu gleich mehr. Beim Sound machen die Kopfhörer aber Abstriche. Die Grundeinstellung begünstig vor allem den Tiefton, immerhin gibt es einen ordentlichen Bass. Somit dürfte vor allem entsprechende Lieder einen ordentlichen Boots erfahren. Allerdings leiden Mitten und Höhen schon deutlich, was vor allem beim Gesang merkt oder eher hochtonigeren oder filigranen Instrumenten. Der Sound ist grundsätzlich nicht schlecht, aber die schon sehr eindeutige Tiefton-Tendenz zerreisst hier das Gesamtklangbild schon etwas. Allerdings wirkt der Sound insgesamt sehr direkt und die Dynamik ist durchaus gut, was Spielraum lässt, aber eine komplette Anpassung aufgrund der enormen Basslastigkeit verhindert. Für Sportler*innen, die den Extrakick durch krassen Bass haben wollen, aber durchaus eine Empfehlung wert! Das lässt sich aber zumindest regulieren! Ihr könnt eine App aus dem Play Store oder App Store herunterladen, mit der ihr Tribit MoveBuds H1 ordentlich konfigurieren könnt. Der Equalizer stellt euch dafür bis zu 25 Presets zur Verfügung oder ihr könnt auch selbst Einstellungen vornehmen. Zudem schaltet die App Updates für die Kopfhörer bereit. Allerdings stehen nicht komplett alle Funktionen zur Verfügung, wenn ihr euch bei Tribit nicht registriert. Zwar könnt ihr die App auch ohne Registrierung nutzen, aber dann fehlt es ein wenig an Funktionalität. Immerhin: Die App ist richtig gut gebaut und sieht aufgeräumt und sehr zweckdienlich aus.

Die Kopfhörer sind tatsächlich nicht klein. Haben aber auch eine richtig krasse Akkulaufzeit. Bild: PocketPC.ch / Laser

Brutal hohe Akkulaufzeit – Hier sind mehrere Marathons drinnen! Besonders bewundernswert ist in unseren Augen die immens hohe Akkulaufzeit, die wir in dieser Form in Earbuds noch nicht erlebt haben. Zumindest nicht in denen, die wir bislang testen konnten. Allein die Ohrstöpsel konnten wir auf satte 13 Stunden Akkulaufzeit bringen. Der Hersteller gibt 15 Stunden an, diese müsst ihr aber dann auch mit entsprechend leisem Ton erreichen. Bis zu 50 Stunden erhaltet ihr übrigens mit der Ladeschale. Da sind schon einige Marathonläufe drin, bevor diese tatsächlich den Geist aufgeben sollten. Hier stechen die Tribit MoveBuds H1 im Test deutlich heraus.

Die Akkulaufzeiten, die der Hersteller angibt, kommen schon ziemlich gut hin. Bild: Tribit