Tribit AquaEase im Test: Der wirklich coole Lautsprecher zum Singen für die Dusche?

Lesedauer: 3 Minuten

Kompakt ist er übrigens auch: Gerade einmal 85 mm misst er im Durchmesser und 59 mm in der Höhe. Mit 200 Gramm ist er zudem für seine Grösse angenehm schwer und verspricht einiges an Technik im Inneren. Das Gehäuse ist laut Tribit nach IPX7 vor eindringendem Wasser geschützt und zertifiziert. Laut der offiziellen Angabe sind das einen ganzen Meter für 30 Minuten unter Wasser. In der Dusche solltet ihr so ein Szenario aber nicht erreichen und damit ist es mehr als ausreichend.

Bilder: PocketPC.ch / Laser / Tribit

Tribit AquaEase im Soundcheck: So klingt der Lautsprecher unter der Dusche

Der Klang ist natürlich wichtig, doch der Speaker ist durch einige Baumassnahmen etwas limitiert. Erst einmal muss ich persönlich gestehen, dass ich den Sound überraschend gut für den ersten Moment fand. Denn wir müssen uns an dieser Stelle immer vor Augen halten: Der Speaker ist wasserfest gebaut und kann daher – auch aufgrund seiner Grösse – nicht das Volumen und die Präzision normaler Lautsprecher erreichen. Doch der erste Soundcheck überrascht, denn der Tribit AquaEase klingt unheimlich druckvoll. Dieses erreicht er vor allem durch eine tiefere und wärmere Klangeinstellung.

So kommt vor allem bassiges Genre deutlich zur Geltung. Das alles geht natürlich zu Lasten der Mitten und Höhen, wovon vor allem die Mitten dann doch etwas schwammiger über die Membranen des Speakers rutschen. Vocals, also Stimmen, sind aber recht gut zu hören und zu differenzieren, aber auch nicht optimal. Schlimm ist das nicht, denn wenn ihr den Tribit AquaEase in der Dusche nutzen wollt, dürfte das eher hochtönige Wassergeplätscher aus dem Duschkopf eh einige Soundbereiche des Lautsprechers überlagern. Da kommt Bass und ein etwas tieferes Klangbild gerade richtig.

Insgesamt hört sich der Tribit AquaEase im Test ganz gut an. Der Klang ist nicht optimal und ich empfehle an dieser Stelle eher andere Minilautsprecher – wie die erste Tribit StormBox Micro, falls ihr hier unbedingt Bedarf haben solltet. Doch für die Dusche ist der eigentlich gar nicht so teure AquaEase besser geeignet, da er hierfür extra konzipiert wurde und das eben auch mit fancy LED-Beleichtung. Letztere und einige Klangeigenschaften könnt ihr übrigens auch in der Tribit-App weiter an eure Bedürfnisse anpassen.