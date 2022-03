Tesvor S6 Saugroboter im Test: Auf Messers Schneide für ein Tick zu viel Geld?

Saugroboter sind nützlich. Vor allem wenn man selbst alleinstehend in einer Wohnung lebt, wo eh nicht all zu viel Zeug rumsteht. Verlasst ihr das Haus, lasst ihr den treuen Begleiter einfach laufen. Groben bis mittleren Schmutz nehmen diese locker auf, aber es gibt auch hier echt wichtige Unterschiede in der Saugleistung. Wir haben nun den Tesvor S6 im Test, ein No-Name-Produkt, dass mit rund 400 Euro / Schweizer Ranken etwas über das normale „Schnäppchen“ hinaus geht. Doch liefert er für den Preis auch?

Technik und Aussehen nicht weltbewegend – Typisches „Rebranding“?

Natürlich gibt es die Produkte von Tesvor in den unterschiedlichsten Farben. So ist der hier getestete Tesvor S6 auch in Weiss zu haben. Wer hier nun herausragende Ausflüge beim Design erwartet, darf sich eher entspannt zurücklehnen. Viele Spielraum haben Saugroboter dieser Klasse nicht und so sieht auch der Tesvor S6 im Test so aus wie die meisten seiner Vertreter auch. Kunststoff dominiert den Hauptkörper und die Oberfläche. Oben sitzt zudem die Aussparung für weitere Sensoren und in der Front sind die Feger-Rotoren angebracht sowie die Stosssensorik. Hinten wird der Tank bzw. die Aufnahme für den aufgesaugten Dreck aufgebracht.

Der Lieferumfang ist üppig und selbst in der Mittelklasse der Saugroboter hoch. Neben einigen Ersatz-Rotorbürsten für die Front, findet sich ein Wassertank mit einem zusätzlichem Wischtuch, ein Ersatzfilter für Wisch- und Staubtank, Reinigungswerkzeug und viele andere Dinge darin. Die Fernbedienung zum Steuern ist auch dabei, sieht aber so aus als wäre sie aus den späten 90er-Jahren oder 2000er entsprungen. Die App lässt sich mittels QR-Code aus dem App Store laden und diesen Code braucht ihr definitiv. Warum das so ist, erklären wir weiter unten im Test.

Insgesamt ist die Verarbeitung des Tesvor S6 im Test als sehr gut zu bezeichnen. Das Gerät gibt kaum Raum zur Beanstandung und ist durchweg sehr gut verarbeitet. Einen kompletten Langzeittest über viele Monate hinweg für Materialbelastung und mehr konnten wir zwar nicht machen, wir haben aber insgesamt wenig Bedenken, dass der robuste Helfer an Ermüdung der Kunststoffteile seinen Geist aufgibt. Für eine UVP von rund 300 Euro bzw. Schweizer Franken aber auch durchaus angemessen.